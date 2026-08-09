A „Csak egy éjszaka” író és producer látta a kérdéseit, és (némelyikre) megvan a válasz

Amióta megjelent a Callum Turner–Monica Barbaro rom-com hivatalos előzetese Csak egy éjszakaamely gyorsan milliókat gyűjtött össze, miközben elérte a közel 40 milliós számát, az internetes kommentátorok sok kérdést tettek fel a film központi feltevésével kapcsolatban, amely szerint a házasság előtti szex az évi egy 12 órás időszaktól eltekintve illegális.

Hogyan érvényesül ez a törvény? Az emberek megszegik a törvényt? Hogyan fogadták el ezt a jogszabályt? Mi számít „szexnek” az új mandátum értelmében? A házasságok (és a válások) aránya az egekbe szökik? Mi a helyzet az ügyekkel?

Nyugodtan megnyugodhat: e kérdések némelyikére a film választ ad, és a magyarázatok kezdenek kiszivárogni az interneten azok számára, akik nem törődnek a spoilerekkel. Azon túl, Csak egy éjszaka Az író, Travis Braun, aki látta, hogy forgatókönyve a 2024-es feketelista élére került, megvan a válasz, de nem mindegyik szerepel a Will Gluck által rendezett Universal-filmben, amelyet most a mozikban láthatnak.

„Elhatároztam, hogy írok egy filmet a cirkuszról, ami egy modern randevú, és arra gondoltam, milyen mókás, ha mindezt egyetlen éjszaka alatt beállíthatnánk, és ezekre a kérdésekre megvan a válaszom, és ezek egy része benne van a filmben” – mondta Braun. A Hollywood Reporter a Csak egy éjszaka premierje a hét elején New Yorkban.

Braun elmondta, hogy határozottan gondolt a film alternatív valóságának sajátos szabályaira, amelyek a szexuális tilalom elfogadása után három évre vonatkoznak, de nem akart túlságosan mélyen belemenni a film világának politikájába.

„Van egy nagy mitológia, amit felépítettem, és amikor egy filmet fejlesztesz, elkezdesz lecsökkenteni, és azt mondod: Mi érdekli igazán a közönséget, és mit néznek? Számomra a válasz mindig egy szerelmi történet, a romantika” – mondta. THR. „Remélem, be tudnak jönni, és megmutatjuk nekik, hogyan működik ez a világ, utána pedig élvezhetik a filmet és szórakozhatnak. Ennek az egésznek a középpontja a szerelmi történet és a romantika volt, és a világépítésnek nyilvánvalóan értelmet kell adnia, és ott kell lennie, de végül nem érdekelt minket, hogy belevágjunk a politikába. Egy történetet akartunk elmesélni erről a két hihetetlen emberről, akik megpróbálnak megtalálni a szerelmet.”

Jacqueline Monetta producer, aki Braun forgatókönyvét elhozta a Glucknak, azt mondta, nem akarják, hogy a mozilátogatók mindenre választ kapjanak.

„Millió kérdésem volt. Azt kérdeztem: „Mit jelent ez? Hogy néz ki ez a világ? Hogyan kommunikálnak az emberek? Mi a különbség?” És szerintem ez az okosság” – mondta Csak egy éjszaka„nagy ötlet, magas koncepció” előfeltétele. „Nem válaszolunk minden kérdésre a filmben, szándékosan, mert azt akarjuk, hogy ezek a kérdések felmerüljenek a hazautazás során. Azt akarjuk, hogy az emberek továbbra is beszéljenek róla, és valóban elgondolkodjanak azon, mit jelentene ez a mi világunknak, mit jelent a mai világunknak. De azt hiszem, Will és én nagyon konkrétak voltunk abban, hogy milyen kérdésekre akarunk választ adni.”

A közelmúltban megjelent Reddit AMA-ban Gluck azt is bemutatta, hogyan közelítette meg csapatával a film világépítését, miközben nem akarta, hogy minden a mandátumról szóljon, és tippeket adott a leendő mozilátogatóknak, hol találhatják meg a választ kérdéseikre.

„Sok időt töltöttünk azzal, hogy a világ szabályairól beszélgessünk, és ha láttad a filmet, vagy amikor megnézed a filmet, látni fogod, hogy a világ szabályai és a világépítés mind a háttérben állnak” – mondta. „Ez a tévékben, feliratokon, eldobott sorokban, mert nem akartuk rövidre szabni a világot, de nem is akartuk, hogy a film erről szóljon. Ez egy másik módja, hogy ezt lássák az emberek. Ha többször is látják, a világ sok szabályát fogják felvenni a háttérben. Sok olyan kérdés, amelyre én is választ akarok kapni a filmben, az emberek után kaptam a filmet. talán nem ismerni őket, szóval igen, trükkös kötél volt ott lenni, de a film nem erről szól.

Eközben Turner megismétli Braun tanácsát a kíváncsi leendő mozilátogatóknak: „Menjetek el, nézze meg a filmet!”

„Elég hamar rájössz, mi az a birodalom, amelyben dolgozol, és ez egy vígjáték” – mondja Turner arról, hogy mit találnak majd a kíváncsi filmlátogatók. „Szerintem nincs nagy politikai aláfestés. Ez csak egy hely, ahol másfél, két órára megszökhetsz, és élvezheted és nevethetsz.”

Csak egy éjszaka most a mozikban.