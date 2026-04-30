Jonah Hill ugratja az új Kristen Wiig-vígjátékot, a „Cut Off” mint „Pure Stupidity”

Jonah Hill valószínűleg nem jutott fel a CinemaCon nagyszínpadára a Warner Bros. stúdióbemutatóján, hogy népszerűsítse készülő filmjét, Vágja lede a komédia állatorvosa nem hagyta ki az alkalmat, hogy ugratja, miközben a fények alatt at SmartLess Live szombaton.

„A következő tiszta hülyeség” – mondta Hill SmartLess A július 17-én mozikba kerülő film műsorvezetői Jason Bateman, Will Arnett és Sean Hayes. Az eredeti Apple TV-je nyomán érkezik. Eredmény Keanu Reeves, Cameron Diaz és Matt Bomer főszereplésével.

A koncepció kidolgozására és megosztására felkért Hill a következőket mondta: „Ez butaság. Mindjárt nekivágok a legostobább szarnak, amit életed során láttál. Remélem otthon hagytad az agyad. Úgy hívják Vágja le és Kristen Wiig és én két ostoba örököst játszunk, gazdag, 40-es éveik közepén járó gyerekeket, akiket elvágnak gazdag szüleiktől, akiket Bette Midler és Nathan Lane alakít. Ez olyan, mint Mostohatestvérek, tanácstalanok és Kereskedési helyek. Klasszikus vígjáték. Nagyon jó, és Kristen Wiig egy amerikai kincs. Olyan szerencsés voltam. Legutóbb Keanu Reeves-szel és Cameron Diazzal dolgoztam, most pedig Bette Midlerrel és Nathan Lane-nel. Én vagyok a legszerencsésebb srác, és ez a mozikban lesz. Kiabálj [Michael De Luca and Pam Abdy] a Warner Bros.-nál megpróbáljuk visszahozni a vígjátékot a mozikba.”

Hill egy forgatókönyvből rendezte, amelyet Ezra Woods-szal közösen írt. Ha Hill számára úgy érzi, hogy visszatér a reflektorfénybe, akkor ő is ugyanezt mondaná. „Egy ideje elmentem, úgyhogy valahogy visszatérek, és izgatott vagyok, mert egy ideig mindent komolyra vettem, és nem voltam olyan boldog” – magyarázta Hill néhány csendes évnek, amikor Kenya Barris után egyetlen jelentősebb filmben sem szerepeltem. Ti Emberek és Adam McKay-é Ne nézz fel. „Akkor megszületett a családom és boldog lettem, most pedig csak annyit szeretnék, hogy újra vicces legyek. Ezért mondtam igent [to being on SmartLess]. Olyan vagyok, mintha vicces akarnék lenni tömeg előtt, és az fantasztikus lenne.

Hill szédültnek tűnt a színpadon, a rajongói azt hitték, hogy soha nem jön el az a pillanat, amikor 2022 augusztusában kiadott egy nyilatkozatot, amelyben bejelentette, hogy a 20 éve tartó szorongásos rohamok miatt visszavonul a médiában való szerepléstől és a nyilvános eseményektől. Családjának köszönheti a hangulatváltást. „Ha ideges vagy, nincs kedved olyan viccesnek lenni, igaz? Az első dolog, ami eszembe jutott, amikor gyerekeim születtek, és annyira izgatott voltam, mintha 12 éves koromban kapcsolódtam volna össze, és csak a móka kedvéért voltam vicces” – magyarázta. – Ez az, amibe beleszerettem egész életemben.

Két film rendezése után Hill azt mondta, hogy kész színésznek lenni. – Lehet, hogy munkát vállalok – mondta. „Úgy érzem, haver, annyira izgatott vagyok, hogy felvegyem azt a pólót, amit mondasz, hogy vegyem fel, és vicces leszek.”

És megígérte, hogy folytatja: „Megígérem, hogy minden évben megpróbálok olyan filmet készíteni, ami vicces.”