Hat film megmutatja, hogyan küzdött Hollywood szeptember 11-ével

Szeptember 11-ének 25. évfordulója a nagy mérföldkőnek számító dokumentumfilm-műsorok új fordulóját hozta magával. Ez magában foglal egy háromrészes National Geographic sorozatot, amely a túlélők és a megmentők találkozásaira összpontosít, valamint egy kétórás MLB Network erőfeszítést, amely feltárja, hogyan segített a baseball helyreállítani a nemzet normális érzését a támadások után. (A címe: Amikor Amerika átvette a terepet.)

A televíziós dráma a 9/11 néven elhíresült eseményekkel kezdett foglalkozni, miközben a Ground Zero még dohányzott. Aaron Sorkin írta és leforgatta egy epizódot A nyugati szárny csak hetekkel később. Megküzdött Amerika terrorizmusra, iszlamofóbiára és a születőben lévő polgári szabadság elleni behatolásokra adott válaszával. Műsorok a NYPD-ről, az FDNY-ről, az FBI-ról és a CIA-ról – beleértve Törvény és Rend, Sleeper Cell, Rescue Me, 24, Homeland és A kirajzolódó torony – foglalkozott az aznap történtekkel, valamint a hosszú utóhatásokkal.

Eközben a stúdiófilmes projekteket meghúzták és elhalasztották. A és B kiállítás: Arnold Schwarzenegger Warner Bros. akcióthrillere Oldalsó károk szerepelt egy terrorista felhőkarcoló robbantásban és Tim Allen Disney-vígjátékában Nagy baj egy repülőgépen csempészett bombával foglalkozott. Idővel azonban a nemzeti kiállítók láthatták egy olyan filmcsoport bemutatását, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy az ország megértse az amerikai történelem egyik legfontosabb pillanatát.

Míg 9/11 nagymértékben befolyásolta számos filmes későbbi projektjének munkáját – Steven Spielberg 2005-ös remake-jének megjelenésekor. Világok háborújaarról beszélt, hogy „nem tudtam kiverni a fejemből” a Manhattanből a George Washington hídon át menekülő emberek „perzselő képét” – az alábbi fél tucat film az eddigi legközvetlenebb értelmezések közé tartozik.

25. óra (2002)

Spike Lee adaptálta David Benioff debütáló regényét (igen, a Trónok harca alkotótárs), egy elítélt kábítószer-kereskedő utolsó napjáról, mielőtt börtönbüntetésre ítélte volna magát, hogy megragadja a gyász érzését és a New York-i utakat, amelyekre szeptember 11-e után nem került sor.

United 93 (2006)

Paul Greengrass valós idejű dramatizálása a repülőgép eltérítéséről, amely – a többi támadásról értesült utasok hősies lázadása miatt – a pennsylvaniai Shanksville melletti mezőn zuhant le, ahelyett, hogy a tervezett célpontot, az amerikai Capitol épületét jelölte volna meg.

Világkereskedelmi Központ (2006)

A politikailag provokatív rendező, Oliver Stone – JFK, Nixon, Platoon, július 4-én született – úgy döntött, hogy szűk fókuszban áll a kikötői hatóság néhány munkására, akik a romok alatt rekedtek, kétségbeesett családtagjaikkal együtt ebben az emberi drámában.

Uralkodj felettem (2007)

Adam Sandler főszereplője ebben a karaktertanulmányban egy férfiról, akinek felesége és gyermekei az egyik szeptember 11-i repülőgép fedélzetén voltak. Évekkel később befelé fordult, radikálisan elzárkózott az őt körülvevő világtól.

Rendkívül hangos és hihetetlenül közel (2011)

Stephen Daldry Jonathan Safran Foer regényének interpretációja egy gyermek város felfedezését és saját képzeletét követi nyomon, miközben feldolgozza gyászát apja halála után (akit Tom Hanks alakít) a World Trade Center támadásai során.

Érdemes (2020)

Sara Colangelo életrajza Kenneth Feinberg ügyvédről (Michael Keaton alakította), aki a szeptember 11-i rendezvényt vezette.th Áldozatkártérítési Alap. Ez egy papírmunka, amely azt vizsgálja, hogy egy közigazgatási rendszer hogyan próbál meg erkölcsi döntést hozni.