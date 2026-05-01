Evangeline Lilly elbocsátja a Marvel Studiost, és azt mondja, hogy azokat a művészeket, akik „életre keltették az MCU-t”, „a mesterséges intelligencia váltja fel őket”

Hangyaember sztár, Evangeline Lilly csalódottságának ad hangot a közelmúltbeli Disney-leépítések miatt, amelyek a Marvel Studios számos munkatársát sújtották.

Josh D'Amaro vezérigazgató április 14-én egy feljegyzésben tájékoztatta a személyzetet a megszorításokról, és egy, az ügyet jól ismerő forrás elmondta. A Hollywood Reporter hogy körülbelül 1000 munkahely szűnt meg. A Marvel Studios bekerült a kivágások közé, és elbocsátották vizuális fejlesztőcsapatának tagjait, nevezetesen a 16 éves veterán Andy Parkot, akit jól ismertek a rajongók.

Egy szerdai Instagram-videóban Lilly elmagyarázta, hogy az elbocsátásokról szóló hír hallatán felkereste Parkot, aki megerősítette, hogy elengedték.

„Megkerestem jó barátomat, Andy Parkot, aki a zseni volt az eredeti Wasp szuperöltöny és a film eredeti Wasp koncepciórajzai mögött. Hangyaember és a darázsés csak annyit mondott: „Igaz ez? Tényleg ez történik?” – mondta a nő. – És azt mondta: „Igen, ez igaz. Engem elengedtek. És ezt nem egészen hiszem el, hogy a Disney elengedte azokat a művészeket, akik fantáziájuk és zsenialitásuk révén életre keltették a Marvel univerzumot.”

Park közel két évtizeden át dolgozott együtt a Marvellel, 2011-től kezdve Amerika Kapitány: Az első bosszúálló és Thor. Továbbra is kölcsönözte tehetségét a legtöbb stúdió nagy projektjéhez az MCU-ban, beleértve Bosszúállók: Végjáték; emellett az utóbbi film régóta várt folytatásán is dolgozott, Bosszúállók: Végítélet.

Lilly hozzátette, megdöbbentette, hogy „az embereket, akik feltalálták ezeket a karaktereket, akik először megtervezték őket, most a mesterséges intelligencia váltja fel”.

Nem ismert, hogy a Disney valóban az AI-t kívánja-e használni ilyen munkákhoz. A Hollywood Reporter megkereste a Marvel Studios-t megjegyzésért, de a megjelenés időpontjáig nem kapott visszajelzést.

„A mesterséges intelligencia átveszi a terveiket, és azt, amit ezek a művészek alkottak, és felhasználja ennek iterációinak létrehozására” – folytatta Lilly.

A közösségi bejegyzés képaláírásában Lilly közvetlenül megcímkézte a Disney Instagram-fiókját, és ezt írta: „SZÉGYÉLJEN MEG, hogy hátat fordított azoknak, akik felépítették azt a hatalmat, amellyel most eldobják őket.”

„Hol vannak azok a törvények, amelyek eltávolítják az összes emberi művészetet az MI-bankból?!? Miért lopják el a mi ragyogásunkat, és használják azt arra, hogy a vezetőket gazdaggá tegyék, miközben a robotjaik táplálásáért felelős művészek éheznek? Undorító” – írta. „Kaliforniai törvényhozók… hol vagytok?!?!?”

Lilly 2015-ben csatlakozott az MCU-hoz Hope van Dyne (más néven Darázs) néven. Hangyaember. A film két folytatásában is feltűnt Hangyaember és a darázs (2018) és Quantumania (2023), plusz Bosszúállók: Végjáték.

2024-ben Lilly megosztotta a közösségi médiában, hogy abbahagyja a színészetet. Különösen nem szerepel a zsúfolt MCU-kiadás szereplői listáján utolsó ítélet decemberében. Azonban őt Quantumania Paul Rudd és Kathryn Newton társszereplők fognak feltűnni a filmben.