Glen Basner a zürichi csúcstalálkozó 2026-os játékváltója

Glen Basner, a FilmNation Entertainment alapítója és vezérigazgatója kapja a Game Changer díjat az idei zürichi csúcstalálkozón, a Zürichi Filmfesztivál mellett megrendezett filmipari konferencián.

Basnert a fesztivál „kiemelkedő eredményeinek, kiváló filmes ízlésének és a filmiparban nyújtott jelentős hozzájárulásának” minősítette.

Basner vezetése alatt a FilmNation a független filmes üzletág egyik meghatározó szereplőjévé vált, amely a szezonális díjakat és a reklámslágereket támogatja, mint pl. Anora, Konklávé, Ígéretes fiatal nő, Érkezés és A nagy beteg.

A társaság agresszíven terjeszkedett a televíziózás, a podcastok és a színház területén is. Legutóbbi tévéprojektjei közé tartozik A Szellemek Háza a Prime Video-ért és az Emmy-díjasért Tudom, hogy ez igaz az HBO számára. A podcast karja találatot ért el a következővel: SNAFU Ed Helms-szel. A FilmNation színházi alkotásai között szerepelnek Tony-díjas produkciók is Térhatású, Első látásra, A zenekar látogatása és A hang belül.

„2008-as alapítása óta a FilmNation Entertainment Glen Basner állandó vezetése alatt jelentős és meghatározó független erővé nőtte ki magát, globális ambíciókkal” – mondta Christian Jungen, a Zürichi Filmfesztivál igazgatója. „Basner folyamatosan kiállt a merész és jellegzetes filmes hangok mellett, olyan elismert szerzőket támogatva, mint Denis Villeneuve, Edward Berger és Sean Baker.”

Jungen hozzátette, hogy Basner „kitűnik azzal a ritka képességével, hogy kreatív ösztöneit piaci betekintéssel, értékesítési szakértelemmel és erős üzleti érzékkel ötvözi”.

Basner úgy nyilatkozott a díjról, hogy az elismerés „nagy megtiszteltetés számomra és a FilmNation csapata számára is”, és megjegyezte: „mindannyiunknak játékot kell változtatnunk a mai független szórakoztatóiparban, és izgatott vagyok, hogy beszélhetek arról, miért vagyok továbbra is teljesen optimista a jövőnket illetően.”

A Zürich Summit Game Changer Award díját többek között Tom Quinn, a NEON vezérigazgatója kapta; Roeg Sutherland, a CAA Media Finance & International Film Group vezetője; Patrick Wachsberger, a Legendary Entertainment egykori vezetője és Oscar-díjas producere KÓDA; Pam Abdy, a Warner Bros. Motion Picture Group társelnöke és vezérigazgatója; valamint Michael Barker és Tom Bernard, a Sony Pictures Classics társelnökei.

A torontói, velencei és londoni filmfesztivál között megrendezett Zürich egyre inkább a német nyelvterületet megcélzó díjak és presztízscímek kulcsfontosságú őszi indulóhelyévé vált. A zürichi csúcstalálkozó a „filmipar Davosaként” büszkélkedhet, egy magas szintű találkozó, amely a filmes, a televíziós és a technológiai szektor vezetőit, finanszírozókat, producereket és kreatívokat hozza össze.

A zürichi csúcstalálkozó szeptember 25. és 27. között lesz a zürichi Dolder Grand szállodában, míg a 2026. évi Zürichi Filmfesztivál szeptember 24. és október 24. között lesz. 4.