A nagy mexikóiak és Leonora Carrington megnyitja a Faro Santandert

A Faro Santandert, a Banco Santander Alapítvány új kulturális projektjét a kantábriai fővárosban tegnap végre felavatta VI. Felipe király, és most a Santander-i lakosok és látogatók által jól ismert Pereda épületben látogatható meg, amelyet a három évvel ezelőtti Pritzker-díjas David Chipperfield stúdiója rehabilitált erre az alkalomra.

Közel 10.000 négyzetméteres hasznos felülete tíz szinten van strukturálva, ezek mintegy harmadát, öt emeleten Daniel Vega Pérez irányításával kiállítóterekre osztották.

A negyedik emeleten fokozatosan láthatjuk majd a Banco Santander kollekció bemutatóit, amely – ahogy azt már bejelentettük – folyamatos és dinamikus szerepe lesz ennek a térnek a programozásában. A második emeleten tematikusan és időrendileg különböző időszaki kiállítások kapnak helyet, a harmadikon pedig egy kifejezetten erre a célra kialakított kísérletező tér a családi közönség számára. Ezen kívül Faro Santander lesz Kockaegy installáció, amely összekapcsolja a technológiát és a művészi kísérletezést; -vel Mocsára kantábriai művészekre és a területhez kapcsolódó együttműködési projektekre összpontosító rész; gasztronómiai terekkel és terasszal, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik a városra.

Három kiállítást tekinthetünk meg a mai naptól egészen 2027 első hetéig. Kezdjük azzal, hogy áttekintjük a Banco Santander alapjaiból – amelynek továbbra is Boadilla del Monte-ban lesz raktáruk – a reneszánsz kortól napjainkig és Lucas Cranachtól Juan Usléig, Dolores Jiménez-Blanco felügyelete alatt készült, lényeges munkákat.

Útvonala négy nagy tematikus tengelyre tagolódik szent történetekre, helyekre és tájakra, csendéletekre, típus- és figuraportrékra, valamint Tizian, El Greco, Velázquez, Zurbarán, Van Dyck, Canaletto, Sorolla, Goya, Beruete, Miró, Chillida, Tàpies, Torner, Solévilla, Guaderedo, Tori de Chirino kompozíciói. és Cristina Iglesias. A kiállításhoz egy kiadvány is kapcsolódik, új megjelenés, amelyben a szakemberek megújult olvasmányokat kínálnak ezekről az alkotásokról.

A Faro Santander által megnyitott kiállítások közül a második a „Modern Mexikó a Gelman Santander gyűjteményben”, Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Gunther Gerzso és Francisco Toledo munkáival, amelyeket számos fénykép egészít ki.

A több mint öt évtizeden át őrzött Gelman kollekció Kahlo önarcképeivel tűnik ki – amelyekhez tartoznak Diego a gondolataimban bármelyik Önarckép majmokkal-; További alapvető darabjai Natasha Gelman portréja és Calla liliom eladó Írta: Diego Rivera Cantinflas portréja Rufino Tamayo vagy akvarell kutya seprűvel Francisco Toledo, a kollekció egyik legújabb szerzeménye.

Végül a „Tünetekkel járó szürrealizmus: Leonora Carrington” a szerző által Santanderben töltött kórházi tartózkodása alatt készített produkcióra összpontosít, és tartalmaz egy vászonra festett olajfestményt, amelyet orvosának, Dr. Moralesnek adományozott: Villa Pilaramely évtizedekig rejtve marad. Négy antropomorf lényt tartalmaz, amelyek a művész visszatérő képzeletéhez kapcsolódnak: egy szabad ló, Leonora alteregója; egy lázadó hiéna; a páva, a halhatatlanság és a feltámadás jelképe; és egy fehér őrzőkutyát.

Ez együtt van Lent Lenta szanatórium lakóinak képe az ember és az állat között hibrid lényekké alakítva, ma egyetlen Santanderben található vásznáról: a kiállítás tengelyét jegyzetfüzeteiből eddig szétszórt rajzok alkotják, amelyek megrajzolására az orvosi személyzet meghívta, hogy rendezze gondolatait és meg tudja magyarázni azokat.

Az országban jelen lévő kantábriai művészekről és csoportokról Mocsáraz első Faro Santander Creation Grants nyertesei Amaia Bregel, Casapalma, Itxaso Iribarren és Germán de la Riva y Salon de beauty voltak. Ane Rodríguez kurátora lenne az előadásnak.

Szeptember 8. és 17. között ingyenes a belépés a központba, előzetes jegyfoglalással a honlapon vagy annak jegypénztáraiban.

SANTANDER VILÁGÍTÓTORONY

Paseo de Pereda, 9-12

Santander