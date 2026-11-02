Golden Globe: Vígjátékként beküldve a Rockyt játszom (exkluzív)

Rocky-val játszomPeter Farrelly lelkesítő alkotása Sylvester Stallone-ról és az 1976-os klasszikus film készítéséről Sziklásamelyet az Amazon/MGM forgalmazó nyújtott be Golden Globe-díjra, mint musical/vígjáték, nem pedig dráma, A Hollywood Reporter kizárólag tanult.

Ezt tekintve kissé meglepő lépés Rocky-val játszom vannak vicces pillanatai, de nem vígjátékként reklámozták, és ez Sziklás maga is drámaként versenyzett a Globe-on.

Feltéve, hogy a besorolást a Golden Globe szervezet rendben tartja, a film a műfaj-specifikus Globe kategóriákban – kép, színész és színésznő – versenyez majd olyanokkal, mint Wild Horse Nine, A Meghívás, A Debüt, Mesterséges, Megszállottság, Projekt Hail Mary és Gyengéd szerető gondoskodásnem pedig Az Odüsszeia, La Bola Negra, Dűne: Harmadik rész, Elsinore, Club Kid, Hirtelen, Fjord és Lehetséges szerelem.

Ippolito versenyezni fog a legjobb színészért egy musicalben/vígjátékban olyanokkal, mint John Malkovich (Wild Horse Nine), Ryan Gosling (Projekt Hail Mary), Tom Cruise (Kubikus), Jura Boriszov (Mesterséges), Seth Rogen (A Meghívás), Alexander Skarsgård (Fonott) és Brad Pitt (Cliff Booth további rossz kalandjai), nem pedig Andrew Scott (Elsinore), Matt Damon (Az Odüsszeia), Robert Pattinson (Primetime), Timothée Chalamet (Dűne: Harmadik rész), Jordan Firstman (Club Kid), Sebastian Stan (Fjord), John Turturro (Az egyetlen élő zsebtolvaj New Yorkban), Jaafar Jackson (Michael) és Pedro Pascal (Behemót!).

THR a közelmúltban három másik nagy horderejű Globes-kategorizálásról is beszámoltak: Megszállottság musicalként/vígjátékként, Mesterséges musicalként/vígjátékként és Club Kid drámaként.