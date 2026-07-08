Három ukrán önkéntes, 12 év háború, nincs béke a halállal: exkluzív „To Die to Live” előzetes

Jó néhány dokumentumfilmet láthatott Ukrajnáról és Oroszország ország elleni háborújának hatásáról az elmúlt években. De Yuliia Hontaruké Meghalni, hogy éljünkamely éppen a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál (KVIFF) Különleges vetítések programjában mutatkozott be, hosszabb távú szemléletet és utazást mutat be.

A film a rendezőtől Tíz másodperc három ukrán önkéntest követ 12 év háború alatt: „2014 frontvonalaitól a fájdalmas visszatérésig egy olyan élethez, amely már nem igazán illik, és 2022-ben ismét a tűzbe.”

A KVIFF honlapja úgy írja le, mint „egy csendesen pusztító film a halállal való megbékélés lehetetlen feladatáról és a lankadatlan élni vágyról”.

Meghalni, hogy éljünk Shakhta, Táncos és Potter történeteit és traumáit tárja fel, akik 2014-ben önkéntesként jelentkeztek a hadseregbe a kelet-ukrajnai orosz-ukrán konfliktusban. Bár a fronton töltött két év alatt átélt szörnyűségek életük minden másodpercében elkísérik őket, megpróbálnak visszatérni a civil életbe. De a 2022-es orosz invázió arra kényszeríti őket, hogy ismét szembeszálljanak a háborúval.

A Hontaruk által írt és rendezett dokumentum a Babylon 13 Productionból Denis Strashnyi, Jurij Gruzinov és Hontaruk operatőreivel készült. A szerkesztők: Roman Liubyi, Uģis Olte, Mykola Bazarkin, Hontaruk, Iryna Stetsenko, Pavlo Zelenov és Petro Tsymbal. A producerek Hontaruk, Ivanna Khitsinska, Alexandra Bratyshchenko, Uldis Cekulis, Katarina Krnacova és Ihor Savychenko.

„Tizenkét évvel ezelőtt három fiatal ukrán önkéntest követtem a fronton. Azt hittem, háborúról készítek filmet. Tévedtem” – osztja Hontaruk a rendező nyilatkozatát. „Amikor megszülettek a minszki megállapodások, és hazatértek, én követtem őket vissza. És ekkor kezdődött az igazi film. Amit a következő években láttam, az egy mély és fájdalmas utazás volt.”

Összegezve: „Ami a konfliktus portréjának indult, az lett, amire nem is számítottam: egy film az átalakulásról, a hosszú és nehéz útról, amely visszavezet önmagamhoz, arról, hogy az élet milyen makacsul ragaszkodik a folytatáshoz még a halál árnyékában is. Ez nem igazán háborús film. Arról szól, hogy mit hagy a háború az emberekben, és mit kezdenek vele.”

Noha ez egy „kényes” doki, „a szívében életigenlő” – mondja Hontaruk. „Mert mindennek ellenére, minden veszteség, szakadás és több éves várakozás ellenére az élet erősebbnek bizonyult a halálnál. Újra és újra én, férfiak választom. Ezt a filmet terveztem elkészíteni, még akkor is, amikor még nem tudtam.”