Chris Rock felfedi, hogy Paul Thomas Anderson megjegyzéseket tett a „Misty Green”-hez: „A Tweak ide vagy oda”

Chris Rock vasárnap elárulta, hogy Paul Thomas Anderson filmrendező visszajelzést adott legújabb rendezési projektjéről. Ködös zöld.

A komikus a film szombati premierjén a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon megemlítette, hogy Anderson megnézte a filmet, amelyet Rock írt és rendezett, mielőtt elmondta volna. A Hollywood Reporter hogy figyelte Ködös zöld barátként és kritikusként.

„Mindkettő” – mondta Rock, amikor megkérdezték, hogy Anderson „bimbónak” néz-e, vagy hogy jegyzeteljen. „De ez mindig a jegyzetekre való. Olyan, hogy mi van velem – mi haszna van egy olyan barátnak, mint te, aki nem tud nekem segíteni?”

Rock nem árulta el, hogy Anderson mit változtatott, vagy hogy a film közönsége hol láthatja a változásait, de azt megosztotta, hogy az Oscar-díjas rendező „egy csípet ide vagy oda”.

Az A24 terjeszti, Ködös zöld egy díjnyertes színésznőt (Rosalind Eleazar) követ, akinek karrierje elhalványult. Misty eltökélt szándéka, hogy megbékél a múltjával, és megpróbálja visszatérni a karrierbe, miután újra kapcsolatba kerül egykori tehetségügynökével (Topher Grace). A vígjáték-drámában Eleazar és Grace mellett Adam Driver, Daniel Kaluuya, Anna Kendrick és Rock is szerepel egy kis szerepben.

Rock elmondta THR A film megírására azután kapta az ihletet, hogy egy korábbi A-listás színésznőt látott egy „hurokcsoportban”, egy szinkronszínészekből álló együttesben, akik hangeffektusokat vagy háttérbeszélgetéseket biztosítanak filmekhez és tévéműsorokhoz.

„Vágtam egy filmet, vagy valami ilyesmit, és egy loop csoportot csináltam” – magyarázta Rock A Hollywood ReporterStúdió az 1 Hotelben a TIFF alatt, a Canada Goose szponzora által. „Majdnem készen vagy a filmmel, igaz? És további hangeffektusokra van szükséged, [so] hurokcsoportot kérsz. A hurokcsoportban egy korábban híres színésznő volt. Úgy voltam vele, hogy 'Hú, mit keres itt?' Mert a hurokcsoportért nem igazán kapsz pénzt.”

Rock azt mondta, hogy „soha” nem fogja megosztani, hogy ki volt a színésznő, de „valami a nézéséből kiváltotta [idea].”

„Például: „Ó, ez itt egy egész film” – tette hozzá Rock. – Mi történt az életében, hogy itt van a hurokban?

Ködös zöld a tervek szerint október 9-én mutatják be a mozikban.