Calder, egy álom egyensúlyban

Abban az évben, amikor másfél évszázada Franciaországba érkezett halála óta, a párizsi Louis Vuitton Fondation tisztelegni akart Alexander Calder előtt egy olyan retrospektív programozással, amely munkája minden oldalát feltárja. A „Calder. Rêver en Equilibre” produkciójának vizsgálata során fél évszázadot ölel fel, a húszas évek e gyümölcsöző francia évtizedének végétől és a 2000-as évek első bemutatóitól. Cirque Calderamely a párizsi avantgárdot magával ragadta monumentális, a közművészetet szinte újrafogalmazó szobraihoz a hatvanas-hetvenes években. A Frank Gehry által tervezett épület tereiben a szerző lebegni látszó mobiljai koreografált tánczé varázsolják a kiállítást, és váratlan viszonyokat ébresztenek mindkét alkotó térfogata és síkja között.

Dieter Buchhart és Anna Karina Hofbauer kurátorok által kiválasztott művek elsősorban a Calder Alapítványtól, de más nemzetközi intézményektől és magángyűjtőktől is származnak: háromszáz darab van, köztük stabil és mobilok – a kalderi terminológiát használva, amely statikus és kinetikus absztrakciókat jelöl – és drótportrékat, faragott fafigurákat, festményeket, rajzokat és még ékszereket is, amelyeket szoborként fogtak fel. Egy igen kiterjedt, kronologikusan megszervezett túra során – az alapítvány melletti kert is bekerült a kiállításba, első ízben ilyen jellegű kiállításon -, ez az antológia a philadelphiaiak alapvető művészi gondjaira fókuszál: mindenekelőtt a mozgás megragadása, de a fény és annak tükröződésének kezelése, az egyszerű anyagok használata, a hang, a figura vagy a negatív háttér (a pozitív és a negatív háttere, gravitációja) kölcsönhatása.

Szobáról szobára ezt a retrospektívet Jean Arp, Barbara Hepworth, Jean Hélion és Piet Mondrian, valamint Paul Klee és Pablo Picasso művei gazdagítják, hogy kontextusba helyezzék Calder radikális találékonyságát a kortárs izmusokon belül. Ezenkívül a múlt század legjelentősebb kameráival – többek között Henri Cartier-Bresson, André Kertész, Gordon Parks, Man Ray, Irving Penn és Agnès Varda – készített harminc fénykép közelebb visz egy olyan szerzőhöz, aki már nagyon korán át akarta járni a művészet és az élet vékony határvonalát.

A húszas évei közepén Alexander Calder, aki egy festő fia és egy szobrász unokája volt, úgy döntött, hogy átveszi családja művészi hagyatékát, és először a festészetnek és a rajzolásnak szenteli magát. Miután a New York-i Art Students League-ben tanult, 1926-ban Párizsba költözött, és a Montparnasse negyedben, amely akkoriban a nemzetközi művészeti szféra epicentruma volt, hamarosan egy élénk alkotóközösség részévé vált. Itt innovatív alkotásokat – figuratív, minimalista drótszobrokat, amelyek kritikai elismerést vívtak ki – és egy miniatűr cirkuszt állíthatott ki. A Whitney Múzeum kivételes kölcsönének köszönhetően tizenöt év óta először erre a projektre Calder Cirkusz visszatért Párizsba, abba a városba, ahol létrehozták. Ennek az előadóművészeti együttesnek a középpontjában Calder miniatűr akrobatákat, bohócokat és lovasokat hangszerelt az egyre növekvő közönség számára; Fernand Léger, Hélion, Le Corbusier, Jean Arp, Joan Miró és maga Mondrian volt az első nézők között.

Éppen Calder látogatása a holland műtermében 1930-ban létfontosságúnak bizonyulna: mély benyomást tett rá, amit látott, és döntő fordulatot jelentett az absztrakció felé, először a festészetben, majd a szobrászatban. Egy másik barátja, Marcel Duchamp volt az, aki 1931-ben javasolta neki a „mobil” nevet, utalva kinetikus absztrakt kompozícióira, amelyeket az amerikai 1932-ben mutatott be először a párizsi Galerie Vignonban. A kezdetben mechanikusan meghajtott, majd a legkisebb szellő által mozgásba hozott művek magukból a légkörből merítették életüket, ahogy Jean-Paul Sartre 1946-ban írta. A maga részéről Duchamp terminológiájára reagálva Arp a „stabil” kifejezést javasolta Calder 1930-as évek eleji statikus tárgyaira.

Noha 1933-ban visszatért az Egyesült Államokba, Calder tovább utazott Európába, és 1937-ben Miró és Picasso mellett részt vett a Spanyol Köztársaság pavilonjában. Valójában a második világháború után gyakran visszatért Franciaországba, és 1953-ban stúdiót alapított Saché faluban, a Loire-völgyben; ott Ugo Mulas akció közben ábrázolta.

Egyik lábával az óceán mindkét oldalán tudta, hogyan kell kiterjeszteni a szobrászat definícióját egészen 1976-os haláláig. Kétségtelenül a mozgáson keresztül, de a minden léptékben alkalmazott dinamikus szókincsen keresztül – a légcsere által megelevenített finom fémszerelvényektől a monumentális konstrukciókig – nonfiguratív, szimultán koexisztensnek tűnő darabokat hozott létre az űrben. Az idő a kezében a negyedik térdimenzióvá vált.

„Calder. Rêver in Equilibre”

LOUIS VUITTON ALAPÍTVÁNY

8 Avenue du Mahatma Ghandi

Párizs

2026. április 15-től augusztus 16-ig