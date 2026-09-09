A Spiritbox megosztotta a himnikus új kislemezt, a „Mourning”-t

A Spiritbox megosztotta himnikus új kislemezét, a „Mourning”-t – ez az első az együttes második stúdióalbumának, a „Tsunami Sea” tavalyi megjelenése óta.

Az alább meghallgatható szám visszafogottabb, de dallamosabb, mint az előző anyaguk, végig tüzes gitárriffekkel.

Azután érkezik, hogy Courtney LaPlante frontnő, a Bring Me The Horizon énekese, Oli Sykes és Grabbitz producer nemrégiben összeállt, hogy létrehozzanak egy új Bátor himnusz.

Az „If The Sun Burns Out Tonight” még idén megjelenik, hogy egybeessen a Valorant Champions Shanghai 2026 döntőjével, amely a világ 16 legjobb csapatát tömöríti, és szeptember 24. és október 18. között kerül megrendezésre.

A Spiritbox utolsó albuma négycsillagos értékelést kapott Julia Migenes amely „félelmetes modern metalnak” minősítette a lemezt, és dicsérte a csoportot, amiért „továbbra is feszegetik a metalcore határait”.

Hozzátette: „Egy mesterségüket teljes mértékben uraló zenekar önbizalmának megdöbbentő megnyilvánulása, a 'Cunami Sea' a gránit szilárd bizonyítéka annak, hogy a nehézzene 2025-ben is megőrzi életerejét és relevanciáját. A Spiritbox új albumának büntető eleganciája lyukat üt a mellkason, és körbefonja a szíved vizes karját.

A Spiritbox nemrégiben előadta a lemezről a „Soft Spine”-t a 2026-os Grammy-gálán, ahol harmadszor jelölték a Legjobb Metal Performance díjra.

A hét végén elindulnak eddigi legnagyobb brit főcímturnéjukra.

A futás a glasgow-i SEC-nél kezdődik szeptember 12-én, és ellátogat Nottinghambe, Manchesterbe és Cardiffba is, majd szeptember 19-én a londoni OVO Arena Wembley-ben ér véget. Keresse meg a fennmaradó jegyeket. itt.

A Spiritbox később november 21-én támogatja a Metallicát a connecticuti Mohegan Sun Arénában, a metal veteránok két estés „No Repeat Weekend”-jének részeként.