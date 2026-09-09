Spencer Lackey átugrik a közösségi médiából a neon „Lust” funkcióiba, a Blumhouse Atomic Monster (exkluzív)

Néhány hónappal ezelőtt, A Hollywood Reporter informálisan megkérdezett ügynököket, menedzsereket és producereket arról, hogy ki lehet a következő Curry Barker vagy Kane Parsons. Spencer Lackey volt az egyik olyan név, amely folyamatosan felmerült.

Lackey most a közösségi médiáról (ahol 7 millió követője van az Instagramon, a TikTokon és a YouTube-on) a játékfilmek készítése felé ugrik.

A Neon, a Blumhouse Atomic Monster és a Spooky Pictures összeáll Vágyegy filmet Lackey írt és rendezni is fog. Állandó horror kezei fogják vezetni őt Paranormális tevékenység A veterán Steven Schneider a Spooky Pictures producere, Jason Blum és James Wan pedig a Blumhouse Atomic Monster producere. A logline-t titkolják, a Neon és a Blumhouse Atomic Monster társfinanszírozza a projektet.

A lépés azután történt, hogy Lackey a rövid formájú horrorral és a Mike Flanagan által készített liminal-space shorttal közönséget teremtett. Itt vagy a fesztivál körútján tavaly.

Az interneten Lackey tartalmainak nagy részében szerepelt, és arról ismert, hogy felvállalja az abszurd tételeket, például egy szörnyeteg, aki nézi, ahogy mosogat.

Lackey elmondta Dread Central tavaly „Az iparban dolgozók kezdik komolyabban venni a digitális alkotókat. Persze van különbség a TikTok és a funkció készítése között, de sok ugyanaz a kreatív izom van megmozgatva.”

Valóban, Barkeré Megszállottság és Parsons Hátsószobák a nyár meghatározó kasszatörténete lett, megmutatva, hogy a filmesek új generációja vonzza a közönséget a mozikba.

Lackey-t a 3 Arts Entertainment, a WME és a Ginsburg Daniels Kallis képviseli.