Európa új Hollywoodjának nevezik Budapestet és egyre több sztár költözik a fővárosba forgatás idejére

2026.05.30.

A kamerák pörögnek, a reptéren villog a vakusor, és a Dunán túl már épül a következő díszlet. Egyre több világsztár érkezik hónapokra, hogy itt dolgozzon, és közben beleolvadjon a város lüktetésébe. A rajongók fotóznak, a kávézókban suttogás kíséri a lesifotókat, a gyártásvezetők pedig újra és újra visszajönnek. „Budapest most a legjobb deal Európában” – mondja egy amerikai producer, aki szerint a város „egyszerre hatékony és varázslatos”.

Miért most, miért itt?

A döntés sokszor prózai: a pénzügyi ösztönzők erősek, a szolgáltatás minősége magas. Magyarországon a filmes ökoszisztéma kiforrott, a visszatérítés akár 40%, ami nagy produkcióknál sorsdöntő. A város közben könnyű: a belvárostól fél órára vannak a stúdiók, és minden „kívánságlista” elem gyorsan beszerezhető.

„A munkaritmus itt feszes, de emberi” – meséli egy rendezőasszisztens. Szerinte a főváros úgy tud nemzetközi lenni, hogy közben megőrzi a személyességet. „Mindenki tudja a dolgát, és közben marad mosoly.”

A díszletek birodalma

ORIGO, Korda, NFI – a három nagy bástya, ahol az év szinte minden napján forog valami. A hangstúdiók óriásiak, a műhelyekben milliméterre pontos szobrok, varrodákban Oscar-díjra érett kosztümök készülnek. A külvárosi backlotokon utcák nőnek ki a semmiből, akár napok alatt városrészek születnek.

Itt épült már 19. századi New York, posztapokaliptikus főutca, sőt alternatív Európa is. A „mindent is” hozzáállás miatt a dizájnerek mernek, a rendezők pedig álmodni. „Ha kell egy híd, itt felépül, ha kell egy palota, itt kikerekedik” – mondja egy látványtervező, miközben egy új kupola makettjét mutatja.

A sztárok mindennapjai

A hírességek ma már természetes lakói a belvárosi házaknak. Reggel a Dunánál futnak, délután stúdióbuszra szállnak, este kis borbárokban tűnnek fel. A személyzet diszkrét, a rajongók többnyire udvariasak, a sofőrök profin navigálnak a forgalomban.

A város gasztronómiája is húzóerő: csúcséttermek és apró bisztrók váltják egymást. „A stáb három hónap után sem unja a helyeket” – mondja egy cateringvezető. A menükben a gulyás mellé vegán ramen, gluténmentes flódni és fegyelmezett kalóriatáblák társulnak.

Miért választanak a produkciók Budapestet?

Versenyképes, akár 40%-os filmes adókedvezmény és átlátható adminisztráció

Nagykapacitású stúdiók, modern hangszínpadok, backlotok és víztartályok

Képzett, angolul folyékonyan beszélő stábok és erős szakszolgáltatói kör

Változatos, kompakt városi és természeti helyszínek rövid utazási időkkel

Robusztus kellék-, díszlet-, jelmez- és VFX-infrastruktúra

Jó ár-érték arány a szállásban, logisztikában és biztonságban

Sikersztorik a vászonról

Nagy költségvetésű filmek és sorozatok már visszajárnak. Dűne, Szárnyas fejvadász 2049, Vörös veréb, Shadow and Bone – mindnek jutott stúdióidő és városi díszlet. A streamingszolgáltatók is imádják: a kiszámíthatóság és az ütemezés ritka, aranyáras kincs.

A tartalomgyártásra épülő szolgáltatási lánc ezzel együtt nő. Gyártási accountingtól a stunt-csapatokig mindenki munkát kap, és a know-how helyben marad. A város közben tanul: jobb forgalomterelések, gördülékenyebb engedélyezés, gyorsabb határidők.

Munkaerő és tudás

A hazai szakemberek nem csak szemfülesek, de kreatívan is alkalmazkodnak. A díszletfestő érti a rendező vízióját, a grip csapat tizedmilliméterre igazít, a fókuszhúzó „vakon is” talál. „Itt a szakma nem csak tud, hanem érez” – fogalmaz egy operatőr, aki szerint a csapatok egyszerre precízek és bátran kísérletezők.

Az egyetemek és műhelyek utánpótlása is stabil. Workshopok, mesterkurzusok, junior programok pörögnek, és a nagy produkciók mellé fiatal tehetségek is odaférnek. Ez a helyben maradó tapasztalat építi a következő évtizedet.

Hatás a városra

A filmes boom turizmust is hajt, régi negyedek újulnak, kisvállalkozások nőnek nagyra. A lakáspiacra és forgalomra jutnak terhek, de az iparág egyre inkább felelősen szervez. Night shootoknál szigorúbb csend-szabályok, és rövidebb útlezárások érkeznek.

A városi identitás közben gazdagodik. A mozi nem csak látvány, hanem szakma, amely munkát, presztízst és történeteket hoz. A helyiek pedig már rutinosan mosolyognak, amikor a sarkon egy középkori piac nő ki az aszfaltból.

Merre tovább?

A globális verseny heves, de a pálya itt még mindig kedvező. További stúdióbővítések, zöldebb gyártási protokollok, energiahatékony világítás és fenntartható díszlet-újrahasznosítás várható. A cél világos: gyorsnak maradni, de közben igényesnek; nagyot álmodni, de emberléptékűnek lenni.

„A film varázsa itt kézzelfoghatóan közel van” – mondja egy színész, aki már harmadszor tért vissza. És amíg a reflektorok égnek, a stárok pedig a Duna-parton sétálnak, addig a város tovább írja a saját, vászonra kívánkozó történetét.