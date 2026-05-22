Fekete felhő: Carlos Amorales és a kísérteties szép

Térprojektek, installációk, festmények, rajzok, videók, metszetek, textilek, animációk és hangművek a kilencvenes évek óta részei Carlos Amorales produkciójának. A közelmúlt mexikói művészetének szinte megalapító alakja, az amszterdami Gerrit Rietveld Akadémián és a Rijksakademie-n tanult, és ott, Hollandiában vette fel az általunk ismert nevet a művészet mindennapi életben betöltött lehetséges funkcióinak vizsgálata során. Nevét és attribútumait (Amorales mexikói birkózósportolók által ihletett álarcos figura) más művészeknek, valamint birkózóknak, barátoknak vagy idegeneknek is kölcsönözte, akik ezzel a névvel és arcukat eltakarva vettek részt harcokban vagy művészeti intézményekben Európában (Tate, Center Pompidou), az Egyesült Államokban és Mexikóban.

2004-ben elhagyta Hollandiát, hogy visszatérjen Mexikóvárosba, ahol megalapította saját stúdióját, amit elnevezett. A Gyár Andy Warhol és az első Walt Disney által létrehozott animációs műhely ihlette. Amorales és csapata digitális képek bankját hozná létre, az úgynevezett LiquidArchiveamely több ezer monokróm sziluettet tartalmaz vektoros formátumban, és amely e szerző nagyon sokrétű produkciójának alapja volt az elmúlt két évtizedben. A legtöbb ilyen kép nyílt forráskódú, és alig van határ a művészi és a reklám között: divat, zenei videók, albumborítók vagy tetoválások területén használhatók.

Az Amorales gyár és ami belőle fakad, összességében rábólint a popkultúrára, de egyben gazdasági rendszerünk tudatos gyümölcse is, amelyben a mexikói szavaival élve A globalizált futószalag kicsit kicsúszott a kezéből.

A művész intelligenciával, de egyben finoman is mozog az esztétikai és a társadalompolitika között: a néző számára kérdések sokaságát emeli ki, a szerző alkotási mezőn kívüli és belső szerepétől egészen az ismeretlen kultúrákhoz szoktatni kényszerülők tapasztalatáig, áthaladva a nyelv végtelen alakíthatóságán és a képek interneten áradó özönén.

Ossza meg telepítési karrierje ezen jellemzőinek nyomait fekete felhőamelyet Amorales most a madridi Casa de México Alapítványban állít ki. 2007-ben született, miután meglátogatta a nagymamáját, amikor az a halál előtt állt, és miután elolvasta a regényt. AusterlitzWG Sebald, amely hivatkozásokat tartalmaz Darwin leírására egy olyan hatalmas lepkerajról, hogy szinte lehetetlen volt látni az eget.

Azóta, csaknem húsz éve, ez a mű bejárta a világot: műtermétől New Yorkba, majd egy francia iskolába, a római Palazzo delle Esposizione-ba vagy Tegucigalpába; hamarosan egy norvég világítótorony belsejében lesz látható. Ennek a gyönyörű lepkéknek a méreteit a különböző kiállítótereikhez igazították – kültéren és beltéren is bemutatták -, és bár első pillantásra nehezen érzékelhető, ritkán azonosak közöttük: az origamihoz hasonló technikával készült, hajtogatással harminc különböző figuramodellre reagálnak, és néha textúrákat is beépítenek.

Az Amorales számára nyilvánvaló kapcsolatuk van a műfajjal vanitas és a búcsú a nagymamától, és próbára teszik a térrajz lehetőségét, de ahol bemutatták őket, nagyon sokféle jelentést tulajdonítottak ezeknek a lepkéknek, amelyek a vándorláshoz, az őket beszennyező szennyezéshez, a balszerencséhez, a halálhoz, a tömeg erejéhez, a szépséget rejtő fenyegetésekhez, a könnyedséghez kapcsolják. A művész nem veszi át ezeket az olvasatokat, és nem is mond le róluk: fontos, hogy a nézők szabadon értelmezhessék és kibővíthessék a jelentésüket, ahogy ez az is történik. LiquidArchiverajzok, diák, videók, kollázsok, festmények, szobrok vagy installációk készítésekor az egyik legnagyobb forrása.

Hátborzongató és szükségszerűen gyönyörű, szinte egyénileg szoborszerű, ez a közel 25 000 lepke a kétértelműség emblémája, és nagyon egyszerű eljárásokkal nagy vizuális hatást ér el. Bár sohasem spontán: hajlamuk nagyon természetes, mint amilyet egy bizonyos pestis is elvisel, de ez a vonalak kézi húzásából és fokozatos kiszélesedéséből adódik.

Ha már a rajznál tartunk, Amorales jelenleg zsírkrétával rajzol, és mesterséges intelligenciával kísérletezik, keresve a kapcsolatokat világok háborúja Herbert George Wells és a gyarmati posztulátumokon alapuló nemzetközi kapcsolatok.

Carlos Amorales. „fekete felhő”

CASA DE MÉXICO ALAPÍTVÁNY SPANYOLORSZÁGBAN

C/ Alberto Aguilera, 20

Madrid

2026. május 21-től szeptember 30-ig