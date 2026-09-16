Hatalmas támadás Ed Sheeran-Palesztina ellen: „A több mint 20 000 gyerek lemészárlásával szembeni „semlegesség” soha nem lehet semlegesség”

A Massive Attack mérlegelte azt a döntést, hogy Macklemore elindítsa Ed Sheeran turnéját, mert Palesztinát támogatta a színpadon.

Amikor nemrégiben New Jersey-ben a Sheeran előtt tartott színpadon, a rapper szenvedélyes beszédet mondott, amelyben felszólított, hogy „minden emberrel méltósággal, tisztelettel és egyenlőséggel bánjanak” és „szabad Palesztinára”.

Később levették a turnéről az Izraeli-Amerikai Tanács felszólította a leváltását – azt állítva, hogy platformját egy „egyoldalú politikai napirend előmozdítására” használta.

Macklemore megvédte megjegyzéseit, mondván, hogy az egyenlőségre való törekvés „soha nem lehet vitás, és azt állította, hogy miután Robert Kraft, a New England Patriots és a Gillette Stadion tulajdonosa kampányba kezdett Sheeran ellen, hogy elejtse őt, különben a műsorok nem mehettek előre.

Kraft megszólalt, hogy megvédje tetteit, Sheeran pedig azt állította, hogy „nem bűnrészes” vagy felelős a döntésért, hozzátéve, hogy az elmúlt hetet „próbált hidakat építeni, megoldást találni”, de „nem volt képes megtenni”.

Azóta a korábbi támogató fellépések szót emeltek a vitáról, a most felsorakoztatott támogató fellépések mind kihátráltak a turnéból, szolidaritásként Macklemore-ral és Palesztina népével, Roger Waters pedig „kis szúró”-nak nevezte Sheerant, amiért nem harcolt keményebben azért, hogy a rapper a turnén maradjon.

Most a Massive Attack is megosztotta álláspontját a helyzettel kapcsolatban, és támogatta Macklemore-t, miközben Ed Sheerant „semlegességéért” szólította fel.

Az Instagramon a banda megosztotta: „A szórakozás soha nem lehet nagyobb, mint ellenállni az apartheidnek és az embertársak népirtásának. A több mint 20 000 gyermek lemészárlásával szembeni „semlegesség” soha nem lehet semlegesség.”

Azt is mondták, hogy „egy művésznek sem szabad eltűrnie egy másik művész cenzúráját, bármennyi millió dollár kerül a játékba”, és hogy „az állami, vállalati és médiacsend íve, amely lehetővé tette a népirtást, arra törekszik, hogy a magas rangú művészeket és színészeket ebbe a csendbe kényszerítse”.

Befejezésül hozzátették, hogy „szolidaritást vállalnak minden olyan művészrel, aki karrierjét kockára teszi a palesztin nép jogainak védelmében, valamint az illegális megszállás, az apartheid, a háborús bűnök és az Izrael Állam által elkövetett népirtás ellen”.

A Massive Attack már évek óta kiáll Palesztina mellett, és 1999 óta bojkottálja az izraeli fellépést.

Ez év elején Robert Del Naja több mint 500 ember között volt, akiket letartóztattak a Palesztina Akció tilalma elleni londoni tüntetésen. Később bírálta a kormány „drákói” válaszát, és „jogellenesnek” minősítette letartóztatását.

Februárban a Massive Attack reagált arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság törvénytelennek minősítette a Palesztina Akció eredeti tilalmát, és azt állítja, Keir Starmer akkori miniszterelnök „meg akarta büntetni azokat, akik láthatóvá tették a bűnrészességüket egy népirtásban”.

A nyár folyamán a szingapúri Star Theatre-ben léptek fel, a színpadról a zászlót a fejük fölé tartották, és csatlakoztak a közönség „Szabad Palesztina” énekéhez.

A meg nem nevezett banda két tagját ezt követően „szigorú figyelmeztetésben” részesítették, és megtiltották, hogy ismét belépjenek Szingapúrba, miközben a hatóságok azt mondták, hogy nem hagyják jóvá a csapat jövőbeni fellépését az országban.

A továbbiakban azt állították, hogy az egész bandájukat őrizetbe vették, és néhányuk útlevelét elkobozták Szingapúrban, miután a palesztin zászlót kitűzték a színpadra.

Sheeran még nem reagált a támogató fellépésére, sem a Massive Attack és Roger Waters megjegyzéseire.