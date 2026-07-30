Concha García Sala Robayerában, gondoskodik arról, ami a köd alatt marad

2026.07.30. Concha García Sala Robayerában, gondoskodik arról, ami a köd alatt marad

Harmincnégy évvel ezelőtt, 1992-ben Concha García nagyjából ugyanebben az időben a Santander-i Siboney Galériában cím nélküli kiállítást mutatott be, de egy kiegészítő kiadvánnyal, amelyben a városban született művésznő néhány elmélkedését mutatta be arról, hogy mit jelent – ​​és mit nem jelent – ​​emlékezni: Az emlékezet nem a múltbeli események objektív feljegyzése. Nem racionális vagy intellektuális. Lényegében hűtlen és szubjektív.

A szerző által jövő augusztus 8-án, a miengói Sala Robayerában kezdődő kiállítás a „Hűtlen emlék” címet viseli, visszatérve ezekhez a gondolatokhoz, és ragaszkodik munkája és ezzel a koncepcióval való szoros kapcsolatához, a szentimentális felhangok kötelékéhez, és arra összpontosít, hogy megőrizze azt, ami értékes és szeretett a múltból és a jelenből: ebben a kantábriai történelemben a közelmúltban bővülni fog a történelem két alkotássorozatot láthat, amelyek családi hagyatékának visszaszerzéséhez és átadásához kapcsolódnak a tárgyak nyilvántartása és leltározása révén, valamint a kézműves és ősi készítési módok a Földközi-tengeren és Kasztíliában. Így összegyűjtötte azokat a darabokat, amelyek Málta klasszikus, görög és római történelmére utalnak – ahol ezeknek az alkotásoknak egy része már látható volt, a biennálé spanyol pavilonjában -, valamint a portilloi valladolid fazekasok által kifejlesztett népszerű kerámiára.

Bármilyen hűtlen, szubjektív vagy diffúz az emlékezés, a művész úgy tűnik, szeretne kifejezni, ehhez folyamodni elkerülhetetlen, mert a mi vagyunk és a tevékenységünk szubsztrátumában található meg, nagyon szabadon és konkrétan saját pályáján. Az ő és mindenki művészetének szinte minden témája és modora a tegnapból fakad, és nem a puszta feltalálásból, és a feledés ritkán volt újítás forrása, hanem, ahogyan Fernando Zamanillo a javaslatot kiegészítő szövegekben hangsúlyozza, a szenvedésé.

Concha García. Hűtlen emlék. Robayera szoba, Miengo

Az emlékezetből előbukkannak azok a vonzalmak, amelyeket a művészet gyűjt és serkent, mint a törött darabok, amelyeket Concha García újrakomponál edényeiben, egyszerre újat és régit, vagy mint a papírok vagy szövetek, amelyeknek a porcelán szilárdságát adja. Ahelyett, hogy visszaszerezné a hátrahagyott holmikat, inkább egy általános tájat igyekszik átalakítani, beleértve annak tónusait, például a régiót meghatározó zöldet. Eltartott egy ideig, amíg ezt a műfajt bevezették produkciójába, de egy újabb, Cabo Mayor-i kiállítás alkalmával bevallotta, hogy a maga személyes módján, érzelmekkel tette magáévá: Emlékszem gyerekkoromra zöldek között, nagyon intenzív zöldek között. Festőként pedig a zöld számomra teljesen rémisztő szín… Tagadhatatlan, hogy a zöldben lévő táj olyan, mint egy kis seb rajtam. Nos, a viszontagságokkal szemben nincs jobb, mint szembenézni vele. És itt vagyok, sétálok a zöldellő tájjal.

A jelenbe hozott múlt része, amely metszeteit, rajzait, bútorait vagy installációit is táplálja. A most Miengo-ban összeállítottak úgy tűnik, hogy az emlékezés ugyanazokkal a gyümölcseivel osztoznak egy fátylat, amely ragaszkodik töredékes, hiányos vagy elmúló jellegükhöz; Laura Cobo rámutat, mintha még mindig eltűnhetnének.

Concha García. Hűtlen emlék. Robayera szoba, Miengo

A sorozat A csend hajói Egy portillo kerámia padlásán talált öntőformákból áll, amelyek még mindig egy évszázadok óta örökölt mesterség nyomát viselik. Úgy tűnik, hogy a rég elfeledett és elméletileg haszontalan García lefordította őket korunkra, visszanyerte és kiadatlan olvasmányokat kínál a mai domborműveken keresztül, amelyeket a korábbiak ihlettek, anélkül, hogy felhígította volna eredetüket vagy első kézjegyüket. Azok, amelyek valószínűleg víz, élelmiszer, magvak, olajok, kenőcsök vagy hamu tárolására formálták ezeket a darabokat.

Ma, szemünk elől elzárva, nem tudjuk, mit védenek, de saját emlékeink tartalmat adhatnának nekik.

Concha García. Hűtlen emlék. Robayera szoba, Miengo

Ezekkel az edényekkel összefügg A többi napegy olyan projekt, amely saját őseiktől származó tárgyakat tartalmaz, amelyek már elveszítették funkciójukat, talán azért, mert egy másikat kaptak. A művész összegyűjtötte és kötegekbe rendezte; ezért minősítette az emlékeket. A porcelánnal tarkított szövetek, a sárban lévő nyomok vagy az egymáshoz közelálló, de egymáshoz nem illeszkedő töredékek a törékenységről beszélnek, és ismét arról, hogy a múltat ​​nem lehet úgy megvarrni, ahogy volt, de arról is, hogy lehet aktiválni, hogy ne hagyják el.

Amit az idő beszennyezett, az ebben a műben egyszerre finom és ellenálló.

Concha García. Hűtlen emlék. Robayera szoba, Miengo

Mert nem volt más idő, mint indulni, amikor elindultunkVégül elmerít bennünket a tengeri utazás képzeletében, vagyis a tranzit, az elválás, az esetleges hajótörés és az elmesélendő történetek képzeletében. A művész a Sala Robayerába egy aranyszálakkal és ezüstrudakkal szőtt, szintén arannyal bevont kenut hozott, amelynek anyagi könnyedsége szembeállíthatná az utazás keménységét és a benne szállított tömeg súlyát, még akkor is, ha ez nem más, mint identitásunk és élményeink.

A kiállítást alkotó darabok egyenként vagy egészben nézve saját hangot kapnak, és az ember önmagukhoz és legközelebbi környezetéhez való viszonyának metaforájaként értelmezhetők. Nem véletlen, hogy a kerámiák és a bútorok álltak Concha García munkáinak középpontjában, hiszen olyan tárgyakról van szó, amelyek mindennapi életünk során nagyon meghatározott feladatokkal bírnak, és egyénenként nagyon meghitt pillanatokat szimbolizálnak. Azáltal, hogy először megfosztják a használatuktól, ezek a darabok a bizonytalanságot segítik elő, talán azt az állapotot, amely a legjobban meghatározza, mi nem változik meg bennünk az idő múlásával.

Concha García. Hűtlen emlék. Robayera szoba, Miengo

Concha García. „Hűtlen emlék”

ROBAYERA SZOBA

Régi iskolák

El Castro környéken

39318, Cudón, Cantabria

2026. augusztus 8-tól szeptember 13-ig

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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