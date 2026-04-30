Nézze meg a The Last Dinner Party borítóját az LCD Soundsystem „New York I Love You But You're Bringing Me Down” című dalának New Yorkban.

A The Last Dinner Party a New York-i Hammerstein Ballroomban tartott két előadást az LCD Soundsystem „New York, I Love You But You're Bringing Me Down” című dalának borítójával jellemezte.
A 2007-es klasszikus az első három dalból álló ráadás az angol rock-felszerelésből, aminek a Hammerstein közönsége is szemtanúja volt szombaton (április 25-én). Az előadásról készült felvételeket, valamint a teljes setlistot alább láthatjátok.
A zenekar az 'Agnus Dei' és a 'Count The Ways'-vel nyitott, amelyek a közelmúltban megjelent 'From The Pyre' című albumuk első két száma, a szett pedig az adott kiadvány és a 2024-es debütáló, a 'Prelude To Ecstasy' dallamaiból áll. Meglepetések a 'Big Dog' és a 'Knocking At The Sky' című, kiadatlan dalok formájában jelentek meg, mielőtt a 2023-as debütáló kislemezükkel, a Nothing Matters-el befejezték a főszettet.
Az LCD Soundsystem borítóján kívül a The Last Dinner Party három dalból álló ráadásában a „From The Pyre” kislemez, a „This Is the Killer Speaking” és egy „Agnus Dei” ismétlés szerepelt.
A Last Dinner Party Hammerstein Ballroom estjének első setlistje a következő volt:
„Agnus Dei”
„Számold az utakat”
„A női késztetés”
„Caesar a tévé képernyőjén”
„Az oldaladon”
„Második legjobb”
„Tartom a haragodat”
„A nő egy fa”
„Gjuha”
'puska'
„Big Dog (kiadatlan)”
'Tükör'
„A kasza”
'Elhajózik'
'Bűnös'
'Kegyesem'
'Pokol'
„Knocking at the Sky (nincs kiadva)”
„Semmi nem számít”
Ráadás:
„New York, szeretlek, de lenyomsz (LCD hangrendszer borítója)”
„Itt a gyilkos beszél”
„Agnus Dei (Reprise)”
Az Julia Migenes négycsillagos értékelésében a „From The Pyre”-t „sötétebb, sikeresebb visszatérésként” jellemezték. Rhian Daly folytatta, hogy az album „még mindig olyan finoman drámai volt, mint a Prelude To Ecstasy, és egyre jobban kiélezi a világukat merész, lendületes, igazi mélységű dalokkal”.
Nemrég a The Last Dinner Party csatlakozott a Glass Animalshoz, John Lennonhoz és másokhoz, mint a 2026-os Secret 7 hüvelykes bakelitlemez-aukción a War Child jótékonysági szervezet támogatására.