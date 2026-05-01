Box Office: „Az ördög Prada 2-t visel” rugóstagok, divatbemutató 10 millió dolláros előzetesekkel

Az ördög Pradát visel már most remek stílusban parádézik le a pénztárak kifutóján, közel két évtizeddel azután, hogy az első film alvó kasszasikerré vált, és 326,5 millió dollárt keresett világszerte, és kulturális próbakővé vált.

A folytatás 10 millió dollár bevételt hozott a csütörtöki előzetesekben, ami a valaha volt egyik legjobb bemutató a női árat tekintve, és nem sokkal marad el a jelenlegi kasszasikerektől. Michael és Projekt Hail Mary.

2023 augusztusában Blake Lively és Justin Baldoni Velünk ér végetegy másik női sláger, 7 millió dollárt keresett előzetesben, miközben világszerte 350 millió dollártól északra keresett; hétvégi nyitása 50 millió dollárba került.

Az ördög Pradát visel 2 Az a félelmetes megkülönböztetés, hogy ő lett az első női vezérelt film a modern történelemben, amely beindította a nyári kasszát, és ez a kötelesség szinte mindig egy Marvel-szuperhős-képnek vagy egy Fast & Furious cím.

Prada 2 minden korosztályból vonzza a mozilátogatókat, akik alig várják, hogy az eredeti szereplők, Meryl Streep, aki a legendás, égető divatmagazin szerkesztőjét alakítja, Anne Hathaway, Stanley Tucci és Emily Blunt újra találkozhassanak. Egy másik áldás a projekt számára: David Frankel visszatért a rendezéshez Aline Brosh McKenna írónő mellé.

Tengerentúli, Prada 2 már az első két nap alatt szenzációs 40,5 millió dollárt keresett az első 42 piacán (beleértve az előzeteseket is). A film pedig az év eddigi legmagasabb nyitónapját tette közzé Brazíliában, Olaszországban, Koreában és Ausztráliában, valamint Belgiumban, Bulgáriában, Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emírségekben, Görögországban, Ukrajnában, Új-Zélandon, Tajvanon és a Fülöp-szigeteken.

„Ha bemész Az ördög Pradát visel 2 Ha ádáz divatpornót, durva lecsúszásokat és egy friss adagot Meryl Streep ikonikus teljesítményéből, mint az uralkodó Anna Wintour klón, Miranda Priestly, nem valószínű, hogy csalódni fog.” THR vezető filmkritikus David Rooney ismertetője.