Danny Trejo a Daily Wire pro-ICE filmjében való részvételéről beszél Zálogház ismét elmondta a TMZ-nek, hogy megpróbált kilépni a projektből, de közölték vele, hogy beperlik.

Szombaton a TMZ munkatársa megkérdezte a színészt, hogy megpróbál-e kiszabadulni a filmből, mire azt válaszolta: „Tudod mit? Megpróbáltam, és azt mondták, hogy nem, a pokolba beperelnek.”

Így folytatta: „Tehát nem azt mondtam, amit akartak. Tudod, csak egy kicsit változtattam a szövegen… Az első dolog, amit mondtam, azt mondták, hogy beperelnek, szóval, (nevet).”

Amint arról beszámolt A Hollywood Reporter október közepén egy forrás azt mondta a Rambling Reporternek, hogy Trejo nem tudta, hogy a filmet Ben Shapiro Daily Wire készíti. „Hívtak [Trejo] és azt mondta: 'Hé, megvan ez a film – zálogháztulajdonost játszana, és ott van ez a hatalmas tiltakozás és összecsapás az ICE-vel.' És azt mondta: „Rendben, jó, küldd el a soraimat” – mondta a forrás.

A forrás azt is tükrözte, amit a színész szombaton a TMZ-nek mondott, és azt állította: „Nem tudott leszállni a filmről – beperelnék”. A forrás hozzátette: „De arra késztette őket, hogy változtassanak meg egy csomó dolgot. Azt mondta: „Nem, ezt nem fogom mondani.”

THR megkereste a Daily Wire-t megjegyzésért, de nem kapott visszajelzést.

Egy napló ehhez Zálogház így szól: „Amikor Minneapolis utcáin káosz támad, egy fiatal szövetségi ügynök magára marad, miután partnere súlyosan megsérül, és meg kell találnia a módját, hogy túlélje az egyre veszélyesebb helyzetet. Menedéket keresve egy szomszédos zálogházban, csapdába esik egy hagyományos spanyol apával és annak progresszív főiskolai korú fiával, így három nagyon különböző, egymásnak ellentmondó férfit kényszerítenek arra, hogy szembeszálljanak ezzel a hittel és a félelmekkel. emberiség.”

A Machete A sztár korábban a Shapiro's Daily Wire által készített filmben való részvételére reagált, és azt mondta a TMZ-nek október elején: „Büszke mexikói vagyok, aki mindig is a közösségem támogatója volt és mindig is az lesz. Nyilvánvalóan bevándorlópárti vagyok. Nem vagyok az ICE-párti.” Hozzátette: „Tudom, honnan jövök, és ismerem a küzdelmeinket.”