A Barcelona FC limitált kiadású Olivia Rodrigo készletet fog viselni a Real Madrid mérkőzésén

Olivia Rodrigo a legújabb művész, aki feltűnik a Barcelona FC mezében, amelyet a csapat visel majd, amikor még ebben a hónapban összecsap a Real Madriddal.

Az együttműködés úgy jött létre, hogy a futballcsapat 2022-ben szponzorációs szerződést írt alá a Spotify-val, és a partnerség szerint a streaming óriás kicseréli saját logóját az El Clasico meccsekre kiválasztott előadók emblémájára.

A korábbi együttműködések között szerepelt a The Rolling Stones, Karol G, a Coldplay és Rosalía, most pedig Olivia Rodrigo lett a legfrissebb, aki arra készül, hogy június 12-én leadja harmadik albumát, a You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love-t.

Az új dizájn közepén a „Deja Vu” énekes klasszikus „OR” logója látható, a bal felső sarokban a Nike logóval megegyező sárga árnyalattal nyomtatva. A csapat ezt a mezt fogja viselni, amikor május 10-én a Real Madriddal mérkőzik meg a közelgő Clasicóban a Camp Nouban.

Ez a meccs a Liga-szezon létfontosságú szakaszában zajlik, és a Barcelona jelenleg kilenc pontra van riválisától öt meccsel még hátralévő idővel.

„Látva OR-t (Olivia Rodrigo) az FC Barcelona mezében az El Clásicón, nem is tudom, hogyan kell ezt feldolgozni” – mondta Rodrigo, és bejelentette, hogy a spanyol városban fellépést is tart ez alkalomból.

„Annyira szórakoztató volt látni, ahogy a mez életre kel, és egy teljes kollekciót létrehozni a Spotify-val és a Barcával. Ráadásul olyan különleges lesz fellépni azoknak a rajongóknak, akik az első nap óta hallgatják a zenét egy olyan városban, mint Barcelona.” – tette hozzá. „Számomra ez minden. Alig várom, hogy lássam őket.”

A meghívásos barcelonai koncertre május 8-án kerül sor a Spotify „Billions Club Live” sorozatának részeként, és a rajongókat a Spotify hallgatási előzményeik alapján választják ki ingyenes jegyekre.

Az ing mellett Rodrigo egy teljes kapszulakollekciót is készített a Barcelona FC-vel és a Spotify-val, amely pólót, polárt, kapucnis pulcsit, táskákat, utazóbögréket és egyebeket tartalmaz.

„Olivia Rodrigo a világ egyik legszenvedélyesebb szurkolói közösségét építette fel, és az FC Barcelona is” – mondta Marc Hazan, a Spotify marketingért és partnerségekért felelős vezető alelnöke (via Zenehét).

„A rajongóknak nincsenek határai, és a Spotify a legerősebb dolog, amit tehet, hogy összehozza ezeket a világokat. Az El Clásico előestéjén a legelkötelezettebb rajongóit is egy szobába ülteti vele, ezért ez a partnerség erre épült.”

Olivia Rodrigo exkluzív koncertet ad Barcelona ikonikus helyszínén a futballklubbal és a Spotify-val való együttműködés részeként. A rajongók a Spotify hallgatási előzményeik alapján kapnak meghívókat. pic.twitter.com/oPeJ6q9YkF — Pop Crave (@PopCrave) 2026. május 1

Rodrigo új albuma a 2023-as „Guts” folytatása, és várhatóan egyszerre lesz „kísérleti jellegű”, és tele lesz „szomorú szerelmes dalokkal”.

A hét elején Rodrigo bővebb betekintést osztott meg azzal kapcsolatban, hogy mit várhat új albumától, mondván, hogy az első „nagylányos kapcsolatából” fakadó „féltékenység” és „vágyódás” körüli érzések köré összpontosul. Eddig csak egy számot dobott le, a vezető kislemezt, a 'Drop Dead'-et.

A dalt élőben adta elő Addison Rae Coachellában, majd egy meglepetésszerű fellépésen adta elő egy New York-i nyílt mikrofonos rendezvényen.

Azóta megtartott egy meghitt, telefon nélküli show-t Los Angelesben, ahol ízelítőt osztott meg az album következő kislemezéből (amelyen úgy tűnik, hogy Weyes Blood szerepel), és pletykák váltottak ki a Geese frontemberével, Cameron Winterrel való együttműködésről, miután együtt látták őket egy étteremben.

Rodrigo a The Cure-t, a New Ordert, a Joy Divisiont, a The White Stripes-t és a Bikini Kill-t is megemlítette az új zene inspirációjának forrásaként, és bejelentett egy hatalmas 2026-os és 2027-es turnét, amely négy estét foglal magában a londoni The O2-ben.