Box Office-előzetes: A „Mortal Kombat II” az „Ördög Prada 2-t visel” elleni küzdelemben anyák napi csokorért

Ki lesz a legszexisebb közülük egy nagyon zsúfolt anyák napi jegypénztárban?

Míg a legtöbb nyomkövető szolgáltatás az erőszakos videojáték-adaptációra fogad Mortal Kombat II az észak-amerikai lista élére kerülni 40 millió vagy több dollárral – egy kutatócég még 45–49 millió dollárt is javasol –, a New Line és az anyavállalat, a Warner Bros. jóval konzervatívabb nyitást jósol a 35 millió dolláros tartományban a 65 és 80 millió dollár közötti világszintű bevezetésre.

2021-ben Mortal Kombat Mindenesetre óriási sikert aratott a streamelés terén, amikor egyszerre jelent meg a mozikban és az HBO Max csatornán a folyamatban lévő világjárvány és a súlyosan lemaradó kassza miatt, ahol a harcművészeti film 23 millió dollárral debütált, miközben elérte a langyos 42 millió dolláros hazai és 84,4 millió dolláros globális csúcsot.

Bár a streamelések tényleges számát soha nem hozták nyilvánosságra, viszonylag hamar összeállt a folytatás, Simon McQuoid pedig visszatért az élre Jeremy Slater forgatókönyvéből, és Karl Urban csatlakozott a franchise-hoz, mint a rajongók kedvenc karaktere, Johnny Cage, a 90-es évek elmosódott akciósztárja, akit azért hívtak, hogy részt vegyen egy versenyen, amely meghatározza az Earthrealm sorsát.

A New Line-nak és a Warners-nek jó oka van arra, hogy becslései szerint biztonságos legyen, mivel a Mortal Kombat a folytatás szoros versenyben találhatja magát a megtartással Az ördög Pradát visel 2amely gyorsan halad afelé, hogy a Warner Bros. óta a legnagyobb női vezetésű film legyen. Barbie 2023-ban, miután a múlt hétvégén beindult a nyári kassza 77,2 millió dolláros hazai és 234 millió dolláros globális debütálással.

Prada 2 Élvezte a nyüzsgő hétköznapi üzletet – természetesen nem ártott, hogy a Met Gálára május 4-én, a megnyitóját követő hétfőn került sor –, és az anyák napi hétvége megkezdése előtt meg kell haladnia a 300 millió dolláros jegyeladási határt világszerte. Május 10-én, vasárnap, azaz anyák napja végére a 20. század és a Disney folytatásának legalább 450 millió dollárnak kell lennie a bankban, amikor az 500 millió dollár átlépésére készül.

Mindkét Mortal Kombat és Prada a 77 százalékos tartományban lebeg a Rotten Tomatoes kritikusainak pontszámát tekintve. (THRértékelése nem annyira lelkes Mortal Kombat II de elismeri, hogy „elszántan kiszolgálja odaadó rajongóit, akik úgy tűnik, nem bánják, hogy a „harc” szót nem igazán k-val írják.

A Lionsgate harmadik hétvégéjéhez közeledő Michael Jackson életrajzi filmje szintén óriási esélyes marad, különösen azért, mert a gyerekek a film legnagyobb rajongói, és ezért megfordultak. Michael családi képbe, válaszolva arra a kérdésre, hogy a film játszana-e a családoknak, tekintettel a valós életben zajló vitákra és a bántalmazásra vonatkozó vádakra, amelyekkel Jackson szembesült, de amelyeket a film kikerül. A film ezen a hétvégén további 30 millió dollárt kereshet csak Észak-Amerikában.

Michael már 400 millió dollár bevételt ért el a világ jegypénztárainál, és minden idők legjobb bevételt hozó zenei életrajzi filmjei közé tartozik, infláció nélkül. A legnagyobb az Bohém rapszódiaamely globális összértéke 911 millió dollár. Michael Hamarosan meg kell előznie a Freddie Mercury életrajzi film által keresett 216 millió dollárt belföldön, de az ítélet arról szól, hogy végül elhomályosíthatja-e globálisan.

Ha már a családokról beszélünk, az Amazon MGM-et kritikusan imádták A báránynyomozók a 12 millió és 15 millió dollár közötti tartományban nyitja meg a hazai piacot. A vígjáték-rejtély a 2005-ös bestseller német regényen alapul Három zsák teleés egy beszélő birkanyájat követ, akik elhatározták, hogy megoldják szeretett pásztoruk gyanús halálát, akinek hangja Hugh Jackman volt, aki rendszeresen olvasott nekik detektívregényeket, noha fogalma sem volt, hogy megértik őt.

Juhnyomozók Jelenleg a Rotten Tomatoes 96 százaléka a kritikusok által áhított pontszámmal szerepel, és a Working Title és a Three Strange Angels Productions producerei, Phil Lord és Christopher Miller pedig az executive producerek között szerepel.

Lord és Miller, a 2026-os kasszasiker rendezői Projekt Hail Marynem az egyetlen A-listás filmesek, akiknek új projektjei vannak az anyák napi menüjében.

A Paramount megnyitja James Cameron új koncertdokumentumfilmjét, Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (élőben 3D-ben)a mozikban szerte az Egyesült Államokban A Tracking a filmet 6 millió és 9 millió dollár között nyitja meg. Cameron úttörőként dolgozott ki olyan speciális 3D-s kamerákat, amelyek célja, hogy a mozilátogatók úgy érezzék magukat, mintha egy élő élmény részesei lettek, amelyet Eilish forgatása során használt.