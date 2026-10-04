Hogyan küldték a „Freaks” Zach Lipovskyt és Adam B. Steint Hollywoodba: „Ez a film megváltoztatta az életünket”

Zach Lipovsky jól üzletelt véres horrorfilmekkel.

Lipovsky és régi munkatársa, Adam B. Stein 2018-as sötét sci-fi thrillere Furcsák, Emile Hirsch és Bruce Dern főszereplésével valószínûtlen kasszasiker volt, hiszen több mint 375 millió dollárt keresett világszerte a moziban. „Ez a film megváltoztatta az életünket” – mondja A Hollywood Reporter a Sony Pictures stúdió területén, a kaliforniai Culver Cityben.

Furák A Vancouveri Filmfesztiválon (VIFF) bemutatott disztópikus drámavilág után hatékonyan alakította át a filmkészítő párost a B-filmes mániákból a hollywoodi hollywoodi jószágokká. „Vancouverben nőttem fel. Az első filmet Vancouverben készítettük. Tinédzserként pedig elmentem a Vancouveri Filmfesztiválra, és szuper bérletet kaptam, hogy ne csak napi öt filmet nézzek meg, hanem a fesztivál előtt három hétig sajtóvetítésekre is eljárhattam” – emlékezett vissza Lipovsky.

Ez a fesztiváljáték gyorstanfolyamot adott egy fiatal Lipovszkijnak a világ mozijában. „Emlékszem, hogy láttam filmeseket a színpadon, bemutatták a filmeiket, és azt kívántam, hogy egy nap én leszek az” – tette hozzá. Után Furák –– melyben a 7 éves Chloe-t (Lexy Kolker) egy lepukkant külvárosi otthonba zárta védelmező és paranoiás apja, akit Hirsch alakít – Lipovsky és Stein visszatér Vancouverbe a követéssel. Furcsa 2 szombat este vetítik a Rio Színházban.

„Az első film nagyon egy lányról szólt, aki nem tudja elhagyni a házát, és nagyon szeretne anyát. A második filmben pedig már sokkal idősebb. Tehát nem akar anyát. Amit ő akar, az egy barát” – magyarázta. „És hogyan találhatsz barátot, és hogyan építhetsz ki kapcsolatot egy olyan világban, ahol a társadalom a halálodat akarja” – teszi hozzá Lipovsky, miközben kötekedik. Freaks 2.

A Paramount Pictures már bevette a folytatást, amelyben Amanda Crew anya, Lorelei Olivia Mote pedig a lányát játssza, miközben mindketten túl akarják élni azt a világot, amelyik ki akarja irtani a hozzájuk hasonló „furcsákat”, akik bosszút állnak a családjukért. Freaks 2 szintén forrón követi Lipovsky és Stein rendezését Végső célállomás vérvonalai, a természetfeletti horror franchise hatodik része, amely több mint 285 millió dollár bevételt hozott a világ jegypénztárainál.

„Nagyon nehéz elhinni, hogy itt ülök a Sony telkén, ahol először látjuk [deal] jelenleg. És most egy egész épület dolgozik velünk, hogy filmeket készítsenek, ami nagyon szürreális” – teszi hozzá Lipovsky, miközben ő és Stein közel 20 évvel ezelőtt találkoztak, mint rivális versenytársak. A telkena Fox filmes versenysorozat Steven Spielbergtől és Mark Burnetttől.

„Nem nyertünk, és kiestünk a sorból” – mesélte Lipovsky. De két évtizeddel később ő és Stein keresett filmrendezők, akik olyan projekteken dolgoznak, mint a Régóta elveszett novellaadaptáció Amblin és Universal számára, mint Chris Columbus írói Gremlins 3 a Sonynak pedig az animált Méreg film és Metal Gear Solid.

Lipovskyt még mindig csipkedi a Hollywood körüli ismertség. „A 20 évnyi filmkészítés során nagyon megszokja az ember, hogy a dolgok nem történnek meg, és nagyon hozzászokik ahhoz, hogy az emberek azt mondják, hogy történik valami, de aztán nem történik meg. Tehát amikor a dolgok elkezdenek a helyükre kattanni, az agynak nagyon nehezen tudja elfogadni, hogy ez valóban valóságos” – tette hozzá.

Lipovsky saját magát és Steint is hitelképessé teszi Hollywoodban Furák és Végső cél vérvonalai egészen a legutóbbi nyári kasszasikerig, a kitörő horror képekig Hátsószobák és Megszállottság. „A horror azon kevés műfajok egyike, ahol normális, hogy a közönség felbukkan a mozikban eredeti filmek miatt” – érvel Lipovsky. „A szerzők hangja, akik a művet készítik, egyre vonzóbbak a közönség felé, és még inkább, ha a mű eredeti, és Hollywood határozottan kezd erre figyelni.”

Lipovskyt elkísérik a VIFF-vetítéseken Freaks 2 az édesanyja, aki egyedülálló szülőként félrevetette saját törekvéseit, hogy filmrendező legyen, és TV-producerként dolgozzon a Knowledge Networknél, egy helyi vancouveri hálózatnál. „Újra a rendezővé válni [19]A 80-as évek nem sok nő számára jelentették a karrierlehetőséget, és mindig is mellettem volt, és csodálatos volt látnia azt a szintet, amelyre én képes voltam filmeket készíteni” – emlékezett vissza.

Az egyik VIFF-vetítés a Furcsa 2 lesz a város történelmi Park Színházában is, egy art deco filmházban, amelyet Lipovsky magánbefektetőként Osgood Perkinsszel, Mike Flanagannel, Sean Bakerrel és Finn Wolfharddal együtt mentett meg a bezárástól.

„Nagyon különleges, hogy ott tarthatom a vetítést, sok emberrel, akik a filmet készítették, és sok régi barátommal a közönség soraiban, és perceken belül a film forgatásának helyétől számítva.”