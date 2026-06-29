Hatan kerültek kórházba Angine de Poitrine után a Montreali Jazzfesztiválon

Hat embert szállítottak kórházba Angine de Poitrine hatalmas ingyenes bemutatója után a Montreali Jazz Fesztiválon.

A névtelen duó – aki szintén Quebecből származik – szombat este (június 27-én) a fesztivál TD Stage színpadán játszott a Place des Festivals-on, ami a rendezvény közelmúltjának egyik legnagyobb tömegét vonzotta, és az illetékesek elmondták, hogy Stevie Wonder 2009-es fellépése óta nem láttak ekkora részvételt.

Urgences-santé tájékoztatása szerint a mentősök 10 embert vizsgáltak meg az esemény során, közülük hatot később kórházba szállítottak, négyen pedig megtagadták a szállítást, miután az orvosi csapatok meglátták őket.

Benjamin Dansereau-Leclerc, az Urgences-santé műveleti vezetője elmondta, hogy a hívások között esések, traumás sérülések és mérgezés is előfordult. A kórházba szállítottak egy része súlyos állapotú, de a mentők elmondták, hogy senki életét nem féltik.

Angine De Poitrine au Montréal De Jazz Festival ce soir. Les gars jouait devant 14 personnes il ya quelque mois. Check le monde qu'il y as la! En plus d'être devenu millionaires avec la sortie de leur CD és vinyl. Videó – Jean Brosseau (Facebook) pic.twitter.com/JSGjnVPrvl — 𝕊𝕖𝕓 𝔹-𝕃𝕒𝕧𝕠𝕚𝕖 (𝕋𝕒/𝕐𝕖𝕦𝕝)⚜ (@SebBoucht) 2026. június 28

Hozzátette, hogy bár több incidens egyidejű reagálása koordinációt igényel, a helyzet nem szokatlan egy ilyen léptékű esemény esetében.

„A legnagyobb koncerteken ezt tesszük, ez megesik” – mondta Dansereau-Leclerc CTV News. – Nem szokatlan, de felkészültünk rá.

A Montreali Jazz Fesztivál vezérigazgatója, Maurin Aux később a közösségi médiában ünnepelte a show nagyságát, és ezt írta: „Egy történelmi este a fesztiválon… Történetünk egyik legnagyobb tömege, köszönhetően Angine-nek! És olyan energiát, amilyet ritkán látunk.”

A Klek de Poitrine-ból és Khn de Poitrine-ból álló Angine de Poitrine 2026 egyik legvalószínűtlenebb kitörése lett. A duó kidolgozott pöttyös jelmezekben és papírmasé maszkokban lép fel, hangzásukban pedig a mikrotonális gitár, az összetett dobjáték és a progtól a punkig terjedő hatások ötvöződnek.

A duó kiadta második albumát, a Vol. áprilisban, és számos híresség rajongót nyertek, köztük Dave Grohlt.

A hónap elején olyan hírek láttak napvilágot, hogy Angine de Poitrine hamis változata lépett fel Oroszországban, miután a zenekar művészeti igazgatója, Sam Murdock azt mondta, hogy egy csoport hasonló jelmezekben jelent meg, miközben online megcímkézte az igazi bandát.

„Van egy álzenekar (a változat változata), amely már Oroszországban turnézik, a jelmezekkel és mindennel együtt” – mondta Murdock. „És folyamatosan címkézik a bandát, és még csak nem is mondják, hogy nem igazi banda. És csak egynyakú gitárjuk van.”

Angine de Poitrine még idén visszatér Nagy-Britanniába, szeptemberben az End Of The Road és a Manchester Psych Fest fesztiválokon, majd októberben Leedsben, Glasgowban, Dublinban, Bristolban és két este a londoni Troxyban. Tekintse meg az összes dátumot itt, és keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.