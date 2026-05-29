Gracie Abrams bejelentette a 2026-2027-es „The Look at My Life Tour” Észak-Amerikában, az Egyesült Királyságban és Európában.

Gracie Abrams hatalmas turnéját jelentette be Észak-Amerikában, Európában és az Egyesült Királyságban, amelyre a következő 12 hónapban kerül sor.

A Los Angeles-i énekes-dalszerző harmadik stúdióalbumát, a 'Daughter From Hell'-et készül kiadni július 17-én az Interscope-on keresztül (előrendelés itt), és megosztotta a Hit The Wall című kislemezt is.

Most elárulta, hogy a „The Look At My Life Tour” névre keresztelt arénaturnéra indul, amely december 2-án indul a denveri Ball Arénában, majd a következő négy hónapban Észak-Amerikába indul. Ez a láb négy randevúval zárul a brooklyni Barclays Centerben, március 20-án ér véget.

Ezután Európába indul, április 8-án a párizsi Accor Arénában kezdődik. Három fellépést a manchesteri Co-op Live-ban, kettőt a glasgow-i OVO Hydroban és négyet a londoni The O2-ben. A turné Barcelonában ér véget május 28-án.

Az észak-amerikai jegyek előértékesítése helyi idő szerint kedden (június 2.) reggel 9 órakor kezdődik, és erre vasárnap (május 31.) este 22 óráig lehet jelentkezni. itt. Az általános akció június 5-én reggel 9 órakor kezdődik, és Ön megkaphatja a sajátját itt.

Az egyesült királyságbeli és európai dátumokra az előértékesítés szintén június 2-án, helyi idő szerint 9 órakor lesz azoknak, akik előrendelték az új albumot. Az általános kiárusítás június 5-én reggel 9 órakor kezdődik, és beszerezheti őket itt.

Az észak-amerikai randevúkon Rachel Chinouriri, Holly Humberstone, Del Water Gap, Charlotte Lawrence, Grace Ives, Bella Kay, Jensen McRae és a The Japanese House támogatja, míg Európában Samia és Jake Minch.

Gracie Abrams játszik:

DECEMBER

02 Denver, CO Ball Arena *

03 Denver, CO Ball Arena *

06 Oakland, CA Oakland Arena *

07 Oakland, CA Oakland Arena *

09 Glendale, AZ Desert Diamond Arena *

10 Glendale, AZ Desert Diamond Arena *

14 Los Angeles, CA Kia Forum *

18 Los Angeles, CA Kia Forum +

19 Los Angeles, CA Kia Forum +

20 Los Angeles, CA Kia Forum +

26 Seattle, WA Climate Pledge Arena –

27 Seattle, WA Climate Pledge Arena –

29 Seattle, WA Climate Pledge Arena –

31 Portland, OR Moda Center –

FEBRUÁR

01 Portland, OR Moda Center –

11 Chicago, IL United Center #

12 Chicago, IL United Center #

14 Nashville, TN Bridgestone Arena #

15 Nashville, TN Bridgestone Arena #

18 Toronto, ON Scotiabank Arena ^

19 Toronto, ON Scotiabank Arena ^

23 Atlanta, GA State Farm Arena ^

24 Atlanta, GA State Farm Arena ^

26 Charlotte, NC Spectrum Center ^

27 Charlotte, NC Spectrum Center ^

MÁRCIUS

01 Boston, MA TD Garden ^

02 Boston, MA TD Garden ^

04 Washington, DC Capital One Arena =

05 Washington, DC Capital One Arena =

08 Montréal, QC Center Bell =

09 Montréal, QC Center Bell =

12 Philadelphia, PA Xfinity Mobile Arena ~

13 Philadelphia, PA Xfinity Mobile Arena ~

16 Brooklyn, NY Barclays Center |

17 Brooklyn, NY Barclays Center |

19 Brooklyn, NY Barclays Center |

20 Brooklyn, NY Barclays Center |

ÁPRILIS

08 Paris, FR Accor Arena ≥

09 Paris, FR Accor Arena ≥

12 Paris, FR Accor Arena ≥

15 Antwerpen, BE AFAS Dome ≥

16 Antwerpen, BE AFAS Dome ≥

19 Dublin, IE 3Arena ≥

20 Dublin, IE 3Arena ≥

22 Manchester, Egyesült Királyság Co-op Live ≥

24 Manchester, Egyesült Királyság Co-op Live ≥

25 Manchester, Egyesült Királyság Co-op Live ≥

27 Glasgow, Egyesült Királyság OVO Hydro ≥

28 Glasgow, Egyesült Királyság OVO Hydro ≥

30 London, Egyesült Királyság Az O2 ≥

MÁJUS

01 London, Egyesült Királyság Az O2 ≥

03 London, Egyesült Királyság Az O2 ≥

04 London, Egyesült Királyság Az O2 ≥

07 Amsterdam, NL Ziggo Dome %

08 Amsterdam, NL Ziggo Dome %

10 Amszterdam, NL Ziggo Dome %

12 Berlin, DE Uber Arena %

13 Berlin, DE Uber Arena %

18 Stockholm, SE Avicii Arena %

19 Stockholm, SE Avicii Arena %

23 Milánó, IT Unipol Dome %

24 Milan, IT Unipol Dome %

27 Barcelona, ​​ES Palau Sant Jordi %

28 Barcelona, ​​ES Palau Sant Jordi %

Kulcsfontosságú:

* Rachel Chinouriri

+ Holly Humberstone

– Del Water Gap

# Charlotte Lawrence

^ Grace Ives

= Bella Kay

~ Jensen McRae

|A japán ház

≥ Samia

% Jake Minch

Tavaly bejelentették, hogy Abrams szerepel majd a Mumford & Sons új albumán, a 'Prizefighter'-en, Hozier és Chris Stapleton mellett. Szerepelt a „Badlands” című számban, és azelőtt a banda az „I Love You, I'm Sorry”-t – a „The Secret Of Us” egyik dalát – feldolgozta egy Live Lounge-ban.

Azóta az énekes-dalszerző bírálja Donald Trump „mérgező és aljas nárcizmusát” a Rob Reiner filmrendező halálát követő megjegyzései után, és megerősítést nyert, hogy a következő A24-es filmben debütál, Halina Reijn rendezésében.