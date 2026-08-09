A Daft Punk munkatársa, Thomas Bangalter szerint a Tron: Legacy zenéjének megírása „lehangoló” és „korlátozó” volt.

A Daft Punk-os Thomas Bangalter azt mondta, hogy megírja a zenét Tron: Örökség „lehangoló” és „korlátozó” élmény volt.

A zenész és a producer a 2010-es Disney-filmen dolgozott a legutóbbi epizódban Az A24 podcastbeszélgetésben Dev Hynes-szel, más néven Blood Orange-szal.

Kifejtette, hogy Joseph Kosinski rendező – aki tovább is készített Top Gun: Maverick és F1arra számított, hogy a Daft Punk egy teljesen elektronikus kottát hoz létre, de Bangalter és Guy-Manuel de Homem-Christo ki akarta használni a lehetőséget, hogy egy teljes szimfonikus zenekarral dolgozzanak.

„Kezdetben azt mondta: „Ó, nem, azt akarom, srácok, hogy csináljanak egy teljes elektronikus kottát” – mondta Bangalter. „Akkor már 15 évig csináltam ezt a zenét (ezért mondtam): „Nem, Hollywoodba megyünk. Fantázia. Például Disney. Tehát olyan, mint egy teljes zenekar.”

Elmondása szerint hónapokig dolgozott a kotta szinti hangszínein, de a filmhez való illesztése óriási kihívás volt. „A probléma az volt, hogy amikor elkezdtünk kísérletezni a képpel, minden, ami a közepes tartományban volt, frekvencia tekintetében ütközik a párbeszédbe.”

„Annyira korlátozó volt azt érezni: „Ó, igen, nekem is vannak ilyen ötleteim olyan dolgokról, amelyekről valóban tudunk zenét csinálni. De a filmzenékkel kapcsolatban az az egész, hogy tegyünk egy lépést hátra, és élvezzük a teljesítményt, és ne álljunk útban.”

„Tulajdonképpen mindig nagyon lehangoló, amikor megvannak ezek az ötletek, és azt mondod: „Rendben, hozom ezt”, és a végén szinte vissza kell térned egy hagyományosabb módszerhez” – mondta.

„A hagyomány nem csak szabályokból áll. Ez néha a józan ész. Ez az ötlet, hogy azt mondjuk: „Rendben, igen, tudod, megpróbáltuk, de nem működik.”

A Tron: Örökség a filmzene volt a Daft Punk első teljes filmzenéje, és akkoriban Bangalter „messze a legkihívóbb és legösszetettebb dolognak, amivel valaha is foglalkoztunk”. A film 2020-as fennállásának 10. évfordulója alkalmából egy teljes kiadást adtak ki korábban nem elérhető számokkal, majd egy évvel később egy bakelit újrakiadás következett.

Julia Migenes kétcsillagos értékelést adott a Tron: Legacynek, és ezt írta: „Most újraindították, nem valószínű Tron a rajongóknak még három évtizedet kell várniuk, mire meglátják a saga harmadik részét. Bármilyen gyorsan jön is a harmadik film, mire elkészül, a fent említett rajongók ráébredhetnek, hogy nem annyira lelkesek. Tron amilyennek gondolhatták magukat.”

Eközben a Daft Punk 28 év után 2021-ben kivált, az év elején pedig Bangalter kizárta az újraegyesülés lehetőségét, mivel a duón kívül még mindig volt „egyéb felfedeznivaló”. Ennek ellenére ezen a nyáron még mindig sokat hallották őket, mivel a One More Time című számuk Franciaország hivatalos gólzenéje volt a FIFA-világbajnokságon.