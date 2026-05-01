Taylor Swift „Toy Story” pletykákat robbant ki, miután a már törölt visszaszámlálás megjelent a honlapján

Taylor Swift olyan pletykákat váltott ki, hogy új zene, potenciálisan a Toy Story hangsáv, útban lehet.

A Swifties túlpörgött, miután a popsztár hivatalos honlapján rövid időre megjelent a visszaszámlálás, amely május 2-án, déli idő szerint délután 2 órakor ér véget. Bár nem sokkal a feljutás után eltűnt, a rajongóknak sikerült képernyőképeket készíteniük, és megosztani azokat a közösségi médiában, hogy találgassák, mi várható.

Sokan tudomásul vették a weboldal színvilágát és annak szerepeltetését Toy Story-esque felhők, ami miatt sokan azt hiszik, hogy új dal lesz a hangsávján. Mások a közelmúltbeli ruháit boncolgatták, rámutatva egy újdonságra, amelynek színei hasonlóak a filmben látható palettához – égkék, fehér, sárga és piros –, valamint egy patkós nyakláncot, amelyet sokan a szeretett filmek felé biccentettek.

A visszaszámlálást gyorsan letörölték, és a honlapja jelenleg visszaállt, hogy reklámozza legújabb albumát, a „The Life of a Showgirl”. A lemez közzététele során Swift rendszeresen visszaszámlált az oldalon, ami általában azzal végződött, hogy limitált kiadású bakelit adott ki.

Annyi jelet adott annyi jelet pic.twitter.com/Df8YUcMVx5 – Drágám (@honeyliketaylor) 2026. április 30

MIÉRT SZERINTJÜK, HOGY A JÁTÉKTÖRTÉNETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ‼️☁️ – Taylor ruhája a minap. MINDEN SZÍN (amikor látni akarja, látható lesz)

– A visszaszámlálás színe… pontosan ugyanaz, mint a Toy Story

– a felhők ugyanazok

– Tim McGraw 20 éves lesz, amikor megjelenik a Toy Story 5 pic.twitter.com/13YKMEJWus — jordánia☁️ (@fairyytaleswift) 2026. április 30

🚨A felhők Taylor Swift bolti visszaszámlálóján nagyon hasonlítanak a Toy Story felhőire! pic.twitter.com/zlVBdqi2Ln – Taylor Swift frissítések (@TSUpdating) 2026. április 30

Egyesek még azt is feltételezték, hogy az előzetesek megtalálhatók az „Opalite” videójában, amely olyan sztárszereplőkkel büszkélkedhet, mint Graham Norton, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Lewis Capaldi és Cillian Murphy.

Néhány nappal azután, hogy megosztotta a '90-es évek információs és kereskedelmi ihletésű zenei videóját, egy új előzetes Toy Story 5 megosztották. A filmet, amelyet a Pixar készített a Walt Disney Pictures számára, június 19-én mutatják be, hét évvel később. Toy Story 4 és négy a Lightyear spin-off után, amely Buzz hátterét követte nyomon.

Máshol, A New York Times A hét elején közölt egy 30 perces interjút Swifttel, ahol a Jack Antonoff-fal való feltételezett viszály körüli pletykákra tért ki, és némi betekintést nyújt a munkakapcsolatukba.

A megasztár a Bleachers frontemberével több, a 2014-es '1989-es nagyslágerig nyúló albumon dolgozott együtt, utolsó közös munkájuk pedig a 2024-es 'The Tortured Poets Department' volt. Swift azonban Max Martin és Shellback producerekkel dolgozott együtt 2025-ben megjelent The Life Of A Showgirl című albumán, ami a pár közötti összetűzés gyanúját váltotta ki.

„Jack Antonoff a munkatársam és az egyik legjobb barátom” – mondta, mielőtt részletezte a közös folyamatot.