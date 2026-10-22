Cliff Richard azt mondja, hogy „reggae-t tanul” a „The Lord Is My Shepherd” karácsonyi kislemez új verziójához.

Néhány zenerajongó kigúnyolta és kritizálta Richardot a reggae felé való közelgő fordulat miatt, az egyik szerint ez „olyan rosszul hangzik”. Egy másik személy ezt írta: „Kedves Istenem, nem volt elég rossz a Fagyöngy és bor?”
Valaki más viccelődött: „Azt hiszem, jobban szeretem őt a sátáni, ördögimádat szakaszában!”, látszólag az 1976-os klasszikus „Ördögnőre” utalva. Egy külön bejegyzésben az X/Twitter egyik felhasználója azt mondta, hogy „Reggae Zsoltárok Cliff Richarddal” úgy hangzott, mint egy ötlet Alan Partridge elméjéből.
„Nem számítottam arra, hogy ugyanabban a mondatban fogom látni a reggae-t és Cliff Richardot, és mégis itt vagyunk” – olvasható egy másik kommentben, miközben valaki kiabált: „Spliff Richard”.
Reggae zsoltárok Cliff Richarddal https://t.co/pd8ZJcburn pic.twitter.com/wdEGCmdlhl
– John Paul Newman (@johnpaul_newman) 2026. október 20
Nem számítottam arra, hogy a reggae-t és Cliff Richardot ugyanabban a mondatban fogom látni, és mégis itt vagyunk… https://t.co/gAnrSrHuIB pic.twitter.com/rfUwTlAi1g
— ZᎾMßĪƐ ΛṖᎾƇΛĿYṖSƐ ⚡ (@mariehughes) 2026. október 20
Spliff Richard https://t.co/rX1ETUiKVX
– Colin, a tacskó (@DachshundColin) 2026. október 20
Ó, kedves Gawd. Csak olvasni olyan rosszul hangzik 🫣😳
— Patty Cakes 2. rész (@Flippineckers) 2026. október 21
De nem eredetiben, héberül fogja énekelni. https://t.co/WOih01wdsr
— Jacob Pape (@JacobPape4) 2026. október 21
Isten őrizz!! Úgy tűnik, Cliff Richard a 4. első számú karácsonyát célozza meg a Reggae 23. zsoltárával….
Azt hiszem, jobban szeretem őt a sátáni, ördögimádat fázisában!!… pic.twitter.com/aEesAbGlYe
– Vinyl Lionel (@My1stRecord) 2026. október 21
A múlt heti Q&A szekciót Richard új, november 27-én megjelenő „Only Number Ones” albumának népszerűsítésére tartották. A közelgő kollekcióban a sztár „saját egyedi bélyegét helyezi kedvenc listavezető slágereinek válogatására”, beleértve a „White Christmas” új verzióját.
A projekthez olyan sikerdalokat is feldolgozott, mint Harry Styles és a The Monkees.
A 2CD-s deluxe kiadás Richard összes saját slágerével büszkélkedhet, beleértve a többi ünnepi toplistát, a „Mistletoe And Wine”-t és a „Saviour's Day”-t, valamint az Egyesült Királyság első számú kislemezét, a „The Millenium Prayer”-t.
Összesen négy brit karácsonyi számot kapott, köztük az 1960-as „I Love You”-t a The Shadows-szal és az 1989-es „Do They Know It's Christmas”-t a Band Aid II-vel.
A „Csak a számok közül” Richard kifejtette közleményében: „Azt javasoltam a Warner Music-nak, hogy vegyek fel egy albumot olyan dalokból, amelyek a Number One-ba jutottak. Hála az égnek, hogy beleegyeztek!
„Több tucat dalt meghallgattam, és kiválasztottam 12 kedvencemet. Ez a lemez tisztelgésem olyan mesés előadók előtt, akik csodálatos számokat rögzítettek, amelyekkel az első helyet szerezték meg.”