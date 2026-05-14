Keke Palmer a „True Jackson, VP” csatornázásában és a „Learning From Demi Moore” az „I Love Boosters” című filmben

Keke Palmer a divatvilágban játszódó projekttel kezdte karrierjét, és új filmjében visszatér ehhez I Love Boosters.

Palmer a Boots Riley legújabb projektjének főszereplője, a bolti tolvajok egy csoportjának főszereplője, akik egy milliárdos divattervező után (akit Demi Moore alakít) ellopják a ruháit, és alacsonyabb áron értékesítik. Majdnem 20 évvel azután, hogy a sztár vezette a Nickelodeon sorozatot Igaz Jackson, alelnökegy tinédzserről, aki egy divatcég ifjúsági részlegét vezeti.

„Annyira vicces, hogy eszembe jutott Igaz Jackson, alelnök” – viccelődött Palmer a szerdai Los Angeles-i premieren. „Az egész [Moore’s character] Christie Smith, nem volt egy kedves Max Madigan, rendben, nem volt az!” – utalva True főnökére a műsorban.

Így folytatta: „Mindig jó belépni a divat hangulatába; ezt szeretem [movie] mert valóban leleplezi azt, amit már tudunk a divatról, de csak igazán visszatereli a figyelmet a kultúrára; ezek az emberek megadják az alaphangot, de valahogyan visszaadják a saját tükörképüket, és ennek olyan áron van, amit nem is tudnak megvenni, de szó szerint ők.”

Riley-t a Bay Area-ben eltöltött évei után ihlette meg, hogy elmondja a történetet, és „az életemet, amit tönkrement rapperként éltem, és próbáltam repülni. Életem során sok erősítőt kellett ismernem ahhoz, hogy ezt fenntartsam.” Ő és Palmer egy EP-n is együttműködtek a filmhez, miután lánya, Alina Kanin írt egy számot, amelyet mindketten be akartak építeni a filmbe.

„Ugyanabban az értelemben vagyok, mint a Boots, ahol kreatív akarok lenni minden olyan médiumban, ahol csak lehet; ha festő lehetnék, festenék valamit” – magyarázta Palmer. „Tehát az a tény, hogy csinálok egy filmet, majd a film mellett zenét is csinálok, ami a filmhez illik, olyan, mintha igen! Annyira szórakoztató, hogy mindent bele akarok tenni, megteremteni a világot, és lehetővé tenni, hogy az emberek különböző nézőpontokon találkozzanak a világgal.”

Poppy Liu, Taylour Paige, Eiza González, Boots Riley, LaKeith Stanfield, Kasmere Trice Stanfield, Keke Palmer és Naomi Ackie a premieren. Kevin Winter/Getty Images

A képernyőn pedig Palmer mohón Moore ellen szállt szembe, és hangsúlyozta: „Nem tudom megmondani, hányszor voltam fent anyámmal, amikor sírt Szellemszóval őrültség vele dolgozni.”

Riley ugratta, hogy azt akarja, hogy Moore játssza el a film gonosztevőjét, mert „azt hittem, hogy őrült lehet, és szeretek őrült emberekkel dolgozni”, Palmer pedig azt mondta, hogy biztos volt benne, hogy az A-játékát behozza a jeleneteikbe, és „tényleg tanulni is fog. Megfigyelő vagyok, így nézem a teljesítményét, és figyelem az apró változtatásokat, amelyeket az egyes részletek között végrehajtana.”

A filmben Taylour Paige, Naomi Ackie, Poppy Liu, Eiza González, LaKeith Stanfield, Will Poulter és Don Cheadle szerepel a sztárok mellett, Liu pedig azzal viccelődött, hogy „lehet, hogy az embereket vonzza a divat, de akkor jk, reméljük, radikalizálódni fogsz!” a kapitalizmusról és a fogyasztásról szóló narratívával, amely a filmen keresztül folyik. A nő folytatta: – Határozottan [about] a világ emberei egyesülnek, és azt is, hogy az egymáshoz kapcsolódó emberek ereje olyan elsöprő, és ez az egyetlen módja annak, hogy megdöntsük azt az oligarchiát, amelyben jelenleg élünk, ezt az egységet.”

I Love Boosters május 22-én kerül a mozikba.