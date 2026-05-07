Olivia Rodrigo kihagyja a Met Gálát – de egy afterpartyra megy –, miután lájkolta Jeff Bezos-ellenes Instagram-bejegyzést

Olivia Rodrigo kihagyta a Met-gálát, és részt vett egy afterpartyon, miután lájkolt egy Jeff Bezos-ellenes Instagram-bejegyzést.

A popsztár egyike volt annak a sok hírességnek, aki idén nem vett részt a gálán Jeff Bezos Amazon milliárdos és felesége, Lauren Sánchez részvétele miatt.

Meryl Streep a pletykák szerint Bezos és Sánchez közreműködése miatt visszautasította a társműsorvezetői szerepet a Met-gálán. Zendaya és Zohran Mamdani – aki megtörte a New York-i polgármesterek több évtizedes részvételi hagyományát – szintén nem jelent meg.

Rodrigot, aki utoljára 2023-ban vett részt az eseményen, idén nem vették észre, és látszólag egyértelművé tette álláspontját az eljárással kapcsolatban, amikor meglátták a Saint Laurent-i Met Gála afterpartyján.

Sokan azt is tudomásul vették, hogy Rodrigo kedvelt egy Instagram-bejegyzést, amelyen egy 72 éves, Mary Hill nevű Amazon raktári dolgozó szerepelt. A videóban (melyet alább megtekinthet) a következőket mondja: „Amikor fizetésről fizetésre küszködünk, hétről hétre, ez nagyon feldühít, mert ha nem lenne minden munkatárs az Amazon minden létesítményében, akkor nem lennének azok a nullák a neve mögött.

„Szégyelld magad, Jeff Bezos. Az emberek, akiket meg kell ünnepelni a Met Gálán, azok a munkások. Olyan emberek, mint én. Megérdemeljük ezt az ünneplést. Sokkal többet érdemelünk, mint amennyit kapunk.”

Rodrigo hosszú múltra tekint vissza a politikai nyilatkozatok terén; legutóbb pedig tavaly novemberben a Fehér Házban és a Nemzetbiztonsági Minisztériumban ütöttek fel, amiért zenéjét egy ICE-reklámban használta fel. „Soha ne használja a dalaimat a rasszista, gyűlöletkeltő propagandájának népszerűsítésére” – kommentálta Rodrigo a bejegyzés láttán.

A minisztérium szóvivője ezután azt válaszolta a popsztárnak, hogy „Ms. Rodrigo köszöni nekik a szolgálatot, nem pedig lekicsinyli az áldozatukat”.

Tavaly júniusban részt vett az ICE-ellenes tüntetéseken is, és a közösségi médiában megosztott egy nyilatkozatot, amely így szólt: „Egész életemben Los Angelesben éltem, és nagyon feldúlt a szomszédaim erőszakos deportálása a jelenlegi kormányzat alatt.

„LA egyszerűen nem létezne bevándorlók nélkül” – folytatta. „A szorgalmas közösség tagjaival ilyen csekély tisztelettel, empátiával és megfelelő eljárással bánni szörnyű. Kitartok Los Angeles gyönyörű, sokszínű közössége mellett, és Amerika-szerte a bevándorlókkal. Kiállok a szólásszabadsághoz és a tiltakozáshoz való jogunkért.”

Emellett 2024-ben elindította a Fund 4 Good reprodukciós jogokkal kapcsolatos kezdeményezést, és 2 millió dollárt adományozott jegyeladásokból globális női jótékonysági szervezeteknek. Nemrég közreműködött egy dallal a „Help(2)” jótékonysági albumon is, amely a War Child számára gyűjtött pénzt.

Máshol Rodrigo június 12-én adja ki új albumát, a 'You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love' címet a Geffenen keresztül.