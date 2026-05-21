Mel Gibson „Krisztus feltámadása” bemutatja az első pillantást Jézusra, ahogy tolja a megjelenési dátumot

Lionsgate kétrészes folytatásának terveit tolja át Krisztus feltámadása. A stúdió 2027. március 26-ról 2027. május 6-ára néhány hónappal visszatolja az első részt. A korábban 2027. május 6-ra kitűzött második rész pedig most egy évvel 2028. május 25-re tolódik vissza.

A hírrel megérkezett az első megjelenésű fotó Jaakko Ohtonenről, mint Jézus Krisztus, aki a Jim Caviezel által viselt szandálba lép a The The. Krisztus szenvedésea Gibson által rendezett vallási kasszasiker, amelyet 2004-ben adtak ki. Több mint 610 millió dollárt keresett világszerte, és minden idők legnagyobb bevételt hozó független filmje.

Sztárok Feltámadásamely most fejezte be a produkciót, köztük Mariela Garriga, Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio és Rupert Everett.

„Számomra ez sokkal több, mint egy film. Ez egy küldetésem, amelyet több mint 20 éve vállalok, hogy elmondjam azt, ami szerintem a legfontosabb történet az emberiség történelmében” – mondta Gibson közleményében.

A randevúzások részeként a Lionsgate kiválasztotta a Johnny Depp főszereplőjét Daydrinker 2027. március 26-ra. A film volt az első hollywoodi film, melyben Depp szereposztást kapott az Amber Heardtől való kínos válását követő években. Azóta lehallgatták, hogy főszerepet vegyen a Scrooge film a Paramountnál.

Daydrinker Középpontjában egy magánjacht-csapos (Madelyn Cline) áll, aki találkozik egy titokzatos vendéggel (Depp), a páros pedig belebonyolódik egy bűnözőbe (Penélope Cruz). A csodálatos Pókember Marc Webb filmrendező áll a projekt mögött, amelynek forgatókönyvét Zach Dean írta.