Damon Albarn és Ian McKellen azon sztárok közé tartoznak, akik az új Londoni Múzeum ingyenes hangos körútjait szervezték és mesélték el.

A múzeum tegnap (november 28-án) megnyitotta új otthona ajtaját Smithfieldben, egy évtizedes, 437 millió GBP értékű projektet követően a történelmi General Market épület átalakítására.

A megnyitóval egy időben hat, a városhoz kötődő prominens személy 10 tárgyat választott ki a múzeum állandó galériáiból, Albarn és McKellen mellett David Olusoga történész és műsorszolgáltató, Katherine Parkinson színész, Sara Pascoe humorista és Sadiq Khan London polgármestere is. A túrák ingyenesen látogathatók – tudjon meg többet itt.

Albarn válogatásai között szerepel egy ritka, középkori, 1100 és 1300 közötti, üvegből készült parfümszóró. A feltételezések szerint Egyiptomból vagy Szíriából származó tárgy London középkori kereskedelmi kapcsolatait mutatja be a Közel-Kelettel és Észak-Afrikával.

„London gondolata számomra mindig is egy multikulturális, szuper történelmi, szuper kreatív hely volt” – mondta Albarn. „Életemben mindig igyekszem ünnepelni ezeket a szempontokat, ezért igazán nagy öröm, hogy a London Museum meghívott, hogy beszéljek valamiről, amit igazán szeretek – a történelem gyűjtéséről és annak átadásáról másoknak.

„Ez a parfümös flakon nagyon ismerős számomra. Nemcsak a világ minden táján láttam rá példát, de eszembe juttatja azt az időt is, amit gyerekkoromban Isztambulban töltöttem. Számomra ez a tárgy a világ összekapcsolhatóságának tökéletes példája.”

McKellen, a Stonewall LGBTQ+ jogokkal foglalkozó szervezet társalapítója kiválasztott egy fényképet két melegjogi kampányolóról, akik részt vesznek az 1976-os Homosexual Equality Rallyn a Hyde Parkban.

„Ezek bátor férfiak voltak” – mondta. „Ez a két fiatalember olyan időszakban él, amikor a legtöbb ember a csendet választotta. Nem ez a kettő, hanem büszkék. Bárcsak ott lettem volna velük.”

Olusoga eközben kiválasztotta az összetört Fender Precision basszusgitárt, amely a The Clash-s Paul Simononhoz tartozik, és Pennie Smith fotós képe örökítette meg a banda 1979-es „London Calling” című albumának borítóját.

„A 70-es évek végén és a 80-as évek elején Londonból érkező zene politikai volt, lendületes és szüntelenül ötletes” – mondta. „Imádom a London Callinget – és azt, ahogy a The Clash átvette a BBC háborús hívójelét, és a magukévá tette, összekapcsolva London történelmét ezzel a punk szellemmel.”

A hangszer korábban a múzeum 2019-es, az album 40. évfordulóját ünneplő kiállításának részeként volt látható, 2021-ben pedig bejelentették, hogy állandó kiállításra kerül.

A többi közreműködő válogatásában megtalálható az Edward-korabeli zenei teremsztár Kitty Lord (Parkinson) jelmeze, Nicholas Garland (Khan) karikaturista Mo Farah olimpiai bajnok portréja, valamint Mary Seacole (Pascoe) krími háborús humanitárius önéletrajza.

A London Múzeumba a belépés ingyenes, a látogatókat előzetes foglalásra ösztönzik. Jegyfoglaláshoz látogasson el ide.