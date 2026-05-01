Thomas Houseago, napjaink kiborg szobra

Méreteiben monumentális, a sérülékeny emberi tapasztalat fordításában nyers. Ezek a Los Angeles-i lakos, Thomas Houseago brit szobrász, a londoni Central Saint Martins-ban és a De Ateliers-ben (Amszterdami) képzett, három évtizede antropomorf formájú darabok szerzőjének, a hagyományos anyagokat és a kortárs megjelenést ötvöző produkciójának alapvonásai.

Hazánkban első kiállítása ma látogatható a Banca March kertekben, a Castelló utcai Juan March Alapítvány mellett, Anne Pontégnie kurátora. Hét, pályafutását reprezentáló, 2008 és 2025 között datált, ismét az emberi alaknak szentelt műből áll, gipszből, fából vagy bronzból készült, tudományának közös alkotóelemei, amelyekkel igyekszik kifejezni az emberi lény elkerülhetetlen hajlamát a lényeges keresése és a maga természetében, a törékenység és az erő egyesülése felé.

A legreprezentatívabbak közé tartoznak a frissek Janus – Tükör – ábra (2025), amely a primitív hatások és a kortárs nyelvezet közötti, pályafutásában állandó kombinációról tanúskodik; és Nagy gyalogló I. figura (Leeds)2013-as keltezésű, csaknem öt méter magas figura, amelyet sajátosként értelmezhetünk sétáló emberaz agyag formázása óta visszatérő szobrászati ​​motívum. Ez sem hiányzik 1. számú alumínium konstrukció (óriás)amely elvezet bennünket fajunk eredetéhez.

Az emberi alak iránti aggodalma a görög szobrászat tanulmányozásából ered, de Houseago fejében meg sem fordult a vágy, hogy megközelítse a régiek formai tökéletességét, vagy hogy elérhető szépségű kompozíciókat alkosson; Terepje a test és alkotásai nyers és anekdoták nélküli vizsgálata, a test és alkotásai nyers fizikaiságot közvetítenek, amellyel az ember földi jelenlétéből származó tapasztalatainak összetettségét igyekszik sugallni.

Néha emiatt más ipari eredetű anyagok is együtt léteznek szokásos egyszerű anyagaikkal, mint például a vasrudak és a kender, amelyek kifejezőerőt adnak, miközben kiemelik az emberi élet összefonódását a múlt öröksége és a jelen kényszerei között. Ezt a bonyolultságot hangsúlyozza az is, hogy nem akarja elrejteni munkafolyamatait: a kézzel vagy egyszerű eszközökkel megvalósított modellezés nyomait, az anyagdarabkák egyesüléseit, a nehéz és könnyű területek közötti feszültségeket.

A művész így jelen van kompozícióiban, amelyek szinte performatív dimenziót kapnak: az elkészült darabok elválaszthatatlanok a műrétegektől, amelyekből származnak.

Korábban utaltunk rá Nagy gyalogló I. figura (Leeds) mint a sajátja sétáló ember; Hivatkozásai között valóban szerepel Giacometti és Rodin, a fent említett ókori szobrászokon kívül más avantgárd alakok, mint Picasso vagy Brancusi, valamint a mai zene és szépirodalom ikonjai, mint pl. Ziggy StardustDavid Bowie, vagy Darth Vaderszerző: George Lucas.

A hatások és a saját nézőpont közötti keresztezés gyümölcsei csak hibridek lehetnek, ez a vonás Houseago és Donna Haraway számára korunk velejárója. ahogy imádkozik A Kiborg Kiáltvány a filozófustól: A 20. század végén, a mi korszakunkban, egy mitikus korszakban, mindannyian kimérák vagyunk, gép és szervezet elméleti és gyártott hibridjei; Röviden: kiborgok vagyunk.

„Thomas Houseago. Szobrok”

BANCA MÁRCIUS

C/ Castelló, 75

Madrid

2026. május 1-től október 31-ig