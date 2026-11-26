Duran Duran tisztelgéseket tartott Andy Taylor gitáros halála után, aki 65 éves korában elhunyt.

Taylor 1980-ban csatlakozott az angol újhullámos ikonokhoz, a birodalmi pop korszakban egészen 1986-ig, amikor a bandát „The Fab Five”-nak nevezték el. 2001 és 2006 között részt vett a klasszikus felállás újraegyesülésében, majd 2023-ban a banda legutolsó „Danse Macabre” című albumán is session zenészként játszott.

Ma este (november 25-én, szerdán) a zenekar és Taylor családja közös közleményben jelentette be a hírt, hogy „a prosztatarák elleni hosszú és bátor küzdelem nyomán” elhunyt. A közlemény hozzáteszi, hogy „2026. november 23-án, hétfőn békésen elhunyt otthonában, családja körül”.

„A világ szemében Andy zseniális gitáros volt, de nekünk a legcsodálatosabb férj, szerető apa és a legbüszkébb nagypapa” – osztotta meg a család nevében Taylor felesége, Tracey. „Ő volt a családunk rockja. A zene által hozott hihetetlen élmények ellenére mindig a család volt az első. Semmi sem tette boldogabbá, mint hogy mindannyian együtt vagyunk, és bármennyire is vitte a zene, a szíve mindig otthon volt.

„Andy annyi bátorsággal és elszántsággal nézte az elmúlt néhány évet. Soha nem adta fel, a végsőkig harcolt, soha nem veszítette el életszeretetét. A világ minden tájáról érkező rajongók által tanúsított kedvesség és támogatás hatalmas vigaszt és erőt adott neki, és ezért mindig hálásak leszünk.

Hozzátette: „Andy tudta, milyen mélyen szeretik, és ebben nagy vigaszt nyújtunk. Minden egyes nap hiányozni fog.”

Eközben Taylor egykori Duran Duran bandatársai olyan klasszikus kislemezeken tisztelték munkásságát, mint a „Hungry Like The Wolf”, „The Wild Boys”, „Save A Prayer”, „Rio” és „The Reflex”.

„Andy ott volt a történetünk legelején” – osztotta meg a zenekar. „Attól a pillanattól kezdve, hogy gitárral megérkezett Birminghambe Észak-Keletről, és megingathatatlan hittel abban, hogy kikké válhatunk, kitörölhetetlen tüzet és csapást hozott a zenénkbe. Játéka hajtotta a dalokat, amelyek körbejártak minket a világban, és száraz szellemességgel, amelyhez csak a csodálatosan érzelemtelen, éles és életre szóló zenekar párosult. rendkívüli évek következtek.

„Nagyon jó volt vele újra zenélni, amikor az eredeti ötös újra összejött a 2000-es évek elején, és az együtt töltött idő, mind a színpadon, mind a stúdióban, óriásit jelentett mindannyiunk számára. Amikor 2022-ben bekerültünk a Rock & Roll Hírességek Csarnokába, Andy túl rosszul volt ahhoz, hogy csatlakozzon hozzánk, de mindenkit megosztottak szavaival azon az éjszakán, és emlékeztettük őket.”

A zenekar így folytatta: „Andy figyelemre méltó bátorsággal, őszinteséggel és kegyelettel nézett szembe betegségével. Gondolataink a feleségére, Traceyre, gyermekeire, Georginára, Isabellára, Bethanyra és Andrew-ra, valamint Albie unokára járnak. Mindannyian nagyon szerették, és kérjük, tartsák tiszteletben magánéletüket ebben a nagyon nehéz időszakban. Virágok helyett a család kérte, hogy adományozzák Andy nevét. Prosztatarák Egyesült Királyság.

„Simon, John, Nick és Roger szeretettel.”

A fennmaradó Duran Duran-tagok is megosztottak egyéni nyilatkozatokat saját magukkal kapcsolatban weboldalSimon Le Bon frontemberrel emlékezetta szőke bombázó, tüzes tinédzser, akit 1980-ban ismertem meg.

„Ő az a gyerek északkeletről, aki igazán tud gitározni” – emlékezett vissza. „Ha úgy tetszik, tud játszani rajta, mint Mick Ronson, vagy játszhat úgy, mint Jimmy Page, tud még gitáros ritmust is játszani, mint Nile Rodgers. De leginkább gitározni tud úgy, mint a gitárzseni – Andy Taylor! Frissen érkezett a hadsereg nyugat-németországi támaszpontjain turnézva. A tüskés haja és a tüskés szavak nem törték a személyiségét. Örömömre szolgál, hogy Andy soha nem választotta a könnyű zenei utat, és túlhajszolt minket a New Romantic mozgalom egyetlen funk/rock/punk bandájává, amely még évtizedekkel később is megmaradt, amikor a saját élete megszakadt.

Le Bon így folytatta: „Egy különleges kötelék közöttünk volt már a kezdetektől fogva. Ő adta a zenekarom nevét – „Charley”. 2006 után pedig, amikor nem turnézott velünk, boldog napokat töltöttünk az ibizai villájának stúdiójában, ahol a legújabb lemezeinkhez dalokat fektettünk le. Annyi csodálatos, mulatságos, mulatságos emlékem van a közösen eltöltött időnkről: Caroline Road, Balsall Heath reggel 6-kor És ezen keresztül, és mindenekelőtt, szerelmes volt a családjába – ez a legfontosabb dolog az életében.

„Van egy hatalmas Andy Taylor alakú lyuk a szívemben. Soha nem záródik be; nem engedem. Hiányozni fog, és szeretni fogom egész napomig.”

John Taylor basszusgitár eközben „démonnak” üdvözölte a gitárt, valamint „gyilkos riffkereskedőnek, dallamművésznek, hathúros textulistának (utálná ezt a kifejezést) és nagyszerű hangú énekesnek”.

Nick Rhodes billentyűs Taylort „élesnek, mint a borotva és tompanak, mint a kő” jellemezte, akinek „a vér, mint az elektromosság, az árammal, amely a fejéből folyik az ujjbegyén”, míg a mostani dobos, Roger Taylor hozzátette: „A „Geordie Genius”, „az élő vezeték Newcastle-ből”: milyen szerencsések voltunk, hogy megtaláltuk őt.

Taylor családja 1961-ben született Tynemouthban, Northumberlandben, mielőtt Cullercoatsban nőtt fel. A család a helyi halászati ​​ágazatban dolgozott. 11 évesen kezdett gitározni, amikor Dave Black tanította a Bowie's Spiders From Marsból. Miután korán otthagyta az iskolát, 1980-ban csatlakozott a Duran Duranhoz, miután gitárost hirdettek. Melody Maker.

Taylor a The Power Station tagja volt Robert Palmerrel, négy szólóalbumot adott ki a saját neve alatt – az utolsó 2024-es volt –, és olyan gitárosként, dalszerzőként és lemezproducerként dolgozott együtt, mint Rod Stewart, Mark Shaw és Belinda Carlisle. Kiadta emlékiratát Vadfiú: Életem Duran Duranban 2008-ban

Felesége, Tracey Wilson, valamint négy gyermekük, Andrew, Georgina, Bethany és Isabella maradt.

A hír azután érkezett, hogy Roger Taylor a hónap elején bejelentette, hogy egészségügyi problémák miatt „kilép a zenekarból és visszavonul a dobolástól”.