Jonas Brothers a Disney-sztárok mai új generációjáról: „Ne irigyelj senkit, aki most ezt csinálja”

A Jonas Brothers visszatér Disney-gyökereihez, mind vezetői producerként, mind pedig újjáélesztve Rock tábor szerepeket a franchise harmadik filmjében.

Camp Rock 3 látja, hogy a testvérek bandája, a Connect 3 visszatér a táborba, hogy új kezdő felvonást keressen turnéjához. Ez azt jelenti, hogy a táborozók teljesen új szereplőgárdája – élükön Malachi Barton és Liamani Segura – bemutatkozik, valamint a szintén OG-sztár Demi Lovato (aki EP-ként is szolgál) cameo-fellépésével.

hozzászólni A Hollywood Reporter A film Los Angeles-i premierjén hétfőn Joe Jonas azt mondta, hogy a Lovatóval készített jelenetekben „mindketten nézték ezeket az új táborozókat, akik úgy csípték meg magunkat, hogy hűha, ez egy elég vad, teljes kör pillanata. Mindannyian annyi életet éltünk át, hogy ott legyünk, ahol ma vagyunk, és valami ehhez hasonlót alkottunk, Camp Rock 3producerként, a produceri sapkát viselve, azt hiszem, úgy gondoltuk: „Ez egyfajta vad.””

Nick Jonas és Kevin Jonas mellett a szőnyegen sétálva Joe azon is mérlegelt, hogy megismerje a Disney-sztárok következő generációját, és mennyire más ez most, mint amikor a testvérek először lettek híresek.

„Nem irigyellek senkit, aki most ezt csinálja, valószínűleg sokkal jobban kell megvizsgálni” – jegyezte meg Joe. „A dolgok sokkal gyorsabban történnek, és ezzel lehetőséged van arra is, hogy gyorsabban magyarázd el magad; amikor elkezdtük, nem volt sok lehetőségünk – csak reménykedtünk, hogy a cikk nem rólad szól. Most legalább ráléphet a TikTokra, és azt mondhatja: „Hé srácok, nem mondtam ezt”, vagy bármi más is az.”

Joe Jonas azt is hangsúlyozta, hogy ma már több forrás áll rendelkezésre a szakemberekkel való beszélgetésre és a stúdió támogatására, és „azt is szerettük volna megbizonyosodni arról, hogy biztonságos teret üzemeltetünk a forgatáson. Ez volt az egyik prioritásunk, amikor bejelentkeztünk, és azt mondtuk: „Azt akarjuk, hogy ezek a gyerekek jól érezzék magukat”, mert végül is emlékszünk, milyen volt, és ez nagy nyomást jelenthet. remélem, szeretet és törődés veszi körül őket.”

Lovato azt is elmondta, hogy rengeteg tanáccsal is szolgált az új sztároknak, és azt mondta nekik, hogy „ez egy forgószél lesz, és feltétlenül tarts szüneteket, ha szükséged van rájuk; nagyon fontos a mentális egészséged védelme, és hogy jól érezd magad. Ez a legfontosabb része.”

A popsztár elmagyarázta, hogy visszatérve Rock tábor csaknem két évtizeddel azután, hogy a folytatás „igazán gyógyító volt számomra”, mint „Rock tábor oly sokat jelentett oly sok embernek, és oly sokat jelent nekem; ez volt az utam kezdete ebben az iparágban és [my character] Mitchie-nek mindig hatalmas, különleges helye lesz a szívemben.”

Camp Rock 3 premier csütörtökön a Disney Channelen, másnap pedig a Disney+-on.

Tiffany Taylor hozzájárult ehhez a jelentéshez.