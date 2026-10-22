Egy másik Julio González, a malagai Thyssenben

Úgy ismerjük, mint az avantgárd szobrászat spanyolországi útjainak egyik nagy tisztázóját, Picasso munkatársát és terek alkotóját: úgy akarta megfogalmazni az űröket, mintha azok generálhatnának. új anyaga maga kifejezésében. De Julio González, akinek ma 150 éves a barcelonai születése, rajzoló és festő is volt, és nem az utolsó pillanatban, hanem pályafutása legelejétől fogva: bár először édesapja fémmegmunkálásában tanult, jövedelmezően meglátogatta a Prado Múzeumot, és hamarosan Párizsban kötött ki, hogy ecsettel dolgozzon. Ezután sokat dolgozott a rajzoláson és a pasztellen Degas, Puvis de Chavannes és mindenekelőtt maga Picasso hatására, aki két dimenzióban hamarabb került hozzá referenciaként, mint háromban.

A szintén művész bátyja, Joan halála, aki a francia fővárosban telepedett le vele, komoly visszaesést jelentett a kezdetekben: ez arra késztette, hogy kevesebbet dolgozzon, később pedig a szobrászatra összpontosítson; A harmincas éveiben elhagyta a vásznat. Ezért e szerző festői pályája a tízes-húszas évek évtizedeire fókuszál; Később festői alkotásai körülményesek és háromdimenziós alkotásaihoz kapcsolódtak, a legtöbb esetben kubista és absztrakt fejlesztéseinek kiindulópontjaként.

Eleinte, nagyjából az I. világháború végéig, González a gall szimbolika hatása alatt festett; Majd egy érettebb, 1928-ig tartó szakaszban ezt a katalán noucentisme posztulátumai szerint tette, hangsúlyozva a köteteket, a kis formátumokat választva, Eugenio D'Ors feltevéseit az emberi beavatkozással háziasított harmonikus mediterrán tájakkal kapcsolatban, és a nőket a klasszicista stílus emblémájaként tette meg.

A katalán író pályafutásának ez a képi aspektusa áll annak a kiállításnak a középpontjában, amelyet mától a malagai Carmen Thyssen Múzeum szentel neki a Reina Sofia közreműködésével, amely ehhez a javaslathoz kölcsönadta az összes alkotóelemet, amelyet Roberta González, a művész lánya adományozott az MNCARS-nak 1973-ban. A kiállítás azt sugallja, hogy ezeket a kompozíciókat tekinthetjük egész produkciója koncepcionális tengelyének, hiszen azokat a kutatásokat fedik le, amelyeket később szobraiban továbbfejleszt: utalunk a tradíció és a modernitás bonyolult kapcsolataira a 20. század első évtizedeiben, illetve francia kontextusban, a forma szerkezeti és térfogati értékére, az absztrakció lehetőségére vagy a természet és a vidék, a nők vagy a műfaj, a vidék, a női portré vagy a portré kezelésének lehetőségére. Olyan áramlatokra jellemző jegyek átvételére is, mint a már említett mediterrán noucentisme, kubista planimetria vagy a források szabadsága, a szürrealizmus filiform és organikus struktúrái.

A malagai darabok egy része megfelel azoknak a későbbi rajzoknak vagy vázlatoknak, amelyeket González fémplasztikái elkészítésekor készített, kísérletezési gyakorlatként, kihasználva a vonal spontaneitását a vas keménységéhez képest, térfogattal – amit mindig nagy magabiztossággal kezelt -, térrel és a formák leegyszerűsítésével. Ez egy nagyrészt még feltárásra váró fejezet; olyan projektek, amelyek először adták formát a modernitás – képi és szobrászi – meghonosításának Spanyolországban, és amelyek lehetővé teszik, hogy elgondolkodjunk a tudományágak közötti kapcsolat és együttélés lehetséges gyümölcseiről. Szobrait tulajdonképpen „térben való rajzolásként” emlegette, hiszen szobrai térfogatát a lapos vagy lineáris formák háromdimenziós játéka írja le, főleg abban a fémben, amely stílusát kitörölhetetlenül meghatározza, békéssé és nem halálossá kívánt tenni.

A kiállítás huszonhat darabból áll, amelyek közül csak egy szobrászati ​​jellegű, és közvetlenül kapcsolódik a kiállított festményekhez és rajzokhoz. Ez kb Daphne1937-ben végezték ki, mindössze öt évvel González váratlan és korai halála előtt, miközben egy Montserrat ez befejezetlenül maradt.

„Julio González, festő és rajzoló”

CARMEN THYSSEN MÚZEUM MÁLAGA

C/Cég, 10

Malaga

2026. október 22-től 2027. január 17-ig