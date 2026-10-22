Cliff Richard azt mondja, hogy „reggae-t tanul” a „The Lord Is My Shepherd” karácsonyi kislemez új verziójához.

Néhány zenerajongó kigúnyolta és kritizálta Richardot a reggae felé való közelgő fordulat miatt, az egyik szerint ez „olyan rosszul hangzik”. Egy másik személy ezt írta: „Kedves Istenem, nem volt elég rossz a Fagyöngy és bor?”

Valaki más viccelődött: „Azt hiszem, jobban szeretem őt a sátáni, ördögimádat szakaszában!”, látszólag az 1976-os klasszikus „Ördögnőre” utalva. Egy külön bejegyzésben az X/Twitter egyik felhasználója azt mondta, hogy „Reggae Zsoltárok Cliff Richarddal” úgy hangzott, mint egy ötlet Alan Partridge elméjéből.

„Nem számítottam arra, hogy ugyanabban a mondatban fogom látni a reggae-t és Cliff Richardot, és mégis itt vagyunk” – olvasható egy másik kommentben, miközben valaki kiabált: „Spliff Richard”.

Nem számítottam arra, hogy a reggae-t és Cliff Richardot ugyanabban a mondatban fogom látni, és mégis itt vagyunk… https://t.co/gAnrSrHuIB pic.twitter.com/rfUwTlAi1g — ZᎾMßĪƐ ΛṖᎾƇΛĿYṖSƐ ⚡ (@mariehughes) 2026. október 20

Ó, kedves Gawd. Csak olvasni olyan rosszul hangzik 🫣😳 — Patty Cakes 2. rész (@Flippineckers) 2026. október 21

De nem eredetiben, héberül fogja énekelni. https://t.co/WOih01wdsr — Jacob Pape (@JacobPape4) 2026. október 21

Isten őrizz!! Úgy tűnik, Cliff Richard a 4. első számú karácsonyát célozza meg a Reggae 23. zsoltárával…. Azt hiszem, jobban szeretem őt a sátáni, ördögimádat fázisában!!… pic.twitter.com/aEesAbGlYe – Vinyl Lionel (@My1stRecord) 2026. október 21

A múlt heti Q&A szekciót Richard új, november 27-én megjelenő „Only Number Ones” albumának népszerűsítésére tartották. A közelgő kollekcióban a sztár „saját egyedi bélyegét helyezi kedvenc listavezető slágereinek válogatására”, beleértve a „White Christmas” új verzióját.

A projekthez olyan sikerdalokat is feldolgozott, mint Harry Styles és a The Monkees.