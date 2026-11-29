2026.11.29.

A régi videokazetták sokáig csak nosztalgikus porfogónak tűntek, aztán a gyűjtői piac csendben felértékelte őket. Egyre több magyar kiadású mesefilm bukkan fel aukciókon, és néhány példányért meglepő összegeket fizetnek. „A jó minőségű, teljesen korhű csomagolás ma maga a kincs” – fogalmazza meg egy lelkes gyűjtő.

Az elmúlt években a retro-hullám és a fizikai hordozók iránti vágy új életet lehelt a polcokon felejtett kazettákba. Aki ma tudatosan átnézi a padlást, gyakran talál olyan darabokat, amelyek a hazai vásárlók körében különösen kapósak.

Miért pont a magyar mesekazetták?

A hazai szinkronkultúra világszinten is különleges, a Pannónia Filmstúdió legendás hangjai pedig mára önálló értéktényezővé váltak. A kilencvenes évek elején a kiadások gyakran kisebb példányszámban készültek, sokszor változó borítókkal és kiadói logókkal, ami ma variáns-vadászatra ösztönzi a gyűjtőket.

Egy másik ok a nosztalgia: a tévéből ismert sorozatok videós válogatásai és a magyar animáció aranykorának filmjei generációk emlékezetében élnek. „A hangulat, a szalaj illata, a borító grafika – ezek együtt adják vissza a gyerekkor varázsát” – mondja egy régi videotékás.

Mely címek lehetnek keresettek?

A korai, itthon forgalmazott Disney-mesék (InterCom/Buena Vista) erős bázissal rendelkeznek, különösen, ha első kiadású a borító, ép a tok, és megvan a gyári matrica. A magyar klasszikus animációk – mint a Vuk, Szaffi, Macskafogó – első vagy limitált VHS-kiadásai szintén komolyan érdeklik a piacot.

Kedveltek a televíziós válogatások is: Magyar népmesék, Mézga család, Pom Pom meséi, Frakk, A nagy ho-ho-ho horgász, Vizipók-csodapók – itt a kiadó (pl. Mokép, InterCom, régi kisebb forgalmazók) és a borító tipográfiája dönthet az árban. A korai, videotékás „big box” dobozok sokszor ritkábbak, mint a későbbi vékony tokos kiadások.

Érdekes réteg a kevesebb példányban került piacra hozott tematikus csomagok, ünnepi díszkiadások, illetve a rövid ideig forgalmazott borítóvariánsok. Ha mindehez eredeti számla, kiadói szórólap, vagy működő, megkímélt szalag társul, az komolyan növelheti a vonzerejét.

Mi növeli leginkább az értéket?

Első kiadás, korai forgalmazói logó és korhű kiadói adatok

és korhű kiadói Sérülésmentes tok, éles színek, ép gerinc , nem kifakult borító

, nem kifakult Hibátlan szalag: nincs gyűrődés , penész, elszakadás; tiszta hangkép

, penész, elszakadás; tiszta Eredeti matricák, betétek, esetleg még a zárófólia

Keresett magyar szinkron, kultikus szinkronhangok

Ritka sorozatrész, kivezetett vagy visszahívott borítóvariáns

Mennyit érhetnek valójában?

A piac élő és nagyon ingadozó: átlagos darabok pár ezer forintért mennek, különlegesebb példányok tíz-, sőt százezres tartományba is felkúszhatnak. A zárt, hibátlan állapotú, ritka magyar kiadásokért hajlandók prémiumot fizetni, különösen, ha dokumentálható a származás.

„Az ár nem csak a címtől függ, hanem a példány konkrét történetétől is” – fogalmaz egy tapasztalt eladó. Érdemes több hetes megfigyelést végezni aukciós oldalakon, és a lezárt liciteket is visszanézni, hogy reális viszonyítási alapod legyen.

Hol és hogyan érdemes eladni?

A legismertebb helyek a hazai aukciós és apróhirdetési oldalak, illetve tematikus Facebook-csoportok. Készíts sok, éles, természetes fényű fotót, külön a gerincről, a borító belső feléről és a kazetta címkéjéről. Írd le pontosan a kiadót, a katalógusszámot, a szinkront, és jelezd a működési állapotot.

Az árképzésnél használhatsz „fix ár + ajánlat” modellt, vagy időzített licitet. Ha több kazettád van, ne öntsd egyszerre a piacra: a jobb darabokat külön emeld ki, a középkategóriát kötegelve, kedvezménnyel érdemes hirdetni.

Hogyan azonosítsd és ápold a jó példányokat?

Vizsgáld meg a szalag szélét és a visszacsévélő mechanika hangját: a nyikorgás, ingadozó sebesség vagy porszemcsés kép minőségi gondokra utalhat. Ha enyhén poros, puha, száraz mikroszálas kendővel, antistatikus ecsettel tisztítsd a tokot és a hézagokat.

Tárold állítva, száraz, hűvös, árnyékos helyen, nagy hőingás és pára nélkül. Tartsd távol erős mágneses mezőtől, és néha tekerd át a szalagot, hogy elkerüld a réteghez tapadást. Soha ne használj agresszív tisztítószert, és ha penészre gyanakszol, kérj szakértői segítséget.

Vigyázz a hamisítványokra és a félreértésekre

A kilencvenes években rengeteg „másolt” kazetta forgott kézről kézre, fotós borítóval és generikus fekete címkével. Ezek gyűjtői értéke alacsony. A valódi kiadásokon rendszerint szerepel a kiadói katalógusszám, a jogi nyilatkozat, és minőségibb a címke nyomata. Ha nem vagy biztos a példányban, kérj véleményt közösségektől, és hasonlítsd össze hiteles adatbázisokkal.

Most érdemes leporolni a dobozokat

A padláson pihenő mesekazetták nem csak emlékek, hanem potenciális értékhordozók is. Egy átgondolt állapotfelmérés, némi kutatás és jó minőségű fotók már fél siker. Ha szerencséd van, a gyerekkor kedvenc meséje ma egy gyűjtő vitrinjében folytatja az életét – méltó helyen, méltó áron.