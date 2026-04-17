Boomtown zöld utat kapott 2030-ig, a kampányolók tiltakozása ellenére

A Boomtown Fesztivál 2030-ig folytatódik a South Downs Nemzeti Parkban, a lakosság és a környezetvédők tiltakozása ellenére.

A fesztivált minden augusztusban a Winchester melletti Matterley Estate-en tartják, és a befogadóképességet 75 999-re korlátozták, vasárnap pedig további 1000 fesztiválozóval.

A kérelmet a South Downs Nemzeti Park Hatósága egyhangúlag jóváhagyta, annak ellenére, hogy egyes helyiek és azok is tiltakoztak, akik környezetvédelmi okokból ellenezték.

Alisson Mathews helyi lakos, aki mindössze két mérföldre lakik a helyszíntől, elmondta a BBC hogy „szinte folyamatosan hallotta a basszushangot a házunkban és a kertünkben” az ötnapos fesztivál során, és a családja vasárnap estére „kimerült az alváshiányban”.

„A nemzeti parkkal foglalkozó partnerség korábbi tagjaként különösen kiábrándítónak tartom, hogy a park hatósága cserbenhagyja lakóit azzal, hogy figyelmen kívül hagyja első célját, és semmit sem tesz Boomtown ösztönzésére, hogy a védett tájon kívül alternatív helyszínt találjon.”

Eközben Christopher Langford azzal érvelt, hogy a fejlesztés nem nemzeti parkhoz tartozik.

Azt mondta: „A tiszt jelentése elismeri, hogy ez egy jelentős fejlemény, amelyet általában elutasítanak, de azt állítja, hogy vannak kivételes körülmények. Ez nagyon szubjektív, és nem értek egyet.

„Ma már a világ egyik leginkább kimerült országa vagyunk, a nemzeti parkok a természet menedékei legyenek, nem pedig a nagyszabású zenei fesztiválok által károsított környezet.

„A nemzeti park a megfelelő hely erre a fejlesztésre? A terv 78 oldalán sehol nem találok ilyesmit. Minek elfogadni egy tervet, majd azonnal megszegni? Kérem, teljesítse kötelességét és óvja a természetet.”

A fesztiválnak azonban egy sor környezetvédelmi intézkedést kellett vállalnia a pályázat részeként. Ezek közé tartozik egy 4,2 hektáros helyszíni biodiverzitást növelő rét létrehozása a South Downs Way mellett, három új gyöngybagoly-láda telepítése, valamint 23 meglévő madár-, denevér- és bagolyláda megőrzése.

Minden évben független ökológiai felmérést végeznek az olyan vadon élő állatok, mint a denevérek, költő madarak, borzok, lepkék, hüllők és füves élőhelyek megfigyelésére.

A Boomtown igazgatója, Shula Rael megvédte a javaslatot, mondván: „A fesztivál mögött álló emberek megértik ennek a parknak a célját. Komolyan vesszük ezeket a felelősségeket, és ellenük teszünk.”

Janet Duncton tanácsnok támogatta a pályázatot, mondván, ő maga is pozitív tapasztalatokat szerzett az eseményről.

„A fesztivál előtt, alatt és után is jártam az oldalon, és véleményem szerint jól sikerült.

„Sok embernek nagy öröme származik ebből, és nem kell mindannyiunknak egy kicsit? Szerintem öt év teljesen ésszerű idő arra, hogy lehetővé tegyük számukra a folytatást.”

Az idei Boomtown Fair augusztus 12-16. Kneecap, valamint a New York-i glam ikonok Scissor Sisters és a ska nehézsúlyú Madness vezeti a sort.

Csatlakozik hozzájuk a techno DJ és Skrillex producer, az elektronikus zene látnok, Four Tet és a brit tánc úttörői, Faithless, akik jövőre ünneplik 30. évfordulóját a rendezvényen.

A 2026-os kiadásra bejelentettek még Shaggy, Ashnikko, Eve, Sherelle, Groove Armada, Floating Points, Shy FX, Princess Nokia, Sampa the Great, High Vis, Big Special, Vengaboys, Skindred és Antony Szmierek.