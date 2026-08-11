Graham Coxon felidézi, hogy Madonna a stúdióba sétált, miközben a Blur a '13-at' készítette a „zseniális” William Orbittal.

Graham Coxon felidézte, hogy Madonna váratlanul bement a stúdióba, miközben a Blur a néhai producerrel, William Orbittal rögzítette a 13-at.

Orbit otthonában hunyt el július 23-án, 69 éves korában, halálhírét augusztus 7-én jelentették be. Halálának okát nem közölték.

Egy új interjúban vele Rolling StoneCoxon a Blur kísérletező és kritikusok által is elismert hatodik, 1999-ben megjelent albumán elmélkedett a producer munkájáról, és „zseninek” nevezte őt, aki anarchikusan szereti a hangzást.

A Blur az Orbitot választotta a '13' szekciók felügyeletére, miután meghallgatta 1997-es 'Movin' On' számuk nyolcperces remixét, és a munkamenetek Madonna hatalmas, 1998-as Ray Of Light című albumán végzett Orbit munkája nyomán jöttek létre, amely a világ egyik legkeresettebb producerévé tette.

– Azonnal megkedveltem Williamet – mondta Coxon. Felvettem benne valamiféle perverziót zeneileg, és arra gondoltam, ez érdekes lesz.

„Megkaptuk a mércét, hogy anarchia lesz” – folytatta. „Azt hittük, hogy ő az a zseni, akit kissé átszínez az őrület – de hát, a zseni ezt csinálja.”

Coxon elmondta, hogy a foglalkozásokon Madonna meglepetésszerűen fellépett a londoni stúdióban. „A nappaliban voltam, ostoba gitárokat csináltam, kopogtam, aztán benéztem a vezérlőterembe, és Madonna ott állt” – emlékezett vissza.

„Azt mondtam: „Ó, a francba. Itt maradjak, vagy leszek bátorságom elmenni és köszönni? Mindannyian köszöntünk.”

Emlékezett arra, hogy a Blur olyan ütemben improvizált, ami tetszett nekik, amit az Orbit hozott össze a „13” ülés során, de ami végül nem vezetett sehova.

Még ugyanebben az évben Madonna kiadta a „Beautiful Stranger”-t, az Orbit által készített kislemezt a hangsávból Austin Powers: A kém, aki megrázott engemés Coxon azt mondta, amikor meghallotta a dalt, azt gondolta: „Ó, ez az a szám!”

A 'Beautiful Stranger' elnyerte Madonna és Orbit harmadik közös Grammy-díját, munkája pedig hozzájárult a lány karrierjének megfiatalításához.

Halála után Madonna érzelmes tisztelgést mondott neki, és azt írta, hogy „sok szempontból te voltál a fénysugárom”, hozzátette: „Viszlát Billy Bubbles. Nagyon szerencsés voltam, hogy megismertelek és veled estem le a nyúllyukba.”

Az év elején az Orbit azt mondta, hogy létrehozta a „Ray Of Light” leendő „utódját”, de „nulla választ” kapott, miután felvette a kapcsolatot Madonnával. Hangsúlyozta, „nulla kemény érzés” volt, és hozzátette: „Mindig is szeretni fogom azt a nőt. Tényleg. Ő csinálta a karrieremet.”

A '13' volt az utolsó Blur-album, amelyen Coxon teljes munkaidős tagként szerepelt a 2015-ös 'The Magic Whip'-ig, és jelenleg a The Waeve harmadik albumán dolgozik, a Rose Elinor Dougall-lel közös projektjén.

Az idei év végén szóló brit randevúkat is játszik majd, és Coxon az új interjúban azt is elmondta, hogy fontolgatja, hogy megemlékezik az Orbitról a bemutatókon. „Ki tudja? Még az is lehet, hogy készítünk egy William Orbithoz kapcsolódó Blur dalt” – ugratta.