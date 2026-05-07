2026-ban a mozikban: Jason Statham berobban, Stallonéval érkezik egy legendás klasszikus remake-je – íme a 10 legjobban várt akciófilm, amit nem hagyhatsz ki!

2026.05.07.

A 2026-os év a moziban az akció műfajáról fog szólni: óriási franchise-ok térnek vissza, miközben új hősök lépnek színre. A fókuszban Jason Statham új filmje és egy hegycsúcsokon játszódó, Stallone-klasszikust idéző reboot áll, de a naptár tele van további nagyszabású premierek sorával. A következő válogatás a közönség által leginkább várt, tíz kiemelt akciófilmre koncentrál.

„2026 az akciórajongók aranyéve lesz: nagy sztárok, nagy franchise-ok, nagy vásznak – és még nagyobb ambíciók.”

Greenland: Migration – 2026. január 14.

A folytatás a Garrity család kíméletlen túlélőútját meséli, akik a grönlandi bunker biztonságát hátrahagyva, egy romokban heverő világon vágnak át. Gerard Butler és Morena Baccarin visszatér, miközben a film az akció, a sci-fi és a családi dráma határain egyensúlyoz. A tét itt személyes és globális, a tempó végig feszült.

Super Mario Galaxy – A film – 2026. április 1.

A Márió-jelenség újra az űrbe emelkedik, ahol egy aktívabb Peach és egy miniatűr Bowser (Jack Black) színesíti a káoszt. Az érkezők közt ott van Bowser Jr. és a rejtélyes Harmónia hercegnő (Brie Larson hangján), a látvány meg pedig még az első film sikerét is megugorhatja. Családi mozi, amely egyszerre nosztalgikus és elképesztően látványos.

Mortal Kombat II – 2026. május 6.

A második felvonás nyárra csúszott, de a várakozásért cserébe nagyobb téteket és érzelmeket ígér. Johnny Cage végre belép a ringbe Karl Urban alakításában, miközben a harmadik rész előkészítése már a láthatáron van. A rendező Simon McQuoid a különböző birodalmak tágabb feltérképezésével csavar egyet a formulán.

Mutiny – 2026. június

Jean-François Richet egy pengeéles, franciás tempójú üldözésfilmet ad Jason Statham kezébe, aki egy összeesküvés hálójába gabalyodott szökevényt játszik. A főhősre nemcsak fegyverek, de egy világszintű játszma is tüzel, ellenfele pedig Roland Møller fenyegető jelenlétével nyomul. A stábban Annabelle Wallis és Adrian Lester is erősíti a sort.

L’Odyssée – 2026. július 15.

Christopher Nolan a görög mitológiához nyúl, és Ulysszesz útját IMAX 70 mm-es formátumban álmodja vászonra. Matt Damon, Charlize Theron és Anne Hathaway neve önmagában is garancia, miközben Tom Holland és Zendaya tovább emeli a sztárfaktort. A monumentalitás itt nem cél, hanem alapállapot.

Cliffhanger – 2026. augusztus 26.

A Stallone-féle klasszikus hegyi thrillere modern, lélegzetelállító rebootot kap, ezúttal Pierce Brosnan főszereplésével. A Dolomitok közé szögezett túszdráma családi traumákat és magashegyi túlélést fűz össze, miközben a produkció már folytatásban is gondolkodik. Lily James és Franz Rogowski nevei külön izgalmat jelentenek.

Éhezők viadala: Hajnal a szüreten – 2026. november 25.

Francis Lawrence újra a rendszer kegyetlenségét boncolja, ezúttal a fiatal Haymitch Abernathy poklát megmutatva. A tónus sötétebb, a stratégia véresebb, a túlélés pedig kizárólag a fejben és a szívben dől el. Whitney Peak és Jesse Plemons jelenléte különösen ígéretes.

Violent Night 2 – 2026. december 2.

David Harbour visszaveszi a legbrutálisabb Mikulás szánját, ezúttal az Északi-sark és a Mókusok… pardon, manók világába is betekintve. A költségvetés nagyobb, a humor sötétebb, a csaták pedig még inkább fejszés hangvételűek. Karácsonyi film, amihez acélos idegek kellenek.

Jumanji 3 – 2026. december 9.

Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black és Karen Gillan zárják a modern trilógiát, amely a játék határait végképp szétfeszíti. A jelek szerint a dzsungel a való világba szabadul, visszautalva az 1995-ös alapfilm szellemiségére. Kaland, amely nosztalgiát és friss poénokat kever.

Street Fighter – 2026 folyamán

Kitao Sakurai a verekedős játékok ikonikus világát hozza vászonra, hűen a tornás struktúrához. Chun-Lit Callina Liang kelti életre, mellette Jason Momoa és Andrew Koji ad súlyt az ütéseknek. A cél egyszerű: látványos, pörgős bunyók, karakterekkel, akikre érdemes szorítani.

Amiért 2026 különleges az akcióban: Szupersztár-központú szereposztások és merész, filmszínházi formátumok. Klasszikusok modern, tiszteletteljes újragondolása . Játékalapú, gamer-közeli univerzumok filmes kiteljesedése . Feszes tempójú, mégis érzelmileg tétre menő történetmesélés.



Ha valamit biztosra vehetünk, az az, hogy a 2026-os moziévet a lendület, a vizuális bátorság és a nosztalgia-vezérelt újdonságok határozzák meg. Legyen szó magashegyi túszdrámáról, posztapokaliptikus menekülésről vagy egy kozmikus csavarokkal teli játékuniverzumról, a nagyvásznon jövőre minden a tempóról és a tét emeléséről szól majd.