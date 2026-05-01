2026.05.01. Taylor Swift „Toy Story” pletykákat robbant ki, miután a már törölt visszaszámlálás megjelent a honlapján

Taylor Swift olyan pletykákat váltott ki, hogy új zene, potenciálisan a Toy Story hangsáv, útban lehet.

A Swifties túlpörgött, miután a popsztár hivatalos honlapján rövid időre megjelent a visszaszámlálás, amely május 2-án, déli idő szerint délután 2 órakor ér véget. Bár nem sokkal a feljutás után eltűnt, a rajongóknak sikerült képernyőképeket készíteniük, és megosztani azokat a közösségi médiában, hogy találgassák, mi várható.

Sokan tudomásul vették a weboldal színvilágát és annak szerepeltetését Toy Story-esque felhők, ami miatt sokan azt hiszik, hogy új dal lesz a hangsávján. Mások a közelmúltbeli ruháit boncolgatták, rámutatva egy újdonságra, amelynek színei hasonlóak a filmben látható palettához – égkék, fehér, sárga és piros –, valamint egy patkós nyakláncot, amelyet sokan a szeretett filmek felé biccentettek.

A visszaszámlálást gyorsan letörölték, és a honlapja jelenleg visszaállt, hogy reklámozza legújabb albumát, a „The Life of a Showgirl”. A lemez közzététele során Swift rendszeresen visszaszámlált az oldalon, ami általában azzal végződött, hogy limitált kiadású bakelit adott ki.

Egyesek még azt is feltételezték, hogy az előzetesek megtalálhatók az „Opalite” videójában, amely olyan sztárszereplőkkel büszkélkedhet, mint Graham Norton, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Lewis Capaldi és Cillian Murphy.

Néhány nappal azután, hogy megosztotta a '90-es évek információs és kereskedelmi ihletésű zenei videóját, egy új előzetes Toy Story 5 megosztották. A filmet, amelyet a Pixar készített a Walt Disney Pictures számára, június 19-én mutatják be, hét évvel később. Toy Story 4 és négy a Lightyear spin-off után, amely Buzz hátterét követte nyomon.

Máshol, A New York Times A hét elején közölt egy 30 perces interjút Swifttel, ahol a Jack Antonoff-fal való feltételezett viszály körüli pletykákra tért ki, és némi betekintést nyújt a munkakapcsolatukba.

A megasztár a Bleachers frontemberével több, a 2014-es '1989-es nagyslágerig nyúló albumon dolgozott együtt, utolsó közös munkájuk pedig a 2024-es 'The Tortured Poets Department' volt. Swift azonban Max Martin és Shellback producerekkel dolgozott együtt 2025-ben megjelent The Life Of A Showgirl című albumán, ami a pár közötti összetűzés gyanúját váltotta ki.

„Jack Antonoff a munkatársam és az egyik legjobb barátom” – mondta, mielőtt részletezte a közös folyamatot.

Nikola G.
