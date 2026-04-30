A „Parasite” producer, Barunson bemutatja a „Zona Merah: Dead City” című indonéz horrorfilmet

Barunson E&A, a koreai gyártási szalaghirdetés, amely leginkább Bong Joon Ho többszörös Oscar-díjasának támogatásáról ismert Parazitabeszállt Zona Merah: Holt városa nagy sikerű indonéz horrorsorozat játékfilmes adaptációja Zona Merah.

A szöuli ruházat az indonéz forgatókönyv producere által gyártott projekt nemzetközi értékesítését fogja bonyolítani, és a közelgő Cannes Marchéban bemutatja. Örököla thai slágergyártó Banjong Pisanthanakun új horror funkciója. A megállapodás kiterjeszti Barunson folyamatos törekvését a délkelet-ázsiai mozi felé, mivel a koreai cég továbbra is gyűjti össze a régióból származó, eladható műfajok portfólióját.

Az eredeti Zona Merah eredeti sorozatként debütált a Vidio-n, az Emtek csoport tulajdonában lévő platformon, amely Indonézia vezető hazai streamelőjévé nőtte ki magát. A kitalált Rimbalaya városában játszódik a sorozat Mayát követi, amint eltűnt öccsét, Adi-t keresi egy gyorsan terjedő zombijárvány közepette, és száguldozik, hogy megtalálják, mielőtt a hatóságok „zona merah”-ként vagy vörös zónává zárják a területet. A sorozat a Vidio egyik legnagyobb slágere lett, a platform szerint több mint 34 millióan nézték meg, és megugrott az új előfizetők száma.

„Zona Merah megmutatta nekünk, mi lehetséges, ha egy történet valóban kapcsolatba kerül a közönségével – az a fajta kapcsolat, amely túlmutat egyetlen formátumon” – mondta Wicky V. Olindo, a forgatókönyvek vezérigazgatója. „Természetes előrelépésnek tűnt, mind kereskedelmi, mind kreatív szempontból.”

Az új funkció állítólag kibővíti a hatókört, egy újabb város bukásával és egy friss vörös zóna megjelenésével. Sidharta Tata és Fajar Martha Santosa, az eredeti sorozat mögött álló csapat közösen rendeznek, Tata visszatér forgatókönyvíróként, Santosa pedig a történet fejlődését felügyeli. Az eredeti szereplők nagy része megismétli a szerepét, köztük Aghniny Haque, Andri Mashadi, Maria Theodore, Devano és Lukman Sardi, akikhez csatlakoztak az új szereplők Luna Maya, Bryan Domani, Shindy Huang, Myesha Lin és Derby Romero. A főfotózás április 7-én kezdődött és májusig tart.

A forgatókönyv Indonézia legelismertebb műfajú producerei közé tartozik. A legutóbbi kreditek közé tartozik Várj, amíg elkészítemjelenleg 2026 második legtöbb bevételt hozó helyi filmje, és Joko Anwar szuperhős származása Gundalamelynek premierje a TIFF Midnight Madness című műsorában volt 2019-ben.

„Indonézia műfaji tája egy inflexiós ponton van – a közönség egyre kalandosabb, az alkotók feszegetik a határokat, és az erről a piacról származó történetek egyre nagyobb visszhangot keltenek világszerte” – mondta Yoonhee Choi, a Barunson E&A vezérigazgatója. „Zona Merah korai jele volt ennek a váltásnak, és Zona Merah: Holt város tovább viszi. Cannes lesz a megfelelő hely, hogy bemutassuk a világnak.”

A pickup egy mozgalmas időszak közepette érkezik meg a délkelet-ázsiai Barunson számára. Tavaly a cég kétéves exkluzív értékesítési partnerséget írt alá a Come and See Pictures-szel, az indonéz horror slágergyártó, Anwar (Sátán rabszolgái, Impetigore). Anwar legújabb, Ghost in the Cellamelyet az idei Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon mutattak be, és megjelenése óta uralja az indonéz mozipénztárakat, kétmillió belépővel zárva. Barunson nemzetközi remake jogokat is szerzett a helyi Imajinari szalaghirdetések kitörési címeihez, és szorosan együttműködik több vezető indonéz produkciós házzal, beleértve a Visinema Pictures-t, a Base Entertainment-et és a Rapi Films-t.

Thaiföldről Barunson Banjong's-t árul Örökölaz első játéka öt év után – és a filmrendező várhatóan visszatér a horror műfajhoz olyan mérföldkőnek számító helyi slágerek mögött, mint Redőny és Pee Mak.