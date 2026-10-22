Cliff Richard azt mondja, hogy „reggae-t tanul” a „The Lord Is My Shepherd” karácsonyi kislemez új verziójához.

2026.10.22. Twenty One Children

A 2CD-s deluxe kiadás Richard összes saját slágerével büszkélkedhet, beleértve a többi ünnepi toplistát, a „Mistletoe And Wine”-t és a „Saviour's Day”-t, valamint az Egyesült Királyság első számú kislemezét, a „The Millenium Prayer”-t.

Összesen négy brit karácsonyi számot kapott, köztük az 1960-as „I Love You”-t a The Shadows-szal és az 1989-es „Do They Know It's Christmas”-t a Band Aid II-vel.

A „Csak a számok közül” Richard kifejtette közleményében: „Azt javasoltam a Warner Music-nak, hogy vegyek fel egy albumot olyan dalokból, amelyek a Number One-ba jutottak. Hála az égnek, hogy beleegyeztek!

„Több tucat dalt meghallgattam, és kiválasztottam 12 kedvencemet. Ez a lemez tisztelgésem olyan mesés előadók előtt, akik csodálatos számokat rögzítettek, amelyekkel az első helyet szerezték meg.”

Nikola G.
Nikola G.
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