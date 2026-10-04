Nézze meg Bernie Sanders és az AOC bemutatkozását a The Strokes-ban a New York-i hatalmas hazatérés show-n

Bernie Sanders és Alexandria Ocasio-Cortez tegnap este (október 2-án) meglepetésszerűen bemutatta a The Strokes-t hatalmas szülővárosukban, New Yorkban.

A New York-i indie ikonok egyszeri show-t játszottak a queensi Flushing Meadows Corona Parkban, a Beach House, a TV On The Radio és a Fcukers mellett.

Mielőtt a The Strokes színpadra lépett volna, Ocasio-Cortez megjelent a tömeg előtt, és kijelentette, hogy „a világ legnagyobb városa immár nemzedékünk legnagyobb rockbandáját köszönti”, mielőtt előhozta Sanderst.

A vermonti szenátor ezután méltatta a zenekart, amiért „kiálltak a gazdasági igazságosság mellett, harcoltak a rasszizmus ellen, megértették, hogy az egészségügy emberi jog”.

Arra is buzdította a jelenlévőket, hogy vegyenek részt a novemberi választásokon, és azt mondta a tömegnek, hogy „mindannyiunknak ki kell menni szavazni”, és beszélt a tekintélyelvűség elleni küzdelemről.

Tekintse meg az alábbi felvételeket a megjelenésről.

Sanders szenátor és Ocasio-Cortez képviselő bemutatja a Strokes-t 40 000 barátjával pic.twitter.com/ocdSLl85jO — Jeremy Slevin (@jeremyslevin) 2026. október 3

A Strokes bemutatta az AOC-t és Bernie Sanderst ma este NYC-ben pic.twitter.com/Ha3KGw57Ah – Mike Tee (@ItsMikeTee) 2026. október 3

A meglepetés bevezetése tovább folytatta a The Strokes és Sanders közötti hosszú kapcsolatot. 2020-ban a banda a New Hampshire állambeli Durhamben a „Get Out The Vote” gyűlés főcímévé vált elnökválasztási kampánya miatt.

Akkoriban a frontember, Julian Casablancas Sanderst „elkötelezett, szorgalmas és megbízható hazafinak – és bennszülött New York-i embernek” nevezte, hozzátéve, hogy a banda támogatta erőfeszítéseit, hogy megkérdőjelezze a vállalati befolyást az Egyesült Államok politikájában.

Ocasio-Cortez is részese volt ennek a 2020-as eseménynek, majd később John Mulaney mellett megjelent a 2021-es New York-i polgármesterjelölt Maya Wiley számára rendezett Strokes adománygyűjtésen.

A Queens tegnap esti koncertjét júniusban jelentették be, a The Strokes hetedik, „Reality Awaits” című albumának elhalasztásával együtt.

A rekord végül júliusban érkezett meg. Julia MigenesA négycsillagos kritika így szólt: „Akár elengedésről, akár a furcsa és csodálatos dolgok mélyéről van szó, negyedszázaddal a debütálás után a The Strokes sokkal élőbbnek és zártabbnak hangzik, mint az elmúlt években.

„Bár a 'Reality Awaits'-nak vannak furcsább pillanatai – a Psycho Shit és a Dine N'Dash nyitó egy-kettője kissé kacskaringós, míg a közelebbi 'Tyrants On The Mellow Moon' hasonlóképpen nem éri el a kívánt hatást – ez a bizonyíték arra, hogy a zenekarok váratlan irányokba bocsátása bőven kifizetődik.”

A Strokes még ebben a hónapban elhozza a „Reality Awaits” turnéját az Egyesült Királyságba, beleértve két éjszakát a londoni O2-n 20 év után első teljes brit turné részeként.