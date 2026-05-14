Paul McCartney beszélt arról, hogy látta Bob Dylan előadását, és elárulta, hogy még nagy rajongójaként sem tudta megmondani, melyik dalt csinálja.

A legendás énekes-dalszerző egy új interjúban beszélt az amerikai művész iránti szerelméről A többi szórakozásahol személyes új szólóalbumát, a 'The Boys Of Dungeon Lane'-t reklámozta.

Az interjú során azt osztotta meg, amit a legjobban csodál Dylanben, hogy képes megtenni azt, amit jónak lát, és úgy tűnik, nem aggódik amiatt, hogy mások mit gondolnak róla – különösen, ha a legnagyobb slágereinek többségét kihagyja élő műsoraiból.

McCartney arról beszélt, hogy miért érzi úgy, hogy a legnagyobb slágereit kell eljátszania minden egyes fellépésén, és azt mondta: „Azt hiszem, meg tudnánk csinálni olyan dalokat (a legtöbben), akiket nem ismernek, és sok „fekete lyuk” van… De rengeteg pénzt fizettek.

„Emlékszem, gyerekkoromban jártam előadásokra és takarékoskodtam. Elmentem egy Bill Haley koncertre (…) Hónapokig spóroltam, csináltam egy papírkört, és mindent megcsináltam. És tudtam, hogy mit akarok: azt akartam, hogy megcsinálja a slágereit. És ha minden okos lesz rajtam, akkor azt mondanám, „ó, oké.” Hagynám, hogy kényeztesse magát.

Ami azt illeti, hogy miben különbözik a megközelítése attól, amit Bob Dylannél látott, McCartney hozzátette: „Valójában, ha Mr. Dylanről beszélek, láttam néhány Bob show-t, és őszintén szólva, nem tudtam megmondani, melyik dalt csinálja. Ez egy kicsit sok, mert ismerem a dolgát!”

Majd hozzátette, hogy bár megérti, ha Dylan „nem akarja csinálni a „Mr Tambourine Man”-t – talán elege van belőle), egy rajongó szemszögéből: „Szeretném hallani. És fizettem!”

McCartney arról is beszélt, hogy a legnagyobb slágerek eljátszása garantáltan egyesíti a közönséget, különösen, ha olyan kérdésekről van szó, mint a politikai megosztottság.

„Különösen manapság – olyasmit csinál, mint a „Hey Jude”, és látja, hogy az egész közönség együtt énekel” – magyarázta. „Trump Amerikájában, ahol a republikánusok és a demokraták egymás torkán vannak – amikor ezt a dalt játsszuk, ők nem. Mindannyian szeretik.

„Olyan, hú. Hirtelen ez a szoba elfelejtette az egészet. Nem fogunk vitatkozni, csak együtt fogunk énekelni. Az ilyen dolgok szerintem értékesek.”

A Beatles és Bob Dylan barátsága a '60-as évek közepéig nyúlik vissza, és mindkét művész gyakran megosztotta egymást dicséretben az évek során.

2007-ben például a 'Blowin' In The Wind' énekese megosztotta régi nagyrabecsülését a Fab Four iránt, és elítélt minden McCartney és John Lennon versenyképességéről szóló pletykát.

„Fantasztikus énekesek voltak. Lennon, a mai napig nehéz jobb énekest találni, mint Lennon volt, vagy McCartney volt és még mindig az” – mondta. „Csodálkozom McCartney-val. Nagyjából ő az egyetlen, akitől félek. Mindenre képes. És soha nem hagyja magát… Olyan átkozottul könnyed.”

A megjegyzéseket McCartney viszonozta 2020-ban, amikor a BBC Radio 2-nek nyilatkozva elmondta, hogy a The Beatles „interperszonális, reflektív” dalírására az amerikai folk ikon hatott.

„Minden bizonnyal sokat kaptunk Dylantől, és tudom, hogy az egyik első nagylemeze volt otthon a The Beatles előtt” – mondta Sean Ono Lennonnak. „Régebben elég sokat játszottam ezzel, úgyhogy elmerültem benne, és azt hiszem, apád is, de ez csak az egyik befolyása volt.”

Abban az évben azt is elmondta, hogy mindig azt kívánta, bárcsak „olyanabb lenne, mint” Bob Dylan, különösen, ha arról van szó, hogy ne aggódjon azon, hogy mások mit gondolnak.

„Mindig szeretem, amit csinál. Néha azt kívánom, bárcsak jobban hasonlíthatnék Bobra. Ő legendás… és nem törődik vele! De én nem vagyok ilyen” – mondta.

2021-ben McCartney felidézte, hogy Dylan segítségével először megkövezték a Beatlest, amikor 1964-ben megálltak a szállodai szobájában, és azt megelőzően arra is felidézte, hogy Dylannel való beszélgetés egykor meggyőzte őt arról, hogy kitalálta az élet értelmét.

„Éreztem, hogy egy spirális sétányon mászok fel, miközben Dylannel beszéltem. Úgy éreztem, hogy kitalálom az egészet, az élet értelmét” – mondta, hozzátéve, hogy megparancsolta a Beatles roadie-nek, Mal Evansnek, hogy keressen egy papírdarabot, hogy gyorsan le tudja írni.

– Arra mentem, hogy megvan! és felírta erre a papírra az egész kulcsát. Azt mondtam Malnak: „Őrizze meg ezt a papírt, ügyeljen arra, hogy ne veszítse el, mert az élet értelme ott van” – folytatta. „Mal másnap odaadta a papírt, és rá volt írva: „Hét szint van”. Nos, tessék, az élet értelme…”

Macca új albuma, a 'The Boys Of Dungeon Lane' május 29-én jelenik meg.előrendelés itt) és egy duettet tartalmaz a Beatles egykori bandatársával, Ringo Starrral a „Home To Us”-ban – nosztalgikus elmélkedés a liverpooli gyökereikről, ami az első vokális együttműködésük. A texasi Sharleen Spiteri és a The Pretenders Chrissie Hynde is szerepel benne.

Amellett, hogy az új albumban gyökerezik, McCartney visszanézett a The Beatlesnél eltöltött idejére és a korszakhoz fűződő kapcsolatára is, amikor a kollekciónak beszélt. Julia Migenes 2021-ben.

Lennonnal való szoros kapcsolatáról és a köztük előforduló vitákról a következőket mondta: „Nagyszerű volt Johnnal dolgozni. Ezekre a dolgokra emlékszel.

„Egy filmben emlékszel arra a részre, amikor a fickó azt mondja, hogy „Hasta la vista, baby” vagy bármi más, és Johnnak határozottan voltak elsorvadó bukásai, tudod, de ez két százaléka volt annak, aki volt, és ez az a két százalék, amelyre az emberek emlékeznek. Legtöbbször nagyon nagylelkű volt, nagyon szerető volt, nagyon könnyű vele dolgozni.”

Arról is beszélt, hogy a világhírűség megszerzése után visszatér szülővárosába, és azt mondta, hogy ez „minden dolgok visszaköszönnek”, különösen, amikor meglátja a híres Cavern helyszínt.

„Azt hiszem, ettől jobban játszol, ha visszatérsz egy ilyen kis klubba, pár centire a közönségedtől” – osztotta meg. – Emlékeztet arra, milyen volt.