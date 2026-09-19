Damon Albarn feltartja a palesztin zászlót, miközben a Gorillaz elindítja az amerikai turnéját: „Ne felejtsd el ezt. Soha. Tartsd meg a pozíciód. Soha ne légy semleges.”

A Gorillaz csütörtökön (szeptember 17-én) indította el 2026-os észak-amerikai randevúzását, és arra buzdította a közönséget, hogy ne legyenek „semlegesek” a népirtással kapcsolatban.

Damon Albarn és társai. eljátszott egy 24 dalból álló szettet az orlandói Kia Centerben, saját elnevezésű debütálásukból, valamint a 'Plastic Beach', 'Demon Days', 'Humanz' és legutóbbi albumuk, a 'The Mountain'.

A szett egy pontján Albarn elvett egy palesztin zászlót egy közönségtagtól, a feje fölé emelte, és azt mondta a tömegnek: „Ezt ne felejtsd el. Soha. Állj meg a helyeden. Soha ne légy semleges.”

Ez egy olyan idő, amikor megkérdőjeleződött a művészek azon képessége, hogy szabadon kifejezzék gondolataikat Palesztináról, tekintettel Macklemore szenvedélyes „szabad palesztina” beszédére, miközben megnyitotta Ed Sheerannak. Macklemore eltávolítására szólította fel olyan figuráktól, mint Pink és az Izraeli Amerikai Tanács.

Ezután kihagyták a turnéről, a Gillette Stadion tulajdonosa, Robert Kraft később megerősítette, hogy Macklemore beszédét „mélyen sértőnek és a zsidó közösség számára bántónak” találta, aminek következtében elbocsátották.

Damon Albarn, a Gorillaz egy palesztin zászlót tart a tegnap esti bemutatójukon Orlandóban, Floridában: „Ezt ne felejtsd el. Soha. Tartsd meg a pozíciód. Soha ne légy semleges” 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (Videó: 0beco0 / TikTok) pic.twitter.com/hYAYKXAMVh – Marco Foster (@MarcoFoster_) 2026. szeptember 18

Sheeran később beszélt a helyzetről, mondván, hogy „nem bűnrészes”, és „megdöbbentette az Izrael és Palesztina közötti konfliktus”, és „tragédiának” tekinti a „mindkét oldalon okozott szenvedést és fájdalmat”.

A Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kinevezett vizsgálóbizottság 2025 szeptemberében arra a következtetésre jutott, hogy Izrael népirtást követett el a palesztinok ellen Gázában, és Amnesty International ugyanerre a következtetésre jutott.

Izrael többször is tagadta, hogy népirtást vagy háborús bűnt követett volna el, és azt állítja, hogy katonai kampánya a Hamasz által vezetett október 7-i támadásokat követte, és önvédelmi cselekmény volt. Elutasította az ENSZ-bizottság megállapításait, mint „elferdített és hamis”, valamint „rágalmazó álság”.

Egy újabb Az ENSZ vizsgálóbizottsága júniusban kijelentette, hogy „az izraeli hatóságok és a biztonsági erők szándékosan palesztin gyerekeket vettek célba, ami népirtáshoz és atrocitásokhoz vezetett a Gázai övezetben, valamint háborús bűnökhöz Ciszjordániában”.

Albarn az elmúlt években folyamatosan hangoztatta a palesztin jogokat, és tavaly azt mondta, „nem tagadhatjuk meg a palesztinoktól a létezésüket”.

A Channel 4 News-nak nyilatkozva kifejtette, hogy „így vagy úgy, hosszú ideje kapcsolatban áll Palesztinával”, és azt mondta: „Szerintem arról van szó, hogy ne tagadjuk meg Palesztina legitimitását, ne tagadjuk meg a palesztinok történelmi jelenlétét, és ismerjük el az ott folyó népirtást”.

„Lehetetlen nézni. Borzasztóan tehetetlennek tűnik, és nem tagadhatjuk meg a palesztinoktól a létezésüket, ami jelenleg is történik. Ez egyszerűen helytelen. A palesztinok oda tartoznak, és nem lehet őket egyszerűen kirúgni. Ez elfogadhatatlan.”

Itt a videó, amin ő kéri

😭♥️♥️♥️ https://t.co/Lg6q9Hv0kg pic.twitter.com/AkewQ09OqX — T*y 🇵🇸 Dörzsölt Damon Albarn hasa 9.17.26 (@MortaliTay) 2026. szeptember 18

Tavaly szeptemberben a londoni Together For Palestine show-n is megjelent, amelyet Brian Eno szervezett. Tradicionális palesztin dalok egyvelegét játszotta a London Arab Orchestra és a Juzour Dance Collective társaságában, míg Gorillaz később a „Damascus”-t játszotta, amely a legutóbbi „The Mountain” című albumukon is felkerült.

Azelőtt a banda Primavera Sound szettjét Aarab Barghouti palesztin aktivista, a bebörtönzött politikus, Marwan Barghouti fia mutatta be. „Apám egyike annak a 10 000 palesztin fogolynak, akiket Izrael tart fogva” – mondta még júniusban a színpadról. „De palesztinok milliói számára olyasmit jelent, amit Izrael nem tud bebörtönözni: a reményt.”

A Gorillaz többi hírében nemrégiben jelentették be első indiai fellépésüket, amelyre 2027 januárjában kerül sor. Az ország zenei és spirituális hagyományai hatalmas hatással voltak a „The Mountain”-ra.