Ben Stiller elárulta, hogy nem szerette a „Meet the Parents” összes folytatását

Ahogy a rajongók várják Ariana Grande új hozzáadását a Találkozz a Szülőkkel franchise, az eredeti sztár, Ben Stiller elárulta, hogy nem szerette az összes korábbi folytatást.

2000-es évek után Találkozz a Szülőkkel kasszasiker lett, Stiller és Robert De Niro három további részletben ismételték meg szerepüket Greg Fockerként és Jack Byrnesként: 2004-ben Ismerje meg Fockereket2010-es évek Kis Fockers és a közelgő Focker-in-law.

A november 25-én mozikba kerülő új film középpontjában Greg és Pam Focker (Teri Polo) fia, Henry (Skyler Gisondo) áll, aki családi káoszt okoz, amikor elhatározza, hogy feleségül veszi Olivia Jonest (Grande), egy erős akaratú nőt, aki a jelek szerint teljesen össze nem illik.

Az Arianators egyértelműen izgatott, az egyik megkérdezi X-en: „Én nem néztem meg az első 3 filmet (és nem is akarom megnézni), de a 4.-et meg akarom nézni. Elveszítem a fő cselekményt?”

És nem más, mint maga Greg Foster, azaz Stiller válaszolt: „Nem! De én kitartok az első kettő mellett.”

Bár a Zoolander A sztár nem osztott meg részleteket arról, hogy miért nem nagy rajongója a harmadik résznek, egy másik személy követte egy második bejegyzésben: „Szóval mi történt Kis Fockers? Dolgoztál rajta.” Stiller hozzátette: „Mindig igyekszünk. Teljesen.”

Kis Fockers határozottan nem fog felkerülni Stiller minden idők kedvenc filmjeinek listájára, de úgy tűnik, izgatottan várja az új folytatást Grande-val, miután nemrégiben megjelent a Las Vegas-i CinemaConon.

A Universal Pictures bemutatója alatt a színpadon a Éjszaka a Múzeumban A színész viccelődött, hogy a franchise csapata „teljesen szándékos 15 éves szünetet tervezett a harmadik és a negyedik film között”. Stiller egy ponton De Niróval is ugratta, megjegyezve, hogy mostanra nagyjából annyi idős, mint a 2000-es film Oscar-díjasa.

„Azt hiszem, azt mondhatnánk, hogy én vagyok a franchise új De Niroja” – viccelődött Stiller, aminek hatására De Niro kiállt és megvédte magát. „Ne mondd ezt. Ez nagyon tiszteletlen,” a A Virágos Hold gyilkosai – válaszolta a színész. – Nagyon nem hízelgő összehasonlítást tettél, ami arra kényszerített, hogy megvédjem a becsületemet.

Owen Wilson, Blythe Danner és Polo is újra felveszi a szerepét Focker-in-law.