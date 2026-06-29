„Hershey” életrajzi előzetes: Finn Wittrock, Alexandra Daddario küzd azért, hogy megfizethető csokit készítsen

Finn Wittrock és Alexandra Daddario célja, hogy eltaláljanak egy kedves helyet az életrajzi film előzetesével Hershey.

Az Angel Studios november 26-án mutatja be a mozikban Mark Waters filmrendező filmjét, éppen a hálaadás napjára. Wittrock a csokoládéműves Milton S. Hershey-t, Daddario mellett feleségét, Catherine „Kitty” Hersheyt alakítja a filmben, amely a Hershey Company eredettörténetét meséli el.

Hershey középpontjában a címadó üzletember azon törekvése áll, hogy számos sikertelen kísérlet után elindítsa névadó csokoládégyárát. Az 1870-es évek eleje és az 1910-es évek vége között játszódó film Milton S. Hershey életének közel öt évtizedét öleli fel, és a pár jótékonykodása és közösségük támogatása iránti elkötelezettségére is összpontosít.

„Az az igazság, hogy az édesség nem csak az én dolgom” – mondja Wittrock az előzetesben. – Az édesség a rögeszmém.

Később Daddario megpróbálja vigasztalni, miközben küzd a megfelelő recept megtalálásával, amely lehetővé teszi, hogy a termék továbbra is megfizethető maradjon. „Milton, folyton a tökéletességre törekszel, amikor talán a varázslatot kellene hajszolnod” – ajánlja.

Waters (Fura péntek, Mean Girls) irányította a filmet Bubba Fulcher, Will Hardy és Timothy Michael Hayes forgatókönyve alapján. Alan Ruck, Richard Kind, David Costabile és Heléne Yorke egészítik ki annak a projektnek a szereplőit, amellyel az Angel Studios ugratott az idei Las Vegas-i CinemaConon.

Finn Wittrock (középen) pózol a film forgatásán Hershey. James A. Mahathey/HERSHEY

Hershey 17 helyszínen forgatták Hershey szülővárosában, Pennsylvaniában, és több ezer darab csokoládét használtak fel a forgatáshoz. A film a Dandelion Media-tól származik, a Hershey Entities együttműködésével, valamint az Aloe Entertainment, a Peachtree Group és az RCM3 együttműködésével.