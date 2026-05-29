Gracie Abrams bejelentette a 2026-2027-es „The Look at My Life Tour” Észak-Amerikában, az Egyesült Királyságban és Európában.

Gracie Abrams hatalmas turnéját jelentette be Észak-Amerikában, Európában és az Egyesült Királyságban, amelyre a következő 12 hónapban kerül sor.
A Los Angeles-i énekes-dalszerző harmadik stúdióalbumát, a 'Daughter From Hell'-et készül kiadni július 17-én az Interscope-on keresztül (előrendelés itt), és megosztotta a Hit The Wall című kislemezt is.
Most elárulta, hogy a „The Look At My Life Tour” névre keresztelt arénaturnéra indul, amely december 2-án indul a denveri Ball Arénában, majd a következő négy hónapban Észak-Amerikába indul. Ez a láb négy randevúval zárul a brooklyni Barclays Centerben, március 20-án ér véget.
Ezután Európába indul, április 8-án a párizsi Accor Arénában kezdődik. Három fellépést a manchesteri Co-op Live-ban, kettőt a glasgow-i OVO Hydroban és négyet a londoni The O2-ben. A turné Barcelonában ér véget május 28-án.
Az észak-amerikai jegyek előértékesítése helyi idő szerint kedden (június 2.) reggel 9 órakor kezdődik, és erre vasárnap (május 31.) este 22 óráig lehet jelentkezni. itt. Az általános akció június 5-én reggel 9 órakor kezdődik, és Ön megkaphatja a sajátját itt.
Az egyesült királyságbeli és európai dátumokra az előértékesítés szintén június 2-án, helyi idő szerint 9 órakor lesz azoknak, akik előrendelték az új albumot. Az általános kiárusítás június 5-én reggel 9 órakor kezdődik, és beszerezheti őket itt.
Az észak-amerikai randevúkon Rachel Chinouriri, Holly Humberstone, Del Water Gap, Charlotte Lawrence, Grace Ives, Bella Kay, Jensen McRae és a The Japanese House támogatja, míg Európában Samia és Jake Minch.
Gracie Abrams játszik:
DECEMBER
02 Denver, CO Ball Arena *
03 Denver, CO Ball Arena *
06 Oakland, CA Oakland Arena *
07 Oakland, CA Oakland Arena *
09 Glendale, AZ Desert Diamond Arena *
10 Glendale, AZ Desert Diamond Arena *
14 Los Angeles, CA Kia Forum *
18 Los Angeles, CA Kia Forum +
19 Los Angeles, CA Kia Forum +
20 Los Angeles, CA Kia Forum +
26 Seattle, WA Climate Pledge Arena –
27 Seattle, WA Climate Pledge Arena –
29 Seattle, WA Climate Pledge Arena –
31 Portland, OR Moda Center –
FEBRUÁR
01 Portland, OR Moda Center –
11 Chicago, IL United Center #
12 Chicago, IL United Center #
14 Nashville, TN Bridgestone Arena #
15 Nashville, TN Bridgestone Arena #
18 Toronto, ON Scotiabank Arena ^
19 Toronto, ON Scotiabank Arena ^
23 Atlanta, GA State Farm Arena ^
24 Atlanta, GA State Farm Arena ^
26 Charlotte, NC Spectrum Center ^
27 Charlotte, NC Spectrum Center ^
MÁRCIUS
01 Boston, MA TD Garden ^
02 Boston, MA TD Garden ^
04 Washington, DC Capital One Arena =
05 Washington, DC Capital One Arena =
08 Montréal, QC Center Bell =
09 Montréal, QC Center Bell =
12 Philadelphia, PA Xfinity Mobile Arena ~
13 Philadelphia, PA Xfinity Mobile Arena ~
16 Brooklyn, NY Barclays Center |
17 Brooklyn, NY Barclays Center |
19 Brooklyn, NY Barclays Center |
20 Brooklyn, NY Barclays Center |
ÁPRILIS
08 Paris, FR Accor Arena ≥
09 Paris, FR Accor Arena ≥
12 Paris, FR Accor Arena ≥
15 Antwerpen, BE AFAS Dome ≥
16 Antwerpen, BE AFAS Dome ≥
19 Dublin, IE 3Arena ≥
20 Dublin, IE 3Arena ≥
22 Manchester, Egyesült Királyság Co-op Live ≥
24 Manchester, Egyesült Királyság Co-op Live ≥
25 Manchester, Egyesült Királyság Co-op Live ≥
27 Glasgow, Egyesült Királyság OVO Hydro ≥
28 Glasgow, Egyesült Királyság OVO Hydro ≥
30 London, Egyesült Királyság Az O2 ≥
MÁJUS
01 London, Egyesült Királyság Az O2 ≥
03 London, Egyesült Királyság Az O2 ≥
04 London, Egyesült Királyság Az O2 ≥
07 Amsterdam, NL Ziggo Dome %
08 Amsterdam, NL Ziggo Dome %
10 Amszterdam, NL Ziggo Dome %
12 Berlin, DE Uber Arena %
13 Berlin, DE Uber Arena %
18 Stockholm, SE Avicii Arena %
19 Stockholm, SE Avicii Arena %
23 Milánó, IT Unipol Dome %
24 Milan, IT Unipol Dome %
27 Barcelona, ES Palau Sant Jordi %
28 Barcelona, ES Palau Sant Jordi %
Kulcsfontosságú:
* Rachel Chinouriri
+ Holly Humberstone
– Del Water Gap
# Charlotte Lawrence
^ Grace Ives
= Bella Kay
~ Jensen McRae
|A japán ház
≥ Samia
% Jake Minch
Tavaly bejelentették, hogy Abrams szerepel majd a Mumford & Sons új albumán, a 'Prizefighter'-en, Hozier és Chris Stapleton mellett. Szerepelt a „Badlands” című számban, és azelőtt a banda az „I Love You, I'm Sorry”-t – a „The Secret Of Us” egyik dalát – feldolgozta egy Live Lounge-ban.
Azóta az énekes-dalszerző bírálja Donald Trump „mérgező és aljas nárcizmusát” a Rob Reiner filmrendező halálát követő megjegyzései után, és megerősítést nyert, hogy a következő A24-es filmben debütál, Halina Reijn rendezésében.