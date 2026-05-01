Első képek a Runnerből: a Reacher után Alan Ritchson minden eddiginél durvábban tér vissza a mozivászonra – A feláldozhatók 4 rendezőjétől

2026.05.01.

A mozirajongók végre kaptak egy ízelítőt a Runner tempós világából: a friss előzetes után úgy tűnik, hogy Alan Ritchson a tévés sikerek után készen áll ismét meghódítani a vásznat. A film rendezője Scott Waugh, aki a látványos akcióhoz a Expendables 4 és a Need for Speed tapasztalatát hozza. A projekt már most a szezon egyik legígéretesebb akcióthrillere.

Első képsorok, beindul a motor

A CinemaConon levetített ízelítő szerint a hangulat nyers, a ritmus pedig szinte kíméletlenül magas. Van itt minden, amit az akció szerelmesei várnak: forró üldözések, vakító robbanások, és állandó időnyomás. A vágás feszes, a kézikamerás dinamika testközelivé teszi a fenyegetést, miközben a zenei ütemek folyamatosan húzzák a jeleneteket.

Runner – teaser képkocka

Ritchson visszatér a vászonra

A Reacher sorozat óta Ritchson neve egyet jelent a tökéletes fizikalitással és a higgadt karizmával. A színész a Fast & Furious X után most újra moziban bizonyít, ezúttal egy kíméletlen tempójú thrillerben. A cél láthatóan az, hogy a streaminges sikerszéria után a mozis brandet is felépítse, és ehhez a Runner erős rajtvonal.

Három óra az életért

A történet középpontjában Hank Malone (Ritchson) áll, egy egykori katona, akit egy jó ügy rángat vissza a tűzvonalba. Társa Ben, a gyorsfutár (Owen Wilson), akivel együtt három órájuk van egy gyermek életmentő szervszállítmányát célba juttatni. A küldetés közben minden oldalról árulás és egy könyörtelen kartell nehézsúlyú ütései csapódnak le. Az óra ketyeg, a város pedig szinte labirintussá változik.

Angel Films – jelenetfotó

Váratlan páros az aszfalton

Ritchson és Wilson duója elsőre meglepő, de éppen ez adhat friss kémiát a történetnek. A felépített izom és a snájdig humor közötti feszültség ritkán látott tónust hozhat egy élet-halál versenyfutásban. Ha a forgatókönyv ügyesen játszik a dinamikával, a páros lehet a film titkos fegyvere.

Scott Waugh kézjegye

Waugh pályája a praktikus kaszkadőrmutatványokra és a valós térben rögzített akciókra épül. A Need for Speed autós őrületét és az Expendables 4 robaját most egy feszesen szűkülő időkeretbe préseli. A közérzet filmszerűen tapintható, az aszfalt szaga és a fémek csikorgása szinte a vászonról lepermetez.

„A tempó nem díszlet: ezúttal maga a tét.”

Miért érdemes várni rá?

– Egy ütős koncepció: órákon belüli szervszállítás könyörtelen üldözéssel fűszerezve.

– Karizmatikus főszereplő: Ritchson testközeli intenzitással és kimért erővel.

– Váratlan kémia: Owen Wilson finom iróniája és feszült drámai jelenléte.

– Rendezői biztoskéz: Waugh a praktikum és a dinamika mestere.

– Látványos stuntok: valós terepen, valódi feszültséggel felvéve.

– Zene és hangkeverés: pulzáló ütemek, amelyek szó szerint az üléshez szögeznek.

Előzetes benyomások

A vágások közti váltások sebessége és a kézikamerás döntések a testben érzett veszélyt erősítik. A városi terek változása – szűk utcácskák, ipari alagutak, neonban fürdő terek – látványos kontrasztokat épít. A hangdizájn hirtelen csöndekkel és üvöltő motorokkal szúr oda, amitől a feszültség egy pillanatra sem ernyed.

Mit jelent ez Ritchson karrierjének?

A Runner azt üzeni, hogy Ritchson nemcsak sorozatsztár, hanem teljes értékű mozihős is lehet. A szerep okos átmenet a tévés brand és a szélesvásznú ikon között, ahol a fizikum mellé érzelmi tét társul. Ha működik a páros és a tempó, a film megágyazhat egy újabb mozis franchise-nak.

Bemutató és forgalmazás

A Runner az Egyesült Államokban 2026. szeptember 11-én érkezik a mozikba. Francia premierről egyelőre nincs dátum, európai forgalmazói hírek később várhatók. A kampány első körei alapján a stúdió lendülete és a közönség éhsége bőven adott.

Végszóként a Runner eddig minden jel szerint egy feszes, lélegzetvisszafojtós akciófilm, amely a valós idő nyomását drámai motorvá hajtja. Ha Waugh hozza a kézzelfogható fizikalitást, és Ritchson–Wilson között működik a páros szikrája, akkor a szezon egyik legforróbb moziélménye állhat rajtvonalhoz.