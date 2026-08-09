Bill Maher viccje Ariana Grande súlyáról vegyes reakciókat kap a „valós idejű” közönség körében

Bill Maher viccelődött Ariana Grande súlyával a legutóbbi epizódban Valós idejű.

A vicc, amelyet műsorának pénteki (augusztus 7-i) epizódjában adtak le, vegyes reakciókat váltott ki az élő közönség körében.

„Remélem, az idegenek itt vannak, én is. Remélem, itt vannak és figyelnek minket, és meg fognak menteni minket” – mondta Maher nyitómonológjában. „És mellesleg az adminisztráció ezen a héten, alig néhány nappal ezelőtt, talán tegnap, új ufó-akták tárházát szabadította fel. Érdekes dolgok benne. Háromszög alakú hajók, furcsa fények a hadsereg bázisán, egy pálcikaszerű alak nagy szemekkel. Ó, ez csak egy Ariana Grande videó volt.”

A vicc a Grande testét és megjelenését övező nyilvános kommentárok fényében jön, amelyek felerősödtek az interneten, miután nemrégiben kiadta új albumának címadó dalának, a Petalnak a videóját.

Kezdetben Maher nevetést és tapsot kapott a tömegtől; az utána következő viccet azonban nyögések fogadták: „Kérlek, mi kölyök. Mi kölyök. Talán ettől a vicctől enni fog valamit.”

A Fehér Ház új hullámot bocsátott ki az UFO-fájlokból. A megfigyelések között szerepel egy háromszög alakú hajó az égen, nagy sebességű gömbök egy katonai bázis közelében, és egy pálcikaszerű, nagy szemű figura, de ez csak Ariana Grande volt. pic.twitter.com/buBBGk2Ze4 – Bill Maher (@billmaher) 2026. augusztus 8

Ez azután történt, hogy a popsztár képviselői a múlt hétvégén megerősítették, hogy „egy lépést visszalép a láthatóságtól” jelenlegi „Eternal Sunshine” turnéja után.

Kivonult a közelgő West End újjáélesztéséből is Vasárnap a Parkban George-valamelyben meg kellett volna jelennie mellette Gonosz társszereplő Jonathan Bailey. Ez lett volna a West End debütálása a londoni Barbican Centre-ben, jövő nyártól.

Grande azóta kommentálta a szünetéről szóló jelentéseket, és egy közelmúltbeli koncerten szánt egy pillanatot, hogy „néhány dologról megtisztítsa a levegőt”.

„Néha, amikor olyan sztori kerül elő, amely nem közvetlenül tőlem származik, a dolgok kissé kibillenthetik az arányt, ezért közvetlenül a rajongóimmal akartam beszélni ma este, mert nagyon szeretlek titeket” – mondta az énekes a közönségnek.

„A tegnapi bejelentés nem reaktív vagy impulzív dolog volt. Ez olyasvalami volt, amit eldöntöttem. Egy terv, amit már nagyon régen csendben készítettem. Ez egy átgondolt és erős helyről hozott döntés volt.”

Így folytatta: „Hallottam, hogy a rajongóim aggódtak amiatt, hogy a negativitás tönkreteszi a dolgokat számomra, de azt kell mondanom, hogy ez nem is lehetne inkább az ellenkezője. Nem erről van szó. És csak nagyon-nagyon világos akarok lenni: több dolog is igaz lehet egyszerre.

„Ki kell szabni a határokat, az embereknek időnként szükségük lehet egy kis szünetre, és ez lehet és lesz is a szakmai és kreatív életem legnagyobb élménye.”

A kezdeti kijelentés Grande elhatározásáról, hogy kilép a közéletből, röviddel azután hangzott el, hogy július 31-én kiadta nyolcadik stúdióalbumát, a Petal-t.

Képviselői azt mondták, hogy „nagyon megérdemelt szünetet tart a nyilvánosság előtti munkában és a megjelenésben, ami végtelen, folyamatos nyilvános ellenőrzéshez vezetett”. Az üzenetben az állt, hogy Grande „egészségesen és boldogan” zárja majd a túrát.