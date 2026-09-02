Dorothea Lange Veronában, az örökös válság

Jövő november 1-ig a veronai Scavi Scaligeri Nemzetközi Fotográfiai Központ hangulatos földalatti terei egy nagy kiállításnak adnak otthont, amelyet Dorothea Lange-nak szenteltek, aki a múlt században a dokumentumfotózás egyik legfontosabb alakja volt hazájában, és megalkotta néhány olyan képet, amely a nagy gazdasági világválság idején a képzeletünket meghatározó volt.

Ez a Walter Guadagnini és Monica Poggi kurátora által rendezett, az olasz város önkormányzata által szervezett és a CAMERA Torinó által készített kiállítás közel kétszáz művet gyűjt össze, és Lange pályafutásának legintenzívebb időszakát öleli fel a 29-es összeomlás utáni válságtól a japán származású amerikai állampolgárok második világháború alatti internálásáig. A migrációról, a társadalmi egyenlőtlenségről, a diszkriminációról és a kemény aszályokról alkotott elképzeléseit egy olyan utazás során tárja fel, amely rávilágít tehetségére, hogy megfigyelje a történelmet meghatározó események hatását az egyének földi tapasztalataira.

Mindenekelőtt arról ismert migráns anyaaz egyik pillanatkép, amely része lehet egy 20. századi történelmi vizuális áttekintésnek, Lange, amint arra John Szarkowski, a MoMA fotóművészetének három évtizedes kurátora is rámutatott, társadalmi megfigyelő választás szerint és művész ösztönbőlez a meghatározás összefoglalja, hogy képes ötvözni a pillanatok szigorú dokumentálását egy mély emberi elkötelezettséggel. Kezében a kamera egyszerre volt a tudás eszköze és a polgári tanúságtétel szolgálatában álló eszköz.

Ez az antológia egy utazást kínál látogatóinak az 1930-as és 1940-es években az Egyesült Államokon keresztül, miközben követi a szerzőt olyan helyeken, ahol gazdasági zűrök, jelentős belső migráció és mélyreható társadalmi átalakulás volt tapasztalható. Az első képek rámutatnak a nagy gazdasági világválság városokra gyakorolt ​​hatásaira: megörökítik a sorban állást a munkanélküli irodáknál, a sztrájkokat és a tüntetéseket; Mások olyan vidéki utakon fognak közlekedni, amelyeken családok ezrei járnak, akik az eső hiánya, a homokviharok és az ebből következő mezőgazdasági válság miatt kénytelenek elhagyni földjüket.

1935-től Lange csatlakozott ahhoz a fotóscsoporthoz, amelyet a Farm Security Administration, a New Deal politikája alapján létrehozott kormányhivatal bízott meg azzal, hogy beszámoljon a migráns mezőgazdasági munkások életkörülményeiről. Paul S. Taylor közgazdászsal, aki majd férje lesz, több ezer kilométert utazott be országszerte, és olyan képeket és tanúságtételeket gyűjtött össze, amelyek rávilágítanak a sötét évek szegénységére és nagymértékű belső kiszorulására.

A kiállítás központi tengelye a vándorlási útvonalak mentén kialakult rögtönzött táborok, az úgynevezett „dzsungelek”, ahol emberek ezrei éltek sátrakban és bizonytalan menedékhelyeken, alapvető szolgáltatások nélkül, átmeneti munkára várva. Ebben az összefüggésben történt az előbb említett Migráns anyaFlorence Owens Thompson ikonná váló portréja. A tárlat e kép mellett más ismert fényképeket is bemutat, mint pl A kaliforniai Los Angeles felé (1937), amelyben Lange modelljei kemény létezését tükrözte anélkül, hogy személyes méltóságukat valaha is aláásta volna.

1937 óta Lange és Paul S. Taylor délen folytatta munkáját, a nagy gyapot-, dohány- és kukoricaültetvényeken dolgozó alkalmazottak munkakörülményeivel foglalkozva. Ebben az összefüggésben a társadalmi egyenlőtlenség és a faji szegregáció tovább súlyosbította a mezőgazdasági munkaerő kizsákmányolását: fotóin minimálbérért hátat hajtani kényszerült férfiak és nők láthatók.

Az amerikai történelem egyik legnehezebb pillanatáról szóló tanúságtételek mellett a kiállítás egy reményteli oldalra is rámutat: a Farm Security Administration beavatkozásának konkrét és fokozatos hatásaira ezeknek a populációknak az életébe, amelyeket korábban nagyrészt figyelmen kívül hagytak. Ahogy a kormány elkezdett új, alapvető szolgáltatásokkal felszerelt, mezőgazdasági szövetkezeteken keresztül szervezett településeket építeni a kitelepített munkavállalók számára, Lange képei fokozatos változást örökítenek meg: az arcok ellazulnak, a gyerekek visszatérnek a játékba, és kezd elhatalmasodni egy másfajta jövő lehetősége.

A kiállítás Dorothea Lange pályafutásának egyik legintenzívebb és legkevésbé ismert fejezetével zárul. A Pearl Harbor elleni japán támadást és az Egyesült Államok második világháborúba való belépését követően a War Relocation Authority megbízta, hogy dokumentálja több mint 110 000 japán származású ember kényszerű átszállítását a kormány által létrehozott internálótáborokba. Annak ellenére, hogy Taylorral, akkori férjével együtt kifejezte, hogy nem ért egyet ezzel az intézkedéssel, Lange elfogadta és bemutatta az esemény egyik legmegrázóbb bizonyítékát.

A katonai hatóságok szigorú vizsgálatának alávetett, sok éven át gyakorlatilag ismeretlen fényképek bizonyítják az áldozatok szabadságának váratlan elvesztését, beleértve azokat a gyerekeket, akik amerikai képregényeket olvasnak, nemzeti himnuszt énekelnek vagy társaikkal játszanak, és idős embereket, akik derűs és rezignált arckifejezéssel várják az áthelyezést.

A kiválasztott művek a washingtoni Kongresszusi Library és a New York Public Library gyűjteményéből származnak, és felidézik, hogy Dorothea Lange tekintete továbbra is kihívás elé állít bennünket a jelenben, és hogy a nagy válságok, gazdasági átalakulások és politikai döntések mögött mindig ott van az őket elszenvedő hétköznapi emberek élete, arca és méltósága.

Dorothea Lange

SCAVI SCALIGERI NEMZETKÖZI FOTÓKÖZPONT

Cortile Mercato Vecchio, 8

Verona

2026. július 30-tól november 1-ig