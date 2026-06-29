Hatan kerültek kórházba Angine de Poitrine után a Montreali Jazzfesztiválon

2026.06.29. Hatan kerültek kórházba Angine de Poitrine után a Montreali Jazzfesztiválon

Hat embert szállítottak kórházba Angine de Poitrine hatalmas ingyenes bemutatója után a Montreali Jazz Fesztiválon.

A névtelen duó – aki szintén Quebecből származik – szombat este (június 27-én) a fesztivál TD Stage színpadán játszott a Place des Festivals-on, ami a rendezvény közelmúltjának egyik legnagyobb tömegét vonzotta, és az illetékesek elmondták, hogy Stevie Wonder 2009-es fellépése óta nem láttak ekkora részvételt.

Urgences-santé tájékoztatása szerint a mentősök 10 embert vizsgáltak meg az esemény során, közülük hatot később kórházba szállítottak, négyen pedig megtagadták a szállítást, miután az orvosi csapatok meglátták őket.

Benjamin Dansereau-Leclerc, az Urgences-santé műveleti vezetője elmondta, hogy a hívások között esések, traumás sérülések és mérgezés is előfordult. A kórházba szállítottak egy része súlyos állapotú, de a mentők elmondták, hogy senki életét nem féltik.

Hozzátette, hogy bár több incidens egyidejű reagálása koordinációt igényel, a helyzet nem szokatlan egy ilyen léptékű esemény esetében.

„A legnagyobb koncerteken ezt tesszük, ez megesik” – mondta Dansereau-Leclerc CTV News. – Nem szokatlan, de felkészültünk rá.

A Montreali Jazz Fesztivál vezérigazgatója, Maurin Aux később a közösségi médiában ünnepelte a show nagyságát, és ezt írta: „Egy történelmi este a fesztiválon… Történetünk egyik legnagyobb tömege, köszönhetően Angine-nek! És olyan energiát, amilyet ritkán látunk.”

A Klek de Poitrine-ból és Khn de Poitrine-ból álló Angine de Poitrine 2026 egyik legvalószínűtlenebb kitörése lett. A duó kidolgozott pöttyös jelmezekben és papírmasé maszkokban lép fel, hangzásukban pedig a mikrotonális gitár, az összetett dobjáték és a progtól a punkig terjedő hatások ötvöződnek.

A duó kiadta második albumát, a Vol. áprilisban, és számos híresség rajongót nyertek, köztük Dave Grohlt.

A hónap elején olyan hírek láttak napvilágot, hogy Angine de Poitrine hamis változata lépett fel Oroszországban, miután a zenekar művészeti igazgatója, Sam Murdock azt mondta, hogy egy csoport hasonló jelmezekben jelent meg, miközben online megcímkézte az igazi bandát.

„Van egy álzenekar (a változat változata), amely már Oroszországban turnézik, a jelmezekkel és mindennel együtt” – mondta Murdock. „És folyamatosan címkézik a bandát, és még csak nem is mondják, hogy nem igazi banda. És csak egynyakú gitárjuk van.”

Angine de Poitrine még idén visszatér Nagy-Britanniába, szeptemberben az End Of The Road és a Manchester Psych Fest fesztiválokon, majd októberben Leedsben, Glasgowban, Dublinban, Bristolban és két este a londoni Troxyban. Tekintse meg az összes dátumot itt, és keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

Nikola G.
Nikola G.
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