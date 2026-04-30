Nézze meg a The Last Dinner Party borítóját az LCD Soundsystem „New York I Love You But You're Bringing Me Down” című dalának New Yorkban.

A The Last Dinner Party a New York-i Hammerstein Ballroomban tartott két előadást az LCD Soundsystem „New York, I Love You But You're Bringing Me Down” című dalának borítójával jellemezte.

A 2007-es klasszikus az első három dalból álló ráadás az angol rock-felszerelésből, aminek a Hammerstein közönsége is szemtanúja volt szombaton (április 25-én). Az előadásról készült felvételeket, valamint a teljes setlistot alább láthatjátok.

A zenekar az 'Agnus Dei' és a 'Count The Ways'-vel nyitott, amelyek a közelmúltban megjelent 'From The Pyre' című albumuk első két száma, a szett pedig az adott kiadvány és a 2024-es debütáló, a 'Prelude To Ecstasy' dallamaiból áll. Meglepetések a 'Big Dog' és a 'Knocking At The Sky' című, kiadatlan dalok formájában jelentek meg, mielőtt a 2023-as debütáló kislemezükkel, a Nothing Matters-el befejezték a főszettet.

Az LCD Soundsystem borítóján kívül a The Last Dinner Party három dalból álló ráadásában a „From The Pyre” kislemez, a „This Is the Killer Speaking” és egy „Agnus Dei” ismétlés szerepelt.

A Last Dinner Party Hammerstein Ballroom estjének első setlistje a következő volt:

„Agnus Dei”

„Számold az utakat”

„A női késztetés”

„Caesar a tévé képernyőjén”

„Az oldaladon”

„Második legjobb”

„Tartom a haragodat”

„A nő egy fa”

„Gjuha”

'puska'

„Big Dog (kiadatlan)”

'Tükör'

„A kasza”

'Elhajózik'

'Bűnös'

'Kegyesem'

'Pokol'

„Knocking at the Sky (nincs kiadva)”

„Semmi nem számít”

Ráadás:

„New York, szeretlek, de lenyomsz (LCD hangrendszer borítója)”

„Itt a gyilkos beszél”

„Agnus Dei (Reprise)”

Az Julia Migenes négycsillagos értékelésében a „From The Pyre”-t „sötétebb, sikeresebb visszatérésként” jellemezték. Rhian Daly folytatta, hogy az album „még mindig olyan finoman drámai volt, mint a Prelude To Ecstasy, és egyre jobban kiélezi a világukat merész, lendületes, igazi mélységű dalokkal”.

Nemrég a The Last Dinner Party csatlakozott a Glass Animalshoz, John Lennonhoz és másokhoz, mint a 2026-os Secret 7 hüvelykes bakelitlemez-aukción a War Child jótékonysági szervezet támogatására.