Concha García Sala Robayerában, gondoskodik arról, ami a köd alatt marad

Harmincnégy évvel ezelőtt, 1992-ben Concha García nagyjából ugyanebben az időben a Santander-i Siboney Galériában cím nélküli kiállítást mutatott be, de egy kiegészítő kiadvánnyal, amelyben a városban született művésznő néhány elmélkedését mutatta be arról, hogy mit jelent – ​​és mit nem jelent – ​​emlékezni: Az emlékezet nem a múltbeli események objektív feljegyzése. Nem racionális vagy intellektuális. Lényegében hűtlen és szubjektív.

A szerző által jövő augusztus 8-án, a miengói Sala Robayerában kezdődő kiállítás a „Hűtlen emlék” címet viseli, visszatérve ezekhez a gondolatokhoz, és ragaszkodik munkája és ezzel a koncepcióval való szoros kapcsolatához, a szentimentális felhangok kötelékéhez, és arra összpontosít, hogy megőrizze azt, ami értékes és szeretett a múltból és a jelenből: ebben a kantábriai történelemben a közelmúltban bővülni fog a történelem két alkotássorozatot láthat, amelyek családi hagyatékának visszaszerzéséhez és átadásához kapcsolódnak a tárgyak nyilvántartása és leltározása révén, valamint a kézműves és ősi készítési módok a Földközi-tengeren és Kasztíliában. Így összegyűjtötte azokat a darabokat, amelyek Málta klasszikus, görög és római történelmére utalnak – ahol ezeknek az alkotásoknak egy része már látható volt, a biennálé spanyol pavilonjában -, valamint a portilloi valladolid fazekasok által kifejlesztett népszerű kerámiára.

Bármilyen hűtlen, szubjektív vagy diffúz az emlékezés, a művész úgy tűnik, szeretne kifejezni, ehhez folyamodni elkerülhetetlen, mert a mi vagyunk és a tevékenységünk szubsztrátumában található meg, nagyon szabadon és konkrétan saját pályáján. Az ő és mindenki művészetének szinte minden témája és modora a tegnapból fakad, és nem a puszta feltalálásból, és a feledés ritkán volt újítás forrása, hanem, ahogyan Fernando Zamanillo a javaslatot kiegészítő szövegekben hangsúlyozza, a szenvedésé.

Az emlékezetből előbukkannak azok a vonzalmak, amelyeket a művészet gyűjt és serkent, mint a törött darabok, amelyeket Concha García újrakomponál edényeiben, egyszerre újat és régit, vagy mint a papírok vagy szövetek, amelyeknek a porcelán szilárdságát adja. Ahelyett, hogy visszaszerezné a hátrahagyott holmikat, inkább egy általános tájat igyekszik átalakítani, beleértve annak tónusait, például a régiót meghatározó zöldet. Eltartott egy ideig, amíg ezt a műfajt bevezették produkciójába, de egy újabb, Cabo Mayor-i kiállítás alkalmával bevallotta, hogy a maga személyes módján, érzelmekkel tette magáévá: Emlékszem gyerekkoromra zöldek között, nagyon intenzív zöldek között. Festőként pedig a zöld számomra teljesen rémisztő szín… Tagadhatatlan, hogy a zöldben lévő táj olyan, mint egy kis seb rajtam. Nos, a viszontagságokkal szemben nincs jobb, mint szembenézni vele. És itt vagyok, sétálok a zöldellő tájjal.

A jelenbe hozott múlt része, amely metszeteit, rajzait, bútorait vagy installációit is táplálja. A most Miengo-ban összeállítottak úgy tűnik, hogy az emlékezés ugyanazokkal a gyümölcseivel osztoznak egy fátylat, amely ragaszkodik töredékes, hiányos vagy elmúló jellegükhöz; Laura Cobo rámutat, mintha még mindig eltűnhetnének.

A sorozat A csend hajói Egy portillo kerámia padlásán talált öntőformákból áll, amelyek még mindig egy évszázadok óta örökölt mesterség nyomát viselik. Úgy tűnik, hogy a rég elfeledett és elméletileg haszontalan García lefordította őket korunkra, visszanyerte és kiadatlan olvasmányokat kínál a mai domborműveken keresztül, amelyeket a korábbiak ihlettek, anélkül, hogy felhígította volna eredetüket vagy első kézjegyüket. Azok, amelyek valószínűleg víz, élelmiszer, magvak, olajok, kenőcsök vagy hamu tárolására formálták ezeket a darabokat.

Ma, szemünk elől elzárva, nem tudjuk, mit védenek, de saját emlékeink tartalmat adhatnának nekik.

Ezekkel az edényekkel összefügg A többi napegy olyan projekt, amely saját őseiktől származó tárgyakat tartalmaz, amelyek már elveszítették funkciójukat, talán azért, mert egy másikat kaptak. A művész összegyűjtötte és kötegekbe rendezte; ezért minősítette az emlékeket. A porcelánnal tarkított szövetek, a sárban lévő nyomok vagy az egymáshoz közelálló, de egymáshoz nem illeszkedő töredékek a törékenységről beszélnek, és ismét arról, hogy a múltat ​​nem lehet úgy megvarrni, ahogy volt, de arról is, hogy lehet aktiválni, hogy ne hagyják el.

Amit az idő beszennyezett, az ebben a műben egyszerre finom és ellenálló.

Mert nem volt más idő, mint indulni, amikor elindultunkVégül elmerít bennünket a tengeri utazás képzeletében, vagyis a tranzit, az elválás, az esetleges hajótörés és az elmesélendő történetek képzeletében. A művész a Sala Robayerába egy aranyszálakkal és ezüstrudakkal szőtt, szintén arannyal bevont kenut hozott, amelynek anyagi könnyedsége szembeállíthatná az utazás keménységét és a benne szállított tömeg súlyát, még akkor is, ha ez nem más, mint identitásunk és élményeink.

A kiállítást alkotó darabok egyenként vagy egészben nézve saját hangot kapnak, és az ember önmagukhoz és legközelebbi környezetéhez való viszonyának metaforájaként értelmezhetők. Nem véletlen, hogy a kerámiák és a bútorok álltak Concha García munkáinak középpontjában, hiszen olyan tárgyakról van szó, amelyek mindennapi életünk során nagyon meghatározott feladatokkal bírnak, és egyénenként nagyon meghitt pillanatokat szimbolizálnak. Azáltal, hogy először megfosztják a használatuktól, ezek a darabok a bizonytalanságot segítik elő, talán azt az állapotot, amely a legjobban meghatározza, mi nem változik meg bennünk az idő múlásával.

Concha García. „Hűtlen emlék”

ROBAYERA SZOBA

Régi iskolák

El Castro környéken

39318, Cudón, Cantabria

2026. augusztus 8-tól szeptember 13-ig