Drift: Yann Gross és a pálmafa mesterséges birodalma

Egyesek úgy emlékeznek Yann Grossra, mint aki 2008-ban, majdnem húsz évvel ezelőtt megérdemelte a PHotoESPAÑA Discoveries-díjat portfóliójáért. Horizonvilleamelyben Svájc, hazája egyik ipari övezetének életvitelét teremtette újra. A most kezdődő fesztivál kiadásában is megtaláljuk, hiszen tagja lesz a Círculo de Bellas Artesben a „Volver aimagina” kollektívának, és egy madridi egyéniben is szerepel: a La Casa Encendida bemutatja projektjének kezdeti és utolsó fejezeteit. Sodródásamely összekapcsolja a néprajzot és a botanikát, és felveti a növények keringésének hosszú távú következményeit olyan környezetbe, ahonnan nem származnak.

Az általában bennszülött közösségekkel együttműködő Gross, aki ezúttal is ezt tette, azt elemzi, hogy a múltbeli gyarmatbirodalmak kontextusában hogyan utaztak a növényfajok (a narratívákon és képeken kívül) a földrajzi területek és a módosult tájak között. A szerző rámutat arra, hogy amit gyakran haladásnak tekintettek, az olyan következményekhez vezetett, amelyek nem jelentenek előrehaladást: a környezet átalakulása és a megkérdőjelezhető anyagi feltételek.

Javaslatának kiindulópontja a felhívás doboz Nathaniel Ward, amelyet a 19. század első felében az a brit orvos talált ki, hogy élő botanikai fajokat szállítson nagy távolságokra, biztosítva a túlélésüket. A kiállításon egy hasonló műtárgyat láthatunk, amelyben egy pálmafa található, természetesen élve, Ázsiában őshonos, és megőrizték az új mesterséges környezet számára; Szintén ázsiai eredetűek azok a kenderpálmafák, amelyek sajátos hidegállóságuk miatt az Alpokban elszaporodtak, egészen addig a pontig, hogy a helyi flórát kiszorító invazív fajokká váltak.

Ennek a bővülésnek a tanúságait láthatjuk majd a fotósorozatban Szerencseamelyet utalva arra a skót botanikusra neveztek el, aki bemutatta azt a fajtát, a Trachycarpus fortuneiEurópában, Kína hegyeiből küldve. Noha, mint mondtuk, bevezetése a 19. században történt, hatalmas ültetvénye a svájci Ticino kantonba csak az 1960-as években érkezett meg azzal a szándékkal, hogy trópusi panorámával vonzza a turizmust; Először sétákban és kertekben, később az aljnövényzetben és nagyobb magasságokban fordult elő.

Az eredmény egy hibrid alpesi-trópusi táj lett, amelyben az őshonos biológiai sokféleség elveszett, amint azt Gross erdészeti tudósok által használt multispektrális technikákkal készített felvételei is mutatják.

Végül a művész bemutatja Elaeisegy többcsatornás videó, amelyben az Amazonas lakói arcukat fordítva figyelik a nézőt, amint az előttük halad. Figyelnek minket; Őket is figyelik.

Őslakos és quilomba közösségek tagjai, akik olyan területeken élnek, amelyeket jelenleg Afrikában őshonos olajpálmafákkal mesterségesen népesítenek be, és bioüzemanyag-termelésre szántak. Annak érdekében, hogy ezeket a területeket visszanyerjék a helyi termények számára, kimerítő figyelemmel kísérik azt, aki beteszi a lábát a helyükre, nehogy újabb bővítményeket vegyenek kizsákmányolásra és ne lázadjanak fel a magánbiztonsági csoportok akciói ellen.

Miközben szemléljük arcukat, hallhatjuk majd Lula da Silva és Dilma Rouseff, e populációk elméleti védelmezőinek kijelentéseit, amelyek dicsérik az ezekben a bioüzemanyagokban rejlő lehetőségeket a régió fejlődésében, Pará államban. A fejlődéstörténet így szembesül a földön tapasztalható kétes felfogásával.

Ezen a kiállításon és Yann Gross kezében az áthelyezett ázsiai és afrikai pálmafák a növekedési vágyunk metaforáivá válnak, ami az akklimatizálódás árán gyökerezik, és a mesterségesség, amelyet azokban a környezetben ismerhetünk meg, amelyektől nagyobb természetes hitelességet várunk. Az általa feltárt egyensúlyhiányok múltbeli ellentmondásokról és talán fait accomplisról árulkodnak.

„Drift. Yann Gross”

A HÁZ BE

Valenciai forduló, 2

Madrid

2026. május 16-tól július 26-ig