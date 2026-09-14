Egyhangú szavazás alapján a nashville-i repülőtér átnevezi magát Dolly Parton után

A Nashville nemzetközi repülőteret Dolly Parton tiszteletére nevezik át az irányító testület egyhangú szavazatával.

Pénteken (szeptember 11-én) a Metropolitan Nashville Airport Authority biztosi testülete 6-0 arányban megszavazta a repülőtér nevének megváltoztatását az elhunyt országikon emlékére.

Dolly halálának híre a múlt hónapban jelent meg, és néhány nappal később kiderült, hogy halálának oka „rövid harc a rákkal”. Bár korábban azt mondta a rajongóknak, hogy „néhány egészségügyi problémával küzd, amelyekre egyszerűen nem figyeltem”, miközben néhai férjét, Carl Deant gondozta, a nyilvánosságnak fogalma sem volt a rákdiagnózisáról.

A repülőtér átnevezésére irányuló törekvés valójában Parton halála előtt történt, 2025 elején indítottak petíciót a repülőtér „Dolly Parton International Airport” névre keresztelt átnevezésére. Halála nyomán az ötlet további támogatást kapott a politikai spektrum minden részéről. Bill Lee republikánus kormányzó nem sokkal halála után javasolta a változtatást, Nashville demokrata polgármestere, Freddie O'Connell pedig támogatta azt.

„Olyan helyen, ahol Tennessee fogadja a világot, helyénvaló, hogy a Nashville-i nemzetközi repülőtér államunk kedvenc lányának nevét viselje” – mondta Lee a kezdeti nyilatkozatában. Hirdetőtábla.

Ez hivatalos! A Metropolitan Nashville Repülőtér Hatósági Tanácsa egyhangúlag, 6:0 arányban megszavazta meglévő elnevezési szabályzatunk módosítását, ami az első lépés a Nashville International Airport® átnevezése felé, Dolly Parton tiszteletére. pic.twitter.com/e1N7oF6PBo — Fly Nashville (@Fly_Nashville) 2026. szeptember 11

A Nashville Repülőtér Hatósága azt mondta, hogy bár a név még nem véglegesített, „szorosan együttműködtek a megfelelő felekkel annak érdekében, hogy megfontoltan meghatározzák, hogyan építik be Dolly Parton nevét és örökségét”.

A szavazást „egy sokrétű folyamat első lépéseként” jellemezték, és elmondták, hogy a részletesebb terveket a következő hónapokban osztják meg. A végleges névről a repülőtér vezetői és az énekesnő 1988-ban alapított non-profit szervezete, a Dollywood Foundation közösen döntenek.

Nemrég Dolly rokonai megerősítették, hogy a countrysztár temetésére privát szertartás keretében került sor a nashville-i Woodlawn Memorial Parkban, ahol Porter Wagoner, George Jones és Tammy Wynette is van eltemetve.

Dolly birtoka szintén megerősítette a „sztárokkal teli” DollyFest bemutatkozó kiadását, amely két napig tart Nashville-ben és Londonban. A fesztivál, amelyet idén januárban kellett volna megtartani, ha nem lennének Dolly egészségügyi küzdelmei, „hagyományos nyilvános emlékmű helyett” az ő örökségét ünnepli.

Másutt a világ minden tájáról özönlöttek a Dolly iránti tiszteletadások. Kacey Musgraves a „Here You Come Again”-t adta elő Bostonban, míg Maisie Peters ugyanezt a dalt dolgozta fel a Reading Fesztiválon.

Jack White játszotta a Jolene-t egy londoni bemutatón, míg Orville Peck az I Will Always Love You című dalt adta elő. Olivia Rodrigo Sarah McLachlannel a Daisy Chain Fields-ben játszott duettjét is a későbbi énekesnőnek szentelte.

A Julia Migenes Parton gyászjelentése a következőképpen zárult: „Ragyogó strasszos öltönyében mindkét tulajdonságot egyesítő ikonként testesítette meg. A világ megosztottabbá vált azóta, de Dollyt mindig mindenki szeretni fogja.”